Dodikova reakcija nakon ”isteka roka”:BiH jeste u krizi, ali mir nije ugrožen i ova država je sigurnija od mnogih zemalja

SNSD će održati sjednicu Glavnog odbora polovinom septembra i utvrditi Političku platformu kao odgovor na novonastalu sutuaciju, te predložiti je Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje i usvajanje, najavio je predsjednik te stranke Milorad Dodik.

“Na funkciju člana Predsjedništva BiH došao sam da štitim interes srpskog naroda koji me je i birao… Političko Sarajevo, koje sada ima “dva člana Predsjedništva”, mora da shvati da ne mogu niti hoću da radim protiv naroda koji me birao…”, rekao je.



Kako javlja Srna član Predsjedništva BiH najavio je da će SNSD, čiji je lider, u bliskoj budućnosti izaći pred Narodnu skupštinu Republike Srpske sa analizom aktuelnog stanja, osvrtom na godine u kojima je, kako kaže Republika Srpska trpjela reviziju Dejtonskog sporazuma i sa prijedlozima šta bi trebalo da se radi u narednom periodu, a sve što bude usvojeno na toj sjednici parlamenta biće plod širokih političkih konsultacija.



“SNSD će održati sjednicu Glavnog odbora polovinom septembra i utvrditi Političku platformu kao odgovor na novonastalu sutuaciju, predložiti je Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje i usvajanje. Sve do zakazivanja sjednice Narodne skupštine ostavljam mogućnost da se pronađe formula izlaska iz ćorsokaka u koji su nas sve stavili pojedinci koji imaju izrazito kratkovidu političku pamet”, naglasio je Dodik.



Upitan da prokomentarišu činjenicu da danas ističe rok predviđen sporazumom o formiranju Vijeća ministara koji su potpisali predsjednici SNSD-a, HDZ-a i SDA i koji je utvrđen kao razumno vrijeme za imenovanje kandidata za formiranje Vijeća ministara, Dodik je rekao da sada može da konstatuje da je, kao i sve u BiH od Dejtona do danas, i to bio pokušaj od sporazuma do nesporazuma, i tako u krug.



“Javnost u BiH je svjedok kako je taj sporazum rušen, a da se ni mastilo od potpisa na njemu nije osušilo, kako od nekih potpisnika, tako i od domaćih ali i međunarodnih aktera. SNSD, kao partija koja je pobijedila na posljednjim Opštim izborima i dobila mandat da predstavlja srpski narod u institucijama, odgovorno je ušla u razgovore o formiranju tih institucija, ali našu ozbiljnost nisu pratili svi partneri iz Federacije BiH”, istakao je Dodik.



On je naglasio da Godišnji nacionalni program za članstvo (ANP) u NATO-u nikada nije bio uslov za formiranje vlasti i potpuno je jasno da je sada ispostavljen kao uslov da se spriječi ulazak SNSD u institucije BiH.



“Međutim, bilo bi naivno, neozbiljno i netačno reći da je problem nekonstituisanja institucija Godišnji nacionalni program za članstvo u NATO-u, jer nije”, rekao je Dodik i upitao zašto 11 mjeseci od izbora nije formirana vlada Federacije BiH ako je ANP uslov uslova kada bar u Federaciji nema sporenja oko tog dokumenta, niti je SNSD politički subjekt u tom entitetu, niti tamo pregovara Milorad Dodik.



Ako je sve u redu, i ako je sve zbog ANP, kako tvrde, kaže Dodik, upitavši zašto nema vlade FBiH, kantona… “Dakle, jasno je da su problemi složeniji i dublji od članstva u NATO savezu”, konstatovao je Dodik.



Na pitanje šta je onda zaista problem da ne dođe do formiranja vlasti, Dodik je naveo da je SDA, partija koja je dobila najviše glasova u bošnjačkom političkom tijelu, iz ovih izbora izašla sa znatno slabijim koalicionim potencijalom, te da je dio problema u vezi sa konstituisanjem vlasti upravo zbog te činjenice.



“SDA mora da pravi postizbornu matematiku i na kantonalnom i na federalnom nivou da bi mogla da se pojavi kao partner i na nivou institucija. Očigledno da Izetbegović teško izlazi na kraj sa tim slagalicama i danas smo svi tu gdje jesmo”, istakao je Dodik.



On je naglasio da BiH ne prijete nikakvi sukobi ni iznutra ni spolja.



“BiH jeste u krizi, možda i u fazi raspadanja, ali ona sigurno nije u takvoj situaciji da se može i posumnjati da je ovdje ugrožen mir ili bezbjednost i niko nema nijedan relevantan ili ozbiljan pokazatelj da me demantuje”, naveo je Dodik.



Bez obzira na sve političke razlike, kaže on, BiH je danas bezbjednija i mirnija od mnogo zemalja koje nisu u fokusu međunarodne pažnje.



“I mi iz Republike Srpske učinićemo sve da ničim ne ugrozimo ni mir ni stabilnost u BiH. Zato bi možda bilo svrsishodno da se obratimo direktno NATO-u sa prijedlogom da ne vrši pritisak na BiH po pitanju slanja Godišnjeg nacionalnog programa za članstvo, jer time možda i nesvjesno sami destabilizuju političke prilike u BiH”, ocijenio je Dodik.



Ukoliko bi NATO odustao od svojih zahtjeva, istakao je Dodik, direktno bi prestali svi navedeni razlozi za blokadu formiranja institucija u BiH, dodavši da možda zvuči naivno, ali NATO bi mogao da odblokira sav proces ukidajući MAP za BiH, smatra Dodik.