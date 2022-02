Donald Trump o Putinovom slanju vojske u Ukrajinu: “Gledao sam jučer televiziju, vidio što se dogodilo i rekao ‘ovo je genijalno’ ”

Donald Trump, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država gostujući u desničarskoj radio-emisiji rekao je da je genijalno to što je Vladimir Putin, predsjednik Rusije odlučio poslati vojsku u Ukrajinu.

“Gledao sam jučer televiziju, vidio što se dogodilo i rekao ‘ovo je genijalno’. Putin je veliki dio Ukrajine proglasio Ukrajinom. Putin je to proglasio nezavisnim. Oh, to je divno. Znači, Putin sada govori ‘nezavisan je’ veliki dio Ukrajine”, kazao je Trump.

Rekao je da je u tom trenutku prokomentarisao koliko je to pametno.

“I on će sada krenuti tamo i biti mirotvorac. To je najjača mirovna snaga. To bismo mogli iskoristiti na našoj južnoj granici”, dodao je bivši predsjednik SAD-a.

Trump je u ostatku emisije nastavio hvaliti Putina, a svog nasljednika Joea Bidena omalovažavati.

“Morate reći da je to prilično pametno. I znate kakav je bio odgovor Bidena? Nije bilo odgovora”, zaključio je Trump.

