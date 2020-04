Donald Trum objavio novu procjenu đrtava za Ameriku : Bit će manje umrlih nego što smo prognozirali

Sjedinjene Američke Države najveće su svjetsko žarište koronavirusa, svakog dana umiru hiljade ljudi pozitivne na Covid-19, no u cijeloj toj tmurnoj situaciji koja dominira zemljom američki predsjednik Donald Trump nalazi i neke optimistične podatke.

– Izgleda da će broj žrtava biti bitno niži od 100.000. Očekujemo otprilike 60.000 preminulih, i to je i dalje značajna brojka, ali puno niža od originalnih procjena – rekao je Trump na konferenciji za novinare.

Trump je poručio i da su Amerikanci socijalnim distanciranjem pokazali odlučnost kako bi pomogli da se početne procjene ne ostvare.

Također, Trump tvrdi da se pritisak na bolnice u New Yorku značajno smanjio.

– To je uglavnom znak da je krivulja krenula silaznom putanjom. Usred sve te tuge i boli vidimo ove znakove, a to ima veze s agresivnom strategijom kojom spašavamo puno života – ustvrdio je Trump.

Rekao je i da se situacija u Detroitu i New Orleansu stabilizirala.

Čelni čovjek za zarazne bolesti Nacionalnog zdravstvenog instituta (NIH) i član Trumpovog tima za koronavirus dr. Anthony Fauci upozorio je da nema prostora za opuštanje.

– Došli smo do kraja te slavne sedmice za koju smo najavljivali da bi mogla biti najgora dosad. Važno je zapamtiti da nema prostora za opuštanje iako smo ostvarili veliki napredak u suzbijanju širenja virusa – rekao je Fauci.

Po podacima Univerzitetea Johns Hopkins, u SAD-u je potvrđeno više od 475.000 slučajeva zaraze koronavirusom i gotovo 18.000 žrtava.

Predsjednik SAD ponovo je u petak kritizirao direktora Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanoma Ghebreyesusa, rekavši da je on taj koji politizira krizu oko pandemije korona virusa .

Trump je prethodno kritizirao Tedrosa, navodeći da je WHO suviše “orijentiran prema Kini” i da će zato suspendirati finansijska sredstva koja Washington izdvaja za WHO, javlja Glas Amerike (VOA).

Odgovarajući Trumpu, Tedros je pozvao na jedinstvo i upozorio da ne treba politizizirati krizu, prenosi Tanjug.

“Nema potrebe da se Covid-19 koristi za političke udarce. Nema potrebe. Ima mnogo drugih načina da se dokažete”, rekao je Tedros reagirajući na Trumpove optužbe.

Kako dodaje VOA, Trump je na to uzvratio rekavši da je Tedros “taj koji politizira”.

‘Potrošili smo stotine milijardi’

“Kada kaže politiziranje, on je taj koji politizira. To ne bi trebao raditi… Vidite, mi smo potrošili 450 milijardi, 452 milijarde, skoro 500 milijardi [dolara] prošle godine. Stotine milijardi u prethodnih nekoliko godina. A oni [WHO] moraju obaviti mnogo bolji posao”, kazao je predsjednik SAD-a.

Trump je optužio WHO da je sporo reagirao na pandemiju, iako je proglasio Covid-19 hitnim problemom za javno zdravlje na međunardopnom nivou, sedmicama prije nego što je SAD proglasio vanredno stanje.

Tramp je ranije pozdravio globalnu ulogu Kine u pandemiji, ističući da je pozitivno to što Peking pomaže drugim zemljama.

