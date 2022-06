Dodik u Rusiji : Svijet danas ima tri lidera- Erdogana, Jipinga i Putina

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Sankt Peterburgu da je na globalnoj sceni nekoliko važnih sistemskih kriza, koje traže ozbiljne analize.



“Samo za naivne djeluje da se sve ovo ovo dešava baš sad, jer se decenijama unazad ostavljaju neriješeni konflikti. Liberalizam je pobijedio komunizam, ali nije sam sebe i danas to vidimo”, rekao je Dodik. Dodik je naglasio da su one zemlje i narodi koji su držali do identiteta postali prirodni neprijetelji tog stanja.



“Od nas se danas traži da se solidarišemo sa sankcijama prema Rusiji, ali Republika Srpska to ne dozvoljava, zbog čega smo postali problem. Zbog toga je i moj dolazak ovdje problem”, poručio je Dodik, obraćajući se na Međunarodnom ekonomskom forumu.



Dodik je naglasio da svijet bez pravila ne može da funkcioniše, ali da pravila mogu da uspostave oni koji imaju povjerenja između sebe. Na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, koji se održava pod sloganom “Nove mogućnosti u novom svijetu”, učestvuju državnici iz 70 zemalja.

Prema njegovom mišljenju, svijet danas ima dva do tri lidera – predsjednike Rusije, Kine i Turske – Vladimira Putina, Xi Jipinga, te Recepa Tayyipa Erdogana koji je, kako je rekao, pokazao svoj odnos i prema ukrajinskoj krizi na pravi način. On je poručio da bi sukob u Ukrajini trebalo što prije da bude okončan.

“Nisam potencijal da kažem odgovor na pitanje šta sutra raditi, ali znam da svijet ne smije otići u globalni sukob. Najveći dio čovječanstva razumije šta se događa. Ne ulazim u strategiju ratovanja, ali smatram da sukob u Ukrajini treba što prije prestati”, istakao je Dodik.

Plenarna sjednica foruma biće održana u petak, uz učešće ruskog predsjednika Vladimira Putina, nakon čega je planirani susret Putina i Dodika.

(Kliker.info-agencije )