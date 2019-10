Donald Tump potvrdio : “Sinoć je Amerika privela pravdi svjetskog terorista broj jedan. Abu Bakr al-Bagdadi je mrtav “

Američki predsjednik Donald Trump je u obraćanju naciji potvrdio da je Abu Bakr al-Bagdadi ubijen.

– Sinoć je Amerika privela pravdi svjetskog terorista broj jedan. Abu Bakr al-Bagdadi je mrtav, rekao je Trump na početku obraćanja.

– Bio je osnivač ISIS-a, najokrutnije terorističke organizacije na svijetu, tražili smo ga godinama, njegovo hvatanje i ubijanje bio je glavni prioritet moje administracije. Naše snage su u opasnom i odvažnom noćnom napadu na sjeverozapadu Sirije u grandioznom stilu obavili zadatak, bili su sjajni. Nitko od njih nije poginuo, ali velik broj Bagdadijevih kompanjona je ubijen, rekao je Trump.

Otkrio je i neke detalje operacije. Kaže da su američki specijalci iz tunela ispod utvrde u kojoj se Bagdadi skrivao izvukli i spasili 11 djece. Dodao je da su u operaciju bili uključeni i psi.

– Naši psi su ga ganjali kroz tunel, a on je bježao i natjerao svoje troje djece da bježe s njim. Kada je došao do kraja tunela, aktivirao je eksplozivni prsluk, ubio sebe i troje djece. Tijelo mu je unakaženo, ali na licu mjesta smo analizom utvrdili da je to definitivno on. Zlikovac koji je tako naporno nastojao sijati strah svoje posljednje trenutke proveo je u strahu i panici, prestravljen što ga ganjaju naši ljudi, rekao je Trump i dodao da je akcija trajala oko dva sata.

– Uzeli smo osjetljive dokumente o ISIS-u, njegovu nastanku i planovima. Bagdadijev pad demonstrira američku odlučnost da proganja terorističke lidere. Doseg naše ruke je jako dug, rekao je napominjući da je u američkoj akciji nedavno ubijen i sin Osame bin Ladena, koji je bio predodređen za novog šefa al-Qaide.

Rekao je i da je Bagdadi umro kao kukavica.