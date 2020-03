Donald Trump proglasio vanredno stanje u SAD : ‘Imamo 50 mlrd dolara za borbu protiv koronavirusa. Stiže pola miliona dodatnih testova…’

Američki predsjednik Donald Trump proglasio je u petak izvanredno stanje u Sjedinjenim Američkim Državama zbog pandemije koronavirusa.

‘Poduzeli smo više odlučnih akcija za borbu s koronavirusom. Radimo na tome, a već smo napravili velik napredak. Kad usporedite to što smo mi učinili s drugim dijelovima svijeta, to je nevjerojatno. Znate da je Europa sada hot spot i zatvorili smo kontakte s njima. Kroz akcije i žrtvu i mi ćemo prebroditi prijetnju ovog virusa. Zabranjujemo ulaz svih stranih državljana u SAD u idućih 14 dana. Mnogi su mi rekli da je rana reakcija spasila živote. Ovo je samo početak’, rekao je Trump i najavio da će kao dodatak na ove mjere proglasiti i izvanredno stanje.

‘Službeno proglašavam nacionalno izvanredno stanje. To radim da bi se otvorio pristup 50 milijardi dolara, što je velik novac za borbu protiv ove zaraze, a to će i omogućiti da se odustane od pravila vezanih uz zdravstvenu skrb. Molim sve savezne države i svaku bolnicu u zemlji da osnuju centre ta suzbijanje virusa i aktiviraju planove za izvanredne situacije’, rekao je američki predsjednik i dodao da će ta mjera američkom ministru zdravstva pružiti nove ovlasti, a zdravstvenim radnicima veću fleksibilnost u borbi protiv širenja virusa.

Trump je najavio i partnerstvo s privatnim sektorom kako bi se testiranje na koronavirus svima omogućilo.

‘Želimo osigurati da svi oni koji trebaju test, njega mogu dobiti sigurno i pravovremeno, ali ne želimo da svi potrče i testiraju se, to učinite samo ako imate simptome. Pola milijuna dodatnih testova će biti dostupno početkom idućeg tjedna, a kasnije još i više. Bit će dostupno vjerojatno 1,4 milijuna testova tijekom idućeg tjedna, a pet milijuna u idućih mjesec dana. Naš najvažniji cilj je zaustaviti širenje virusa’, rekao je Trump i dodao da Google pomaže razviti web stranicu na kojoj je moguće vidjeti gdje se može testirati na najbližoj lokaciji.

Najavio je i neku vrstu probnih testova korištenih u drugim zemljama, a koji su osmišljeni tako da minimiziraju izlaganje medicinskog osoblja virusu.

Dr. Deborah Birx je objasnila kako će ta stranica funkcionirati. Vodit će ljudi kroz niz pitanja na koja trebaju odgovoriti s ‘da’ ili ‘ne’, a na temelju odgovora će ih usmjeriti prema njima najbližem mjestu na kojem mogu dobiti medicinsku pomoć.

Uz Trumpa je bio i Anthony Fauci, stručnjak s Nacionalnog instituta za zdravstvo, koji je u Trumpovoj radnoj skupini za koronavirus.

‘Pred nama je još dug put. Bit će još puno slučajeva. Ali mi ćemo se za to pobrinuti. Ono što se danas događa ovdje, pomoći će da se sve brže završi’, rekao je Fauci.

Na novinarsko pitanje je li u kontaktu s brazilskim predsjednikom Jairom Bolsonarom nakon što je jedan član njegove delegacije pozitivan na koronavirus, Trump kaže:

‘Mi nemamo nikakvih simptoma. Imali smo odličan astanak s Bolsonarom, on je odličan tip i radi super posao za Brazil. On je negativan na koronavirus. Rečeno je da je i on obolio, no nije’, rekao je Trump.

Odgovorio je i na pitanje novinara o tome zašto Ujedinjeno Kraljevstvo nije na popisu europskih zemalja iz kojih se zabranjuju putovanja u SAD. Rekao je da je to bio savjet stručnjaka, ali s obzirom na broj oboljelih od koronavirusa u Ujedinjenom Kraljevstvu, ta bi zemlja uskoro mogla biti dodana na popis, a neke druge zemlje bi mogle biti skinute s tog popisa.

Novinarka je Trumpa upitala je li sebičan što se nije testirao na koronavirus nakon što je stajao kraj osobe za koju se kasnije ispostavilo da je pozitivna na koronavirus. Trump je odgovorio da će najvjerojatnije biti testiran.

Američki potpredsjednik Mike Pence je rekao da je koronavirus sada prisutan u 46 od 50 saveznih država.

U SAD-u trenutno ima 1.701 slučaj zaraze koronavirusom, a 40 je osoba umrlo.

Američki predsjednik ima moć proglasiti nacionalnu izvanrednu situaciju, koja daje saveznoj vladi ovlast za slobodniju preraspodjelu sredstava državnim i lokalnim vlastima u vrijeme krize, piše Guardian.

Trump to može učiniti prema Staffordskom zakonu koji je donesen 1988. godine i namijenjen je poticanju lokalnih općina da pokrenu vlastite napore za ublažavanje katastrofa, uz saveznu pomoć.

Posljednji put kada je Trump proglasio takvu izvanrednu situaciju bilo je u februaru 2019. godine. Tada je to učinio kako bi preusmjerio sredstva za financiranje zida na granici s Meksikom.