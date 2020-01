Dodik u Upitniku : Bakir je najobičniji lažov! (VIDEO)

– Bakir (Izetbegović) je jedan najobičniji lažov, kazao je sinoć član Predsjedništva BiH.

Komentarišući donošenje “Programa reformi”, Dodik je rekao još jednom da to nije Godišnji nacionalni plan nego program reformi koji ne prejudicira članstvo BiH u NATO.

“Mi smo se dogovarali sa ambasadorima zemalja Kvinte, koje je vodio američki ambasador. Oni su rekli nije to Akcioni plan i nije osnova ni za kakve NATO integracije”, rekao je Dodik.

Citirajući američkog ambasadora, Dodik kaže da mu je rekao:

“Mi smo u tijesnoj vezi sa NATO-om. Ovo će se zvati onako kako se zove i neće biti osnova ni za kakve integracije. Šta sad ja, može mene da prevari američki ambasador”, rekao je Dodik u emisiji Upitnik, emitovanoj u programu RTS-a.

Upitan zašto je Bakir Izetbegović rekao da je deblokiran put u NATO i zašto vam se zahvalio jer ste,kako je rekao, imali snage da to učinite, Dodik je rekao:

Pusti Bakira. To je blefiranje, zovite me za dvije godine pa pitajte jeli bio u pravu nemojte me sad pitati. Lažov jedan najobičniji! Kakvo deblokiranje nije ni bio na toj sjednici, nije mogao ni da čuje američkog ambasadora i ostale ambasadore Kvinte. Ja sam imao priliku da sa njima razgovaram. Poslaću Vam stenograf da vidite”, rekao je Dodik.

Koja je svrha tog dokumenta, Dodik je kazao da svi kontakti sa NATO-om bili prekinuti, jer su prestali da važe ranije doneti dokumenti.

Ta saradnja je trebala da se nastavi i zato smo pravili plan reformi kojim ćemo se mi kretatii”, kazao je Dodik navodeći da je “poosan” na taj dokument koji ne prejudicira članstvo u NATO.

(Kliker.info-BN TV)