Donald Trump: Vojne operacije su šahovska igra, moguća saradnja sa Rusijom

Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je da smatra da je moguće postići saglasnost sa Rusijom u vezi pojedinih pitanja.

„Sarađivaću sa Rusijom. Ta saradnja može biti ostvarena i sa Kinom, kao i sa mnogim drugim zemljama“, rekao je on u intervjuu za televiziju CBS iako nije precizirao u kojim oblastima bi ta saradnja mogla biti ostvarena.

On je ponovio svoj stav da su sve priče o njegovim vezama sa Moskvom tokom predizborne kampanje izmišljotina, ali je za to optužio njegovu tadašnju suparnicu Hillary Clinton.

„Njen muž Bil Clinton prima pare da drži govore u Rusiji, dok je sama Hillary bila ta koja je sa Rusijom sklopila posao o uranijumu. O tome niko ne govori“, rekao je Trump.

Radio sam i teže poslove

Trump je istovremeno nagovjestio i da će se kandidovati za drugi mandat u Bijeloj kući i kazao da je radio i teže poslove od trenutnog, naglašavajući ipak da je obavljanje dužnosti američkog predsjednika uvijek izazov, kao što je i život sam po sebi.

„Susretao sam se i sa težim, iako ću bolje o tome moći da vam kažem kada istekne osam godina. Možda osam godina. Nadam se osam godina“, rekao je Trump.

On je kazao da je obavljanje funkcije predsjednika nešto što stvarno voli.

„I mislim da sam veoma dobar u tome“, ocijenio je šef Bele kuće.

Kim Džong Un je pametan lik

Trump je u istom intervjuu nazvao sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una prilično pametnim likom zbog toga što je bio u stanju da se održi na vlasti nakon što je mlad došao na tu funkciju.

„Ljudi kažu: Je li on normalan? Nemam pojma“, rekao je Trump.

Šef Bijele kuće je, na pitanje o nekoliko neuspjješnih raketnih proba koja je izvela Sjeverna Koreja i o tome zašto se te rakete uporno raspadaju, odgovorio da radije ne bi o tome.

„Možda to jednostavno nisu baš dobre rakete. Ali, na kraju on će imati dobre rakete“, tvrdi Trump.

Vojne operacije su šahovska partija

Američki predsjednik je kazao da neće da priča o vojnim opcijama SAD.

„Ne bi trebalo da najavljujemo naše poteze. To je šahovska partija. Jednostavno ne želim da ljudi znaju o čemu razmišljam. Dakle, na kraju, on će imati bolje sistem lansiranja (raketa). I ako se to desi, mi ne možemo to da dozvolimo“, rekao je Trump.

On je takođe izjavio da vjjeruje da predsednik Kine Si Đinping vrši pritisak na Severnu Koreju zbog njenog raketnog i nuklearnog programa.

Trump je rekao da ne bi bio srećan kada bi Sjeverna Koreja izvela nuklearnu probu i da vjeruje da ni kineski predsjednik Si Đinping, takođe, ne bi bio srećan, prenio je AP.

Na pitanje da li to znači preduzimanje vojne akcije, Trump je odgovorio: „Ne znam, vidjećemo“.

(Kliker.info-sputniknews)