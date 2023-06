Dodik u NSRS: “Šiptari” i prijetnje zabranom rada SIPA-e i Tužilaštva BiH

Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici po hitnom postupku, razmatra Prijedlog zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na prijedlog predsjednika, poslanika i Vlade RS.

Predsjednik Republike Srpske Miorad Dodik rekao je da su stranci uzurpirali politički i pravni poredak BiH, čime je Republika Srpska dovedena pred zid, ali da Republika Srpska odbacuje intervencionizam i danas ulazi u novu priču i novi odnos prema Ustavnom sudu BiH. Dodik je istakao da je sa radošću dočekao dan kada će se donijeti zakon kojim se predviđa neprimjenjivanje odluka Ustavnog suda, te pozvao poslanike da podrže zakon.

“Kada zakon stupi na snagu, ide dopuna Zakona o krivičnom postupku. Biće donesena mjera da će se kaznom zatvora kažnjavati onaj ko se ogriješi o ovaj zakon”, naglasio je Dodik na posebnoj sjednici o Prijedlogu zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH. Dodik je je rekao da je rješenje za ovu situaciju novi zakon o Ustavnom sudu BiH.

On je pojasnio da bi to značilo imenovanje trojice sudija iz Republike Srpske i šest iz Federacije BiH, s jasnim načinom odlučivanja da ne bi dolazilo do preglasavanja, te bi na taj način svi bili zaštićeni.

Dodik je istakao da je posljednji primjer uzurpacije poretka u BiH pokušaj imenovanja Christiana Schmidta za visokog predstavnika.

“Visoki predstavnik može biti imenovan samo odlukom Savjeta bezbjednosti. Savjet za implementaciju mira nema nadležnost za imenovanje, a taj Savjet je skup neformalnih zemalja kako ga je i nazvao Evropski sud pravde. On ima samo motiv da degradira Republiku Srpsku”, rekao je Dodik.

On je rekao da je ovo dan u kojem se ulazi u novu priču i novi odnos prema Ustavnom sudu BiH, kao ranije što su donesene odluke i o lažnom visokom predstavniku.

“Od 2010. godine nije objavljena nijedna odluka Ustavnog suda i normalno je da se ovo uradi. Stranci i Bošnjaci pokazuju nervozu jer nisu završili posao”, naveo je Dodik. “Vidjeli ste da je američki ambasador u BiH Michael Murphy rekao da Dejton nikada nije bio zamišljen da bude trajan. Kasnije nas optužuju da kršimo Dejton. Ove izmjene pravila u Ustavnom sudu naložili su Amerikanci i Britanci”, rekao je Dodik.

On je istakao da narod nema povjerenja u Ustavni sud BiH jer tamo sjedi dvoje istaknutih članova SDA i troje stranaca koji nemaju dobre namjere prema Srbima i Republici Srpskoj.

“Posljednja odluka je ključni dokaz njihovih namjera da putem većine, od tri stranca – Albanca, Švicarca i Nijemca – i dva člana koji su ratni predsjednik SDA Mirsad Ćeman i Seada Palavrić, donose neustavne odluke”, dodaje Dodik. Zbog svega toga, Dodik kaže da danas “rade ozbiljnu stvar” i da će od sada djelovati putem zakona.

“Neprimjenjivanje odluka Ustavnog suda BiH je prva mjera, sljedeća mjera je zabrana rada SIPA-e i djelovanja Tužilaštva BiH i Suda BiH na teritoriji RS-a jer oni nisu ustavno konstituirani, nemaju ustavni osnov. Oni su represivni organi prema RS-u. Međutim, ukoliko se desi politički dogovor, nećemo poduzeti te mjere”, kazao je Dodik. “Ne može nama neki Albanac, neki ‘šiptar’, da kaže šta možemo, a šta ne možemo. Naravno da mislim i znam da ima različitih mišljenja, uvjeren sam da ima mnogo onih koji kažu da ni ranije odluke nismo provodili. Ova republika je dovedena pred zid od kojih može ili da se odbaci ili da ostane tu”, nastavio je Dodik.

Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović rekao je da Prijedlog zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, koji Narodna skupština razmatra prema hitnom postupku, predviđa da se odluke ovog suda neće primjenjivati i izvršavati na teritoriji Republike Srpske dok Parlamentarna skupština BiH ne donese zakon o Ustavnom sudu BiH.

Obrazlažući ovu tačku dnevnog reda u Narodnoj skupštini, Bukejlović je rekao da ovaj prijedlog zakona predviđa da se lica koja su dužna da postupaju prema odredbama ovog zakona izuzimaju od krivične odgovornosti propisane krivičnim zakonodavstvom BiH, u pogledu krivičnih djela u vezi sa izvršenjem ovog zakona i biće zaštićena od institucija Republike Srpske.

Predsjednik RS-a Milorad Dodik prošle sedmice je nakon sastanka s liderima vladajućih političkih stranaka i predstavnicima institucija rekao da je Ustavnom sudu BiH ostavljen rok do petka do 12 sati da poništi svoju odluku kojom ukida član 39. Pravila Ustavnog suda i da se donese odluka da se neće odlučivati o bilo kom pitanju ili bilo kojoj proceduri sve dok se ne donese Zakon o Ustavnom sudu BiH.

Ustavni sud BiH promijenio je u ponedjeljak, 19. juna, Pravilnik po kojem radi ova institucija kako bi spriječio moguću blokadu održavanja plenarnih sjednica. Ustavni sud je na vanrednoj sjednici izbrisao član kojim je bilo propisano da sjednicama na kojima se odlučuje o pitanjima ustavnosti zakona donesenih na nivou BiH ili nižim nivoima mora prisustvovati “najmanje jedan sudija iz Republike Srpske i troje sudija iz Federacije”.

Po okončanju ove sjednice, predviđeno je i održavanje devete posebne sjednica o Prijedlogu odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva BiH iz RS po kojoj je Zaključak za hitno usvajanje Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na zapadnom Balkanu, Sporazum o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoervopskog sporazuma o slobodnoj trgovini i Sporazum o priznavanju kvalifikacija visokog obrazovanja na zapadnom Balkanu usvojen na sjednici Predsjedništva BiH 21. juna, “veoma štetan po vitalne interese RS”.

Također će se poslanici izjasniti o Prijedlogu odluke o potvrđivanju Izjave člana Predsjedništva BiH iz RS po kojoj je Zaključak za usvajanje Akcionog plana za ispunjavanje 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o Zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, “veoma štetan po vitalne interese RS”.

