Dodik urlao i bijesan najavljivao secesiju RS: Pa nismo mi kreteni, da nam se smiju i otimaju imovinu (VIDEO)

Milorad Dodik danas je najavio novi zakon o imovini te je otvoreno zaprijetio secesijom Republike Srpske.On je potpnuno bijesan urlao o odluci Ustavnog suda BiH o privremenoj mjeri po pitanju zakona o nepokretnoj imovini RS tvrdeći da će sad napraviti korak dalje.

“Nema suda na svijetu, ustavnog, koji donosi privremenu mjeru. Nema ga na svijetu. Eto, ovaj dnosi. Kakve bolan privremene mjere!? To donose redovni sudovi, kakav ustavni sud. Ali može, sve što je protiv RS može”, rekao je Dodik.

Onda je kazao da će imati novi zahtjev koji neće više obuhvatati onaj dio imovine koji je tretirao Ustavni su

“To mi htjeli biti dobri, pokušali smo da se prilagodimo tome, mislili smo da je to dovoljno. E sad ćem vratiti svu imovinu u nadležnost RS. I onu koja je ranije data BiH. Sve ćemo vratiti u RS. To ide sljedeće na dnevni red.

Dejton kaže da je to entitetsko. Ako nam to budete otimali, razbili ste BiH. Mi u toj Bosni nećemo biti. Ova ekipa ljudi neće razgovara u Predstavničkom domu i Vijeću ministara o tom pitanju. Neće jer je to riješeno”, naveo je on.

Onda je ponovo zaprijetio secesijom.

“Oni su izmislili prije 10-15 godina, glavno pitanje je bila vojna imovina. iz toga su oni izvukli pitanje cijele imovine. I mi nešto pamtimo, a nismo mi kreteni ovdje. Da nam se oni smiju i otimaju… Odvojit ćemo RS ako nam budete otimali imovinu. A vi pričajte šta hoćete, Dodik secesija, Dodik ovo ono”, urlao je predsjednik RS.

(Kliker.info-agencije)