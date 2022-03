Donald Trump: Rat u Ukrajini mogao bi dovesti do trećeg svjetskog rata

Bivši američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da će se situacija u Ukrajini pogoršati, navodeći da ruski predsjednik Vladimir Putin neće zaustaviti rat, javlja Anadolu Agency (AA).

“Ovo bi moglo dovesti do trećeg svjetskog rata. Vidim šta se događa. Jer ako mislite da će Putin stati, biće sve gore i gore. On to neće prihvatiti i nemamo s kim razgovarati”, rekao je Trump na skupu u državi Južna Karolina.

Navodeći da je on bio taj koji je mogao razgovarati sa Putinom kritikovao je administraciju američkog Joea Bidena, ponavljajući da Putin nikada ne bi pokrenuo rat tokom njegovog mandata.

“Niko nikada nije bio oštriji prema Rusiji od mene”, rekao je Trump.

Prema podacima Ujedinjenih nacija (UN), najmanje 564 civila su ubijena, a 982 su povrijeđena u Ukrajini od početka rata 24. februara.

UN-a agencija za izbjeglice objavila je da je više od 2,5 miliona ljudi iz Ukrajine pobjeglo u susjedne zemlje, a da je oko dva miliona raseljenih u Ukrajini.

(Kliker.info-AA)