Donald Trump objavio kandidaturu za predsjedničke izbore 2024. : “Povratak Amerike počinje upravo sada”

Donald Trump, 45. američki predsjednik, koji je tu dužnost obnašao od 2017. do 2021. godine, službeno je podnio kandidaturu za iduće predsjedničke izbore u SAD-a 2024. godine. Za 76-godišnjeg Trumpa bit će to treći predsjednički izbori u političkoj karijeri. U premijernima je odnio pobjedu te postao predsjednikom, dok je 2020. izgubio od Joe Bidena, sadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Inače, unutar svoje stranke Trump je posljednjih dana imao preporuke da odustane od kandidature jer su određeni kandidati koje je podržavao ostvarili loše rezultate na nedavnim izborima za Senat.

“Povratak Amerike počinje upravo sada”

Trumpovi suradnici podnijeli su dokumentaciju za predsjedničku kandidaturu 2024., dok je Trump primio brojne pristaše i štovatelje u svom luksuznom imanju na Floridi, u Mar-a-Lagu.

“Povratak Amerike počinje upravo sada”, rekao je nositelj republikanske liste svojim donatorima i pristašama te je najavio kako će svoju kampanju pokrenuti skoro dvije godine prije samih izbora koji su planirani 5. novembra 2024. godine.

Još nije poznato tko će biti lider Demokrata na predsjedničkim izbornika. Sadašnji prvi čovjek SAD-a Joe Biden po ranijim izjavama ima namjeru kandidirati se za još jedne izbore, a svoju bi odluku trebao prezentirati iduće godine.

Treća utrka za predsjednika

Trumpu će to biti treća utrka za predsjednika, odnosno bit će mu to peti nacionalni izbori na kojima je nositelj republikanske liste. Godine 2016. Trump i republikanci došli su na vlast njegovim ulaskom u Bijelu kuću i preuzimanjem kontrole nad oba doma američkog Kongresa. No demokrati su međuizborima 2018., osvojili većinu u Zastupničkom domu vodeći kampanju na kritici zajedljivog Trumpova stila.

Slijedili su predsjednički izbori 2020. na kojima je Trumpa pobijedio demokrat Joe Biden – iako Trump i dalje odbija priznati poraz – a demokrati kontroliraju Senat zahvaljujući glasu potpredsjednice Kamale Harris koji je prevaga prema američkom ustavu ako je dom podijeljen 50-50.

Pošto su njegovi sljedbenici doslovce izveli invaziju na zgradu američkog Kapitola, Trump je Washington napustio u nezamislivu kaosu. Ipak je odlučio ostati u političkoj areni te je nastavio prikupljati novac za održavanje skupova diljem zemlje.

U kampanji za međuizbore 8. novembra, na kojima se predviđao velik poraz Bidenovih demokrata, Trump je svoju utjecajnu političku podršku dao samo onim kandidatima za Kongres koji poput njega ustrajno odbijaju priznati izborni poraz iz 2020.

Međutim, najavljivani republikanski “crveni val” u konačnici se nije ostvario pa su demokrati zadržali kontrolu nad Senatom, a u Zastupničkom domu republikanci će vjerojatno imati vrlo tanku većinu. Takvi neočekivani rezultati ojačali su Trumpove protivnike u Republikanskoj stranci i potkopali njegov politički zamah.

Trump je odlučio odgovoriti tako što je udvostručio tvrdnje o namještanju izbornih rezultata pa je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da su rezultati “prevara”, a kao krivca je označio vođu republikanske većine u Senatu Mitcha McConnella.

“Krivnju snosi Mitch McConnell”, objavio je Trump na svojoj mreži tvrdeći da je senator loše rasporedio novac za kampanju i vodio krivu strategiju. “Uništio je međuizbore i svi ga preziru”, ustvrdio je Trump koji se odavno razilazi s McConnellom.

Trump protiv republikanske zvijezde u usponu

Smatra se da objavom kandidature Trump želi potkresati krila republikanskoj zvijezdi u usponu, Ronu DeSantisu, koji je prošlog tjedna ponovo izabran za guvernera Floride i mnogi ga žele vidjeti kao predsjedničkog kandidata Republikanske stranke za izbore 2024., a za što ima potporu utjecajnog konzervativnog medijskog carstva Rupera Murdocha.

Na putu Trumpova novog pokušaja ulaska u Bijelu kuću stoje i druge zapreke, višestruke istrage o mogućim nepravilnostima u njegovu poslovnom carstvu koje su vođene prije kampanje, tijekom njegova predsjednička mandata i nakon njega i to bi moglo rezultirati njegovom diskvalifikacijom.

Istražuju se među ostalim prevare u njegovu obiteljskom poslovanju, zatim Trumpova uloga u invaziji na Kongres 6. januara 2021. te iznošenje tajnih dokumenata iz Bijele kuće koje je sakrio na svom imanju na Floridi, a pronašli su ih u septembru agenti Savezne američke policije (FBI).

Bivši predsjednik je s druge strane navikao na skandale i preživio dva pokušaja opoziva zahvaljujući kontinuiranoj potpori republikanca u Kongresu Izbori 2024. mogli bi biti repriza onih iz 2020., ističu analitičari, napose zbog najava da bi se i Biden trebao ponovo natjecati.

U demokratskom taboru mnogi smatraju da bi 80-godišnji Biden trebao prepustiti kandidaturu nekome mlađem i popularnijem, ali aktualni predsjednik najavio je da će konačnu odluku objaviti iduće godine.

