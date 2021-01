Donald Trump u oproštajnom obraćanju naciji : Naš pokret je tek počeo (VIDEO)

“Ove nedjelje, inauguisaćemo novu administraciju i molimo se za njen uspjeh da Amerika ostane bezbjedna i prosperitetna”, poručio je republikanski predsjednik na video snimku koji je Bijela kuća objavila na YouTubeu.

“Upućujemo im najlepše želje i ujedno im želimo sreću – što je veoma važna riječ.”

Trump je odbio da prizna poraz od Bidena, koji je pobijedio na izborima 3. novembra sa 306 glasova Elektorskog koledža naspram Trampova 232. Odlazeći predsjednik neće se sastati sa Bidenom prije inauguracije u srijedu u podne, i umjesto toga planira da otputuje u Floridu.

Trump je vodio kampanju na obećanju “Učinimo Ameriku ponovo velikom”, ali napušta položaj sa 400.000 Amerikanaca umrlih od koronavirusa, bolesti čiji je rizik stalno pokušavao da umanji, ekonomijom posustalom zbog pandemije i narušenim odnosima sa ključnim američkim saveznicima.

“Najveća opasnost sa kojom se suočavamo je gubitak povjerenja u sebe same, gubitak povjerenja u veličinu naše nacije”, rekao je Tramp. “Amerika nije stidljiva nacija krotkih duša koje moraju da se štite od onih sa kojima se ne slažu.”

Trump je posljednje nedjelje mandata proveo ne izlazeći iz Bijele kuće, poslije nereda kada su njegove pristalice upale u Kapitol. U nasilju i neposredno poslije preminulo je petoro ljudi, među kojima i jedan pripadnik policije Kapitola.

Upad u Kongres, poslije mitinga na kome je Trump ponovio lažne tvrdnje o izbornim prevarama, zasjenio je svaki pokušaj da se naglasi predsjednikovo naslijeđe.

U svojoj video poruci, Trump se osvrnuo na aspekte svog rada na koje je ponosan.

“Uradili smo to što smo došli da uradimo, i mnogo više”, rekao je. “Vodio sam teške bitke, najteže bitke, donosio najteže odluke – jer je to ono zbog čega ste me izabrali.”

Trump je podsjetio na mirovne sporazume na Bliskom istoku kojima je posredovala njegova administracija i hvalio postignute ciljeve u spoljnoj politici.

“Obnovili smo svoja savezništva i podstakli zemlje svijeta da se suprotstave Kini kao nikada ranije”, rekao je. “Posebno sam ponosan što sam prvi predsjednik u više decenija koji nije započeo nove ratove.”

Trump, koji silazi sa položaja u vrijeme dubokih podjela u zemlji, pomenuo je nerede u Kapitolu 6. januara, kada je proteklo više sati dok nije osudio nasilje.

“Svi Amerikanci su bili užasnuti napadom na Kapitol. Političko nasilje je napad na sve što cijenimo kao Amerikanci i nikada ne može biti tolerisano”, rekao je.

Predsjednik, za koga i njegovi bivši savjetnici predviđaju da je u velikoj mjeri izgubio političku budućnost poslije nereda, nagovijestio je da će se njegov pokret nastaviti.

“Sada, dok se pripremam za predaju vlasti novoj administraciji u srijedu u podne, želim da znate da je pokret koji smo započeli – samo početak”, rekao je Trump.

“Odlazim sa ovog veličanstvenog mjesta pun radosti, optimizma i velikog povjerenja da je najbolje tek pred nama – našom zemljom i našom djecom”, poručio je odlazeći predsjednik.

