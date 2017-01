Dodikova ljutnja zbog sankcija : ‘Ovo je odmazda onih koji podržavaju monstruma od države! Jedva čekam Trumpa u Bijeloj kući’

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obrušio se u srijedu na američku ambasadoricu u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack optužujući je kao isključivog krivca zbog činjenice da se našao na američkoj “crnoj listi” kao osoba odgovorna za kršenje odredbi Daytonskog sporazuma, istodobno najavivši kako će se sada još odlučnije boriti protiv “monstruma” kakva je, po njegovu sudu, BiH kao država.

Dodik je u svom uredu u Banjoj Luci pred novinarima pročitao izjavu nakon koje nije dopustio pitanja, potencirajući u tom istupu kako su sankcije kojima je izvrgnut osveta “odlazeće administracije” te izrazivši uvjerenost kako će se sve promijeniti čim Donald Trump uđe u Bijelu kuću.

“Osjećam se ponosno jer nisam htio trgovati interesima RS”, izjavio je Dodik ističući kako ga uopće osobno ne pogađa uvršavanje na popis sankcioniranih osoba kojima je zamrzuta sva imovina u SAD, a američkim građanima zabranjeno da s njim posluju.

“Oni znaju savršeno dobro da nemam nikakvu imovinu u SAD”, kazao je Dodik dodavši kako bankovni račun ima samo u Srbiji, no tu zemlju, kako je kazao, ne doživljava kao inostranstvo .

Dodik je izjavio kako mu predstavnici američke vlade prijete već godinama pa su ga tako izvrgavali pritisku da pristane na različite reforme poput integracije policije, promjena ustava i ukidanje dana RS, što je on odbijao. Opisao je to kao “bahate udare odlazeće administracije”, ocjenjujući kako je ona provodila “tendencioznu politiku koja je svo vrijeme bila probošnjačka, unitaristička i protusrpska”.

“Ovo su sankcije onih koji su poraženi na izborima u SAD”, rekao je Dodik, koji se pod američkim krivičnim mjerama našao jer je direktno opstruirao provedbu obvezujućih odluka Ustavnog suda BiH.

Ustvrdio je kako poštuje Daytonski sporazum, a za krizu u BiH optužio je ambasadoricu Cormack i zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara Briana Hoyta Yeea, kazavši kako su oni “isfrustrirani likovi” koji su od BiH napravili monstruma neposobnog preživjeti.

“Ovo je lična odmazda gospođe Cormack”, kazao je Dodik ustvrdivši kako su ambasadoricu “dezinformirali muslimani koji masovno rade u ambasadi ” u Sarajevu.

Američku ambasadoricu nazvao je dokazanim neprijateljem Srba i RS.

“Ona je nepoželjna osoba u RS i tražim od (ministra vanjskih poslova BiH Igora) Crnadka da je proglasi nepoželjnom osobom u BiH”, kazao je Dodik dodajući kako od Trumpove administracije očekuje da ambasadoricu Cormack hitno povuče iz BiH, ali i da je krivično goni zbog navodnog miješanja u unutrašnje poslove BiH i slanja lažnih izvještaja u State Department.

Dodik je odlučno odbacio sugestije kako bi sada trebao podnijeti ostavku najavivši kako će se nastaviti aktivno baviti politikom i još odlučnije zastupati dosadašnja stajališta.

Podršku za to u budućnosti očekuje i u Washingtonu, jer, kako je rekao, ima povjerenja u Trumpovu administraciju, za koju očekuje kako će u regiji provodi novu politiku i u BiH što prije poslati novog aqmbasadora.

Dodik je ovime aludirao na Trumpov poziv svim politički imenovanim američkim veleposlanicima u inozemstvu da podnesu ostavke do 20. januara , no ambasadorica u BiH Cormack karijerna je diplomatkinja pa se to na nju ne odnosi.

(Kliker.info-Hina)