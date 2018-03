DODIKU URUČENA „ZLATNA PLAKETA“ SREBRENICE: Pogledajte kako je 2008. godine priznao genocid (Video)

Predsjedniku RS Miloradu Dodiku danas je na svečanoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica uručeno najveće opštinsko priznanje – Plaketa sa zlatnim grbom opštine, koja mu je, obrazloženo je, dodijeljena za izuzetan doprinos razvoju ove lokalne zajednice povodom 11. marta, Dana opštine.

Odluku o dodjeli najvećeg opštinskog priznanja predsjedniku Srpske donijela je skupštinska većina koju čine srpski odbornici.

Bošnjački odbornici protivili su se toj odluci i bojkotovali su današnju sjednicu, jer Dodik negira genocid u Srebrenici.

No, treba podsjetiti Dodika ono što je zaboravio. A to je da je upravo on bi prvi među zvaničnicima iz Republike Srpske koji je potvrdio i rekao da je u Srebrenici počinjen genocid.

-Ja znam savršeno šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu, i to je neosporna pravna činjenica, kazao je Dodik prilikom gostovanja u Centralnom dnevniku Senada Hadžifejzovića.

U nastavku njegova izjava u Centralnom dnevniku 2008. godine …

(Kliker.info-SB)