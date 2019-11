Dodik u Pressingu : Napravimo dogovor, ja sam protiv ove Bosne i Hercegovine

Milorad Dodik, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, za N1 je kazao da glavni problem Bošnjaka nije NATO, nego majorizacija Hrvata. Gostujući u Pressingu, on je kazao da se predstavnici Bošnjaka skrivaju iza ANP-a od izmjena Izbornog zakona.

On je kazao da je došlo i do razilaženja i na današnjoj sjednici Predsjedništva u tački koja se tiče Centralne banke.

“Upravni odbor Centralne banke treba da se imenuju dva Srbina, Džaferović nije želio da glasa za to – pa Centralna banka nema Srba. To je problem. Ovde se radi o tome da je član 13 rekao da kada nema jednog od članova mora se imenuje prema članu 8, a on kaže da broji pet članova”, kazao je.

Sastanci sa stranim delegacijama su protokolarna priča, kazao je – ali i na njima dolazi do razilaženja mišljenja.

“Jedno su protokolarne stvari, na sastanku je bilo različitih stavova. Komšić i Džaferović su se žalili princezi zbog Handkea. To je nešto što je mimo nje. To je Akademija, oni su nezavisno tijelo. Ja sam rekao da to nije stav Bosne i Hercegovine i tu smo pokazali nesaglasnost. Potpuno nepotrebno je da njoj neko prigovara oko Nobelove nagrade. To je stvar Nobelovog komiteta. Vlast u Švedskoj se ne miješa u rad nezavisnih institucija”, poručio je.

Oko Evropske unije postoji konsenzus, ali operativno se ne radi ništa – dodao je.

“EU je rekla da oni ne smatraju da je uslov NATO kretanje. Dali su mišljenje koje je jasno, niz stvari tamo – da BiH ne može da kreće ka članstvu ako ima međunarodna zajednica i visoki predstavnik i mnogo čega drugoga. Od jednom je došla priča o NATO-u kao najvažnija. Ja sam razgovarao sinoć sa Komšićem i Džaferovićem. Razišli smo se u jedan sat, razgovarali smo o svim pitanjima – pa i o tome. Fino sam rekao, koliko sam razumio njima je važno da se ne dovode u pitanje ranije donesene odluke. Ja ih ne mogu ni dovesti. Član tri sporazuma kojeg smo potpisali govori upravo to. Govori o tome da se moraju uvažiti stavovi i drugih organa nivoa vlasti”, ispričao je Dodik za N1.

“Prvi put javno kažem – savršeno sam svjestan činjenice da postoje ranije donešene odluke. To nije sporno. Nisam postavio nijedan zahtjev da se te odluke ukinu, jer znam da ne može. Ali ovdje što se hoće da kaže – birat ćemo Savjet ministara, on mora to da uradi. Ja kažem, ok, izaberite Savjet ministar, ali stavite priču o akcionom planu. Stalno se vraćate na Nejbojšu (Radmanović). Stalno isto, imate dalje ali nećete da odete. U NSRS je 2003. rečeno da je NATO put nešto što treba da radimo. To se radilo dok se nije promijenilo, a promijenilo se mnogo štošta”, naveo je Dodik.

A šta se promijenilo?

“Eto vam te odluke. Nije to sporno. Eto imaju prošle odluke. Vi mene hoćete da natjerate na odluke koje ja neću da prihvatim. Ako postoje prethodne odluke završavajte stvar. ANP se tretira kao dokument za članstvo, mi nećemo u članstvo. Kada se učlanimo u NATO, moramo da izdvojimo duplo više sredstava za odbranu nego što sada imamo. To znači da bi se smanjivali budžeti eniteta za taj nivo, to znači da bi RS morala da dodatno obezbijedi trećinu – to je nedopustivo. Taj novac ne damo”, kazao je lider SNSD-a za N1.

Izetbegović ANP traži kao uvjet za formiranje Vijeća ministara, Dodik traži Vijeće ministara kao uvjet za deblokadu formiranja vlasti, a Čović traži Izborni zakon. Pat pozicija.

“Glavni problem Bošnjaka nije NATO nego majorizacija koja se dešava prema Hrvatima. Mislim da se time skrivaju ovom pričom o ANP-u, da bi se pobjeglo od priče o Izbornom zakonu gdje bi se omogućilo da Hrvati biraju svoje članove i predstavnike. To je jasno. To žele Bošnjaci. Ako je problem Dodik, što ne formirate Vladu FBiH, što ne formirate vlast u tri, četiri kantona, zašto oni gdje je formirana vlast imaju probleme. Ovdje se radi o nekim stvarima koje SDA vodi na taj način, da blokira i prizove međunarodnu intervenciju, koju ja ne želim da vidim. Da nisu oni djelovali – ova zemlja bi bila sređenija”, poručio je.

“Konstatovali smo da ovo što imamo ničemu ne vrijedi. Bar su stvari jasne. Komšić smatra da je potrebno da se vrši imenovanje sudija i tužilaca u Parlamentu za različite nivoe. Ja se s tim slažem. Džaferović kaže da je to jedino mjesto s kojeg se sve imenuje, ali to je bespravno. Mi nećemo to dozvoliti da se dijele ovako sud i tužilaštvo. Osporavamo to 10 godina. Treba da sjednemo i dogovorimo se – relevantni predstavnici konstitutivnih naroda, koji čine BiH, i da dovedemo do nekih reformi koji će dovesti mogućnost da ova zemlja funkcioniše narednih 10 godina”, kazao je.

Onda je potrebno zemlju prepustiti novoj generaciji političara i da oni u skladu sa tadašnjim odnosima poduzmu neke korake i mjere u skladu sa domaćim i inostranim političkim tokovima, poručio je između ostalog Milorad Dodik.

Ima li šta lijepo reći o BiH, bilo je naredno pitanje za Milorad Dodika u Pressingu. Istakao je kako je na sastanku sa članovima Predsjedništva održanim 5. novembra predlagao kako BiH da preživi.

“Predlagao sam sinoć kako treba da preživi. Dogovorom, da napravimo dogovor o nadležnostima, da se ne spori RS i da niko nikoga ne negira. Ja vjerujem da bošnjački narod i elita snosi za BiH najveću odgovornost. Ne može BiH da preživi u uslovima majorizacije Hrvata. Ni mi nećemo dozvoliti majorizaciju. Idemo na dogovor. Ne možete na izborima dati više glasova jednom članu Predsjedništva nego samom bošnjačkom predstavniku. To nije ta Bosna. Galama mi ne smeta u Sarajevu, ali često dolazim u poziciju da predlažem kvalitetna rješenja o koja su se mnogi oglušili”, poručio je.

“Snaga međunarodne zajednice nije ista kao prije pet ili deset godina. Nisam protiv dogovora na bazi onoga što u Dejtonu piše – napravimo dogovor. Ako se nastavi s ovim, ja sam protiv ove Bosne i Hercegovine”, izjavio je Dodik za N1.

“Ako BiH nastavi ovako, ako Bošnjaci ignorišu srpske pozicije i prava, ako visoki predstavnik nastavi ovako, naravno da smo protiv te BiH. Otići ćemo na Narodnu skupštinu, donijeti svoje odluke – e da vidimo šta će se desiti onda. RS sprema da izađe iz dva – tri sporazuma. Iz svakog ugovora strana koja je potpisala, može da izađe. Ja nisam za to. Mi smo pod pritiskom natjerani na neke stvari”, kazao je između ostalog Milorad Dodik.

Da li je za “mali Šengen”, koji se pominje prethodnih dana?

“Omogućiti protok ljudi i roba na što brži način je dobra ideja. Kada je ljeto – ne možete da prođete kod Trebinja… Ko je racionalan – treba da to podrži”, poručio je.

Nedavno je izjavio da su migranti – kolonisti?

Zašto ne dozvoljava smještaj u RS?

“Naši ljudi osjećaju u najmanju ruku bojazan od ugrožavanja bezbjednosti od ljudi koje razumijemo sa humanitarnog stanovišta, ali njihovo stacioniranje bio ugrozilo bezbjednost, a drugoročno stacioniranje i ostanak na tim prostorima. Ljudi teže da idu ka EU. Ušli su preko EU na ovaj prostor, tu je EU nekorektna. Bira potentne migrante za neke poslove, a one u stanju humanitarne potrebe ne. Tražili smo od Savjeta ministara opsežan plan za to. Nijednom to nismo dobili. Danas smo imali tačku dnevnog reda, ni slovo nismo dobili. Nepodnošljivo je da Savjet ministara ne poštuje Predsjendištvo, a po ustavu su pomoćni organ. Migraciona politika podrazumjeva da poduzimate mjere na granici. Osnovni problem je što većina ulazi i što ne znamo ništa o njima”, kazao je.

Većina njih neće da bude na teritoriji u RS, dodao je.

Saglasan je da treba ojačati granicu, a vojska ne može izaći na granicu prema Srbiji, poručio je. Potrebno je spriječiti kanale prelaska koje organizuju ljudi – krijumčari, time bi smanjili priliv migranata – poručio je između ostalog u Pressingu Milorad Dodik.

Jelena Trivić iz PDP-a govorila je nedavno afirmativno o Draži Mihailoviću, vođi četničkog pokreta iz II svjetskog rata. Milorad Dodik u Pressingu na N1 je također govorio o toj temi. Govorio je o opoziciji, ali i o Dodiku nakon Dodika. Komentarisao je i historijske teme.

“Draža Mihailović, ja sam dijete Kozare, vaspitan na toj vrsti priče i stradanja u Jasenovcu. I moje porodice i sa strane majke i strane oca. Pola komšija je okupljalo djecu da pričaju kako je to grozno. Jedan od njih je udaren čekićem i bačen u Savu, osvijestio se, isplivao i spasio. Ja sam na tome vaspitan na tom događaju”, kazao je.

“Nikada nisam mogao prihvatiti i negativan odnos sam imao prema tome da su četnici 1942. na Kozari ušli i borili se protiv partizana i da su zarobili zbir koje su predali ustašama, kasnije su bili poklani u Jasenovcu. S takvim četnicima koji su spremni da svoj narod gurnu pod nož ustašama, bio sam protiv”, dodao je.

“Što se tiče Draže Mihailovića i njegove uloge – za neke je vođa oslobodilačkog, za druge kvislinškog pokreta. Kao što je ovdje Handžar divizija ovdje bila za jedne jedno, za druge drugo. To su stvari koje su neraščišćene. U Hrvatskoj se veliča ustaški pokret, za dom spremni. Najbolje je to ostaviti istoriji”, naveo je Dodik.

Branislav Borenović iz PDP-a ga pozvao je da izađe pred narod sa istinom?

“Pred narod sa istinom izlazim na izbore, 16 godina Dodik pobjeđuje na izborima. On nije relevantan da mi određuje šta treba da radim. Ja odem na izbore i dobijem ih. Pobijedio sam ga sa 12 posto, to je 76.000 razlike”, poručio je.

Opozicionari su nedavno skinuli njegv i Vučićev poster?

“To je stajalo tamo dvije i pol godine. Drago mi je da ih je iznerviralo, pa uložili napore da to skinu. “

A da li je za Srpsku pravoslavnu crkvu važniji od drugih srpskih političara?

“Za mene je ponos, dio moga ostvarenja da jedna tako važna institucija vrednuje to što radim i daje mi nekoliko najvažnijih odlikovanja”, kazao je.

Da li ga Vučić favorizuje?

“Što bi mene Vučić favorizovao. Vodim nezavisnu politiku, zahvalan sam mu na svoj pomoći. Bio sam u Istočnom Sarajevu gdje je uplaćeno 500.000 eura, gradi se Trg u Istočnom Sarajevu, pozorište – za što je Srbija dala novac”, kazao je.

Patrijarh kaže da će RS biti dok je Dodika u Banjaluci

“Veoma sam počastvovan”, odgovorio je.

A Dodik nakon Dodika?

“Ja ću se u narednih 10 godina potruditi da dođe Dodik poslije mene.”

Sin ili neko drugi?

“U političkom i karakternom smislu.”

“Zahvalan sam patrijarhu, ali Republika Srpska je dosta čvršća nego što se to veže za jednog čovjeka. Njegova impresija je da radim kako mislim da je dobro me usrećuje, ali RS je konzistentna i trajna kategorija. Nisam za to da se vežu ličnosti, osim u operativnom smislu. RS će živjeti i poslije mene”, naveo je Dodik.

Institucija visokog predstavnika je nespojiva s Evropskom unijom. Ne plašim se Valentina Inzka, nego on njega treba da se plaši – jer će ostati bez plate od 24.000 eura kada uspije da ga istjera iz BiH. Visoki predstavnik je ikebana koja ničemu ne služi – samo su neke od tvrdnji koje je iznio Milorad Dodik o visokom predstavniku u Pressingu na N1.

“Ovdje postoji visoki predstavnik, to je nespojivo sa EU, imate mišljenje EU da BiH ne može da se kreće sa strancem. Nije tačno da imamo vladavinu prava nego vladavinu čovjeka, visoki predsavnik je mimo prava vladao nezakonjem tako što je koristio bonska ovlaštenja. Nema dodatnih ovlaštenja. Sam Westendorp je rekao da je to prevara sa bonskim ovlaštenjima. Ako imaju dodatne nadležnosti, imaju organi BiH, a ne visoki predstavnik. Visoki predsavnik je prevarant koji je BiH nanio nemjerljivu štetu, jer je bonskim ovlaštenjima, bespravnim, vladao. Kaže, donosim odluku proglašenjem zakona. Zamislite, konsultujte pravnika, neka on kaže je li to uredu”, kazao je Dodik.

Dodik je kazao da ni PIC nije Dejtonski organ, nego organ političke moći.

“Visoki predstavnik nema ništa osim da koordinira, usmjerava, prisustvoje sastancima i upozorava. Odluke koje je donosio to je bio međunarodni kriminal. Onog Ashdowna treba iskopati iz groba i suditi mu na sudu zbog onoga što je urado BiH. I Petrich i ovaj što prima 24.000 eura mjesečno i glumi da nam pomaže”, kazao je.

Inzko je kazao da će do 25. godišnjice nametnuti zabranu negiranja genocida u Srebrenici.

“On to sa sobom može ponijeti u penziju. Ne može. Gdje će je objaviti, ko će je poštovati. evo ja je neću poštovati. To nije zakon, visoki predsavnik nema pravo da donosi takve odluke. Ja poštujem stradanje u Srebrenici, ali nema pravo da donosi odluke te vrste. Nema pravo da komentariše sporazume stranaka. On na Savjetu bezbjednosti iznosi laži. Jedna, da je neko okupljanje stranaka, SNSD, HDZ, SDA, DF – a svi znaju da nije DF tu. To nije njegovo ovlaštenje. Odredbe Dejtona su derogirane zakonima koje je provodio. Ne plašim ga se. On se mene treba plašiti, da će izgubiti platu od 24.000 kada uspijem da ga istjeram odavde. On je ikebana koja ničemu ne služi”, poručio je Dodik.

Poštuje li Milorad Dodik Dejton kada kaže da će Republika Srpska postati država, a BiH neće biti?

“Potreban je kontekst. Ako se radi o nametanju rješenja, i nehtjenje Bošnjaka da se dogovorimo šta je BiH, neuvažavanje RS i srpskog naroda, bespravno ponašanje visokog predstavnika, naravno da nemamo šta drugo nego krenuti svojim putem.”

Kako?

“Polako. Prije 10 godina niko nije smio progovoriti na tu temu, sada razgovaramo. Ima 10 zemalja koje će podržati. Neću da kažem koje. Niste povjerljivi. Razgovaram s ljudima, kažu da imamo pravo. Mi nećemo to putem nasilja. Ovo danas što se desilo na Predsjedništvu ne doprinosi povjerenju. Izbacuju se srbi iz Centralne banke, a Centralnu banku su formirali RS i FBiH. Kasnije nekim mjerama, dobit preuzeta i stavljena u zajedničke institucije”, izjavio je Dodik.

“Ja vama ovdje kažem – priča o samostalnosti nije na prvom mjestu, ne radimo tajne operacije, separatizmom se ne bavimo. Separatizam na ovim prostorima je učinila BiH od Jugoslavije, to mi tako mislimo. Bošnjaci će reći da to nije tako”, rekao je u Pressingu na N1.

Američki Kongres Dodika tretira kao separatistu i Putinovog igrača na Balkanu.

“Neka govore šta hoće. Nisam to čitao. Putin je odličan čovjek, ima odličnih američkih ljudi. I Trump je odličan čovjek, vidio sam kako na Generalnoj skupštini UN-a kaže – pametan lider vodi računa samo o svom narodu. A srpski narod je narod. Eto, ja pokušavam da budem pametan”, izjavio je Dodik za N1.

“Ja sams Srbin u Predsjedništvu iz Republike Srpske. Tu smo se došli da odlučujemo o nečemu zajedno. Moje primarno je predsavljanje RS i srpskog naroda. Ja nisam došao da bilo šta uradim protiv Bošnjaka, Hrvata što je predviđeno Ustavom. Bio sam motivisan da pokušamo da riješimo neka pitanja, kao što je ubrazni put ka statusu za EU. izgradnji autoputa. Srbija gradi, a mi još uvijek ne”, dodao je.

Nedavno je izjavio da je ponosan što je na američkoj crnoj listi – a za N1 je pojasnio i zašto.

“Ne moram ih slušati svaki dan, da mi zavrću ruke. Ovako radim kako mislim da treba i to mi je dobro”, kazao je.

Izjavio je i to kako mu je glavni grad Banjaluka i Beograd, a ima pasoš i državljanstvo Srbije. Na izborima u Srbiji se u budućnosti neće kandidovati.

“Neću. Svi Srbi treba da imaju državljanstvo i Srbije, kao što Hrvati imaju državljanstvo Hrvatske. I bošnjaci mogu da imaju državljanstvo neke zemlje i imaju. Imaju Hrvatske, Švedske. To je moje pravo”, izjavio je Dodik.

Poručio je kako njegov interes ne može biti ono što neko drugi kaže da je njegov, nego traži da se poštuje svačija volja. Tvrdi da kao premijer RS nikada nije donosio odluke na štetu FBiH.

(Kliker.info-N1)