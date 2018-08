Dodik u strahu: Sporazum Vijeća ministara i USAID-a je koruptivan

“Novouspostavljena praksa je da Vijeće ministara prihvata implementaciju osam miliona dolara preko onih organizacija, pretežno nevladinih, bez ikakve saglasnosti, potrebne procedure i upoznavanja sa tom procedurom bilo entitetskih ili nekih drugih organa. To je rušenje prakse i urušavanje ustavnog poretka, jer u prethodnom sazivu Vijeća ministara BiH to se nije moglo dešavati”, poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, USAID je mogao i morao da donira svoja sredstva republičkim, odnosno zajedničkim institucijama, te da se implemetnacija vrši na način predviđen zakonima BiH, odnosno RS, prenose Vijesti.ba.

“Sada sa namjerom da direktno miješa u unutrašnji život u RS i BiH, USAID na bazi prakse koja je ranije osmišljena u Američkoj ambasadi, ide za tim da se izbjegnu svi organi i da se ta sredstva dodjeljuju, pod navodnim plaštom borbe protiv kriminala i korupcije, institucijama i organima koji su prikriveni, gdje nema transparentnosti i nikakvog javnog uvida. To govori o miješanju u unutrašnje stvari bez obzira na to što se pribavila formalna saglasnost Vijeća ministara BiH”, kazao je Dodik.

Dodik je kazao kako je utvrđivanje Prijedloga sporazuma između USAID i BiH bila skrivena tačka dnevnog reda sjednice Vijeća ministara BiH, dodaviši da o ovome organi RS nisu informisani, te da nisu u mogućnosti da na bilo koji način prate te aktivnosti.

“Naše pitanje, naša potraga, pa i čitava istraga odnosiće se na to kome se dodjeljuju ta sredstva i na koji način se ona troše”, najavio je Dodik, prenose Vijesti.ba.

Prema njegovim riječima, predviđeno je da ta sredstva budu izvan fiskalnih okvira, te cijelog fiskalnog i pravnog sistema BiH i RS.

“Ranije smo najavljivali da će se u vremenu pred izbore pojaviti tzv pomoć za borbu protiv ruskog uticaja i sredstva koja su tada odobrena u okviru ovih osam miliona, te još nekih miliona koji je odobrila Britanska vlada”, kazao je Dodik.

Nakon toga, novinarima je demonstrirao, kako je kazao, način na koji to djeluje, pokazavši izvještaj lista “Oslobođenje” o ruskom uticaju u RS, ocijenivši da je to pretenciozno.

“Tu je moja slika i neki komentari, isključivo negativni što se tiče RS, a skriveno, negdje na kraju, stoji da se ovaj projekat finansira od strane organizacije iz inostranstva, te da oni u pravilu ne dijele mišljenje koje je izneseno u tekstu. No, namjera je da ovo postane tekst koji se treba konzumirati”, naveo je Dodik.

Kako je ocijenio, riječ je o perfidnom načinu uticaja i miješanja u izborni proces.

“Javnost u RS mora da zna da ovo nije bila dosadašnja praksa i da nevladine organizacije koje oni biraju, isključivi su konzumenti tog novca. To znači da moraju da rade po njihovim pravilima. AKo USAID daje novac, nemoguće je da je to priča o nevladinom uticaju. To je direktno miješanje vlasti u sistem vlasti drugog entiteta, odnosno druge države”, poručio je Dodik.

Kako je kazao, u budućnosti će vlast baviti ovim pitanjem, dodavši da vjeruje da će doći do svakog u RS ko bude koristio ova sredstva.

“Nemamo namjeru da spriječimo drugačije mišljenje koje bi iznosilo istinite podatke. To nam nije namjera. No, vidljivo je da većina tih projekata završava tako što oni koji nose i koji realizuju te projekte nisu obveznici ni plaćanja doprinosa, niti bilo kakvih fiskalnih obaveza koje u RS treba da imaju”, istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, ovo je skrivena, podzemna aktivnost USAID-a i Američke ambasade u BiH.

“Očigledno da sva zalaganja koja smo mogli da čujemo od SAD-a o nemiješanju u unutrašnje stvari drugih zemalja padaju na ovom mjestu”, smatra Dodik.

Podsjećamo, Vijeće ministara BiH utvrdilo je nedavno Prijedlog sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Sjedinjenih Američkih Država putem Američke agencije za međunarodni razvitak (USAID) i Bosne i Hercegovine putem Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine za razvojni cilj borba protiv korupcije.

Riječ je o grantu vrijednom osam miliona američkih dolara, koji će USAID usmjeriti za unapređivanje kapaciteta Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine radi provođenja transparentnijih procedura javnih nabava. Sredstva će biti usmjerena i na jačanje ključnih procesa za sprečavanje korupcije u institucijama te na povećanje nadzora i provođenje antikorupcijskih aktivnosti u BiH. Prijedlog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora

Lavrov u Banjaluci 17. septembra

Predsjednik RS najavio je na današnjoj konferenciji za novinare da će ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov 17. septembra boraviti u Banjaluci, gdje će zajedno sa rukovodstvom RS i predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne crkve učestvovati u osvještavanju temelja srpsko-ruskog centara.

On je pozvao građane RS da dočekaju ruskog šefa diplomatije, prenose Vijesti.ba.

“Smatramo da je to važan događaj kulturnog i vjerskog značaja. Ovo će biti prilika da još jednom potvrdimo značajno prijateljstvo koje imamo sa Rusijom. U tome ne vidimo nikakvu podzemu aktivnost, nego saradnju između dva bratska naroda i dvije zemlje koje se međusobno poštuju, prije svega Rusiju i RS”, naglasio je Dodik, te podsjetio da je Vlada RS obezbijedila tri miliona KM za izgradnju centra.

Novčana nagrada za informacije o stradanju Dragičevića

Na konstataciju novinara da institucije RS 150 dana nisu dale odgovor na pitanje ko je ubio banjalučkog studenta Davida Dragičevića, Dodik je odgovorio da je to pitanje za tužilaštvo, a ne instituciju predsjednika, Vladu, pa ni policiju, iako je uključena u ovaj predmet.

On je naveo kako se razmišlja o tome da RS raspiše novčanu nagradu za one koji dostave informacije o stradanju Davida Dragičevića, ukoliko bi to pomoglo da taj slučaj bude riješen.

“RS je učinila sve u skladu sa svojim kapacitetima, održana je sjednica Narodne skupštine. RS ne može dati odgovor na to pitanje, jer u tome nije ni učestvovala. Da li je neki pojedinac, to mi ne možemo da utvrdimo, to treba da utvrdi tužilac i vjerujem da će on to uraditi”, kazao je Dodik.

(Kliker.info-Vijesti)