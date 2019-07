Dodikov portparol Radovan Kovačević : “Mi gospodina Šarovića pamtimo prvenstveno po prijetećem tonu i kažiprstu u Narodnoj skupštini RS”

Izborom Mirka Šarovića za predsjednika SDS-a neće biti zaustavljen pad te stranke i pad povjerenja građana u SDS, s obzirom da je upravo on personifikacija jednog političkog koncepta koji favorizuje BiH u odnosu na Republiku Srpsku, rekao je Radovan Kovačević, portparol SNSD-a i Milorada Dodika.

“Mi gospodina Šarovića pamtimo prvenstveno po prijetećem tonu i kažiprstu u Narodnoj skupštini RS kada je govorio da neće njemu RS i NSRS govoriti šta će on da radi kao, kako on sam kaže, državni BH ministar”, rekao je Kovačević Srni.



On je rekao da je ovo za SNSD neprihvatljiv koncept i dijametralno suprotan od njihovog koncepta, koji kaže da je Republika Srpska uvijek na prvom mjestu, da Srpske uvijek treba da bude što više, a BiH samo koliko mora.



Kovačević kaže da su institucije RS, prvenstveno Narodna skupština Srpske, upravo ono mjesto koje SNSD-u određuje kako će da se ponaša na nivou zajedničkih institucija u BiH. “Kada bismo posmatrali stvari iz samo uskostranačkih interesa, mogli bi reći da smo mi zadovoljni ishodom ovog glasanja na Skupštini SDS-a, s obzirom na to da je Šarović upravo personifikacija svega ovoga o čemu sam govorio i svega onoga što je dovelo do toga da je SDS od toga, iz pozicije da je bila najjača politička stranka u RS spala da ima dva poslanika u parlamentu BiH, za razliku od gospodina Milana Miličevića koji nije doživljen kao neko ko zagovara jedan takav politički koncept”, rekao je Kovačević.



Bez obzira na sve to, Kovačević je čestitao Šaroviću na izboru i dodao da se iskreno nada da će da razuvjeri i pokaže da je RS i njemu i njima u SDS-u na prvom mjestu.