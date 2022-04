Dodiku se “priviđaju” britanski specijalci: Planiraju da me u pokretu pokupe i odvedu na neko nepoznato mjesto

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i dalje u javnost pokušava plasirat informaciju o navodnim planovima za njegovu otmicu, a u posljednjoj izjavi je rekao da je sa četiri strane dobio identične informacije.

Ta informacija, prema njegovim tvrdnjama, uključuje specijalne jedinice Velike Britanije, koje planiraju da ga, tamo gdje živi, radi ili u pokretu pokupe i odvedu na neko nepoznato mjesto.

Dodik je rekao da su oni shvatili da im je najbolje da ga sklone, pa su mu zaprijetili.

“Kada ovdje to zdravorazumski kažete, svi bi rekli – da li je to moguće? I svi bi zaključili da nije moguće. Ali, kod nas je moguće jer se to dešavalo prije deset godina, kupili su naše ljude, odvodili ih u kontejnere, po deset, petnaest dana, tri mjeseca, pet mjeseci, šikanirali ih, neki su prolupali od svega toga, i ništa”, rekao je Dodik.

On je naveo kao primjer aktuelnog načelnika Sokoca Milovana Bjelicu koga su pokupili i odveli u kontejner.

“Upale svjetla, reflektore, grunu jaku muziku da ne može da spava i traže priznanje”.

Dodik je rekao da se u Srbiji i u entitetu RS osjeća sigurno.

“Naravno da mene po zakonu obezbjeđuje policija Republike Srpske. Imam povjerenja u te momke, ali sam uvjeren da narod dobro razumije o čemu se radi i meni je to najvažnije”, rekao je Dodik.

Na pitanje s koje strane mu prijete, Dodik je odgovorio da oni imaju ambiciju da ga sklone iz izbornog procesa, ali su, kako je ustvrdio, vidjeli da opet dobija izbore i hvataju se za glavu od onih u Americi do Britanaca.

(Klix)