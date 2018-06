Dodik u Beogradu : Nacionalni prioritet za Srbiju je RS, tu lekciju moraju naučiti i u Sarajevu i na Zapadu

Pitanje Kosova

“Najveći dio razgovora smo posvetili situaciji oko Kosova. Vučić me je upoznao sa svim pozicijama u vezi sa tim, određenim prijedlozima i svojim stavovima”, rekao je Dodik i dodao da razumije poziciju Vučića, koji ne prihvata da se napravi bilo kakvo rešenje na štetu Srbije i srpskog naroda.

Kako je istakao, RS je, bez obzira što je to tabu tema kod nekih Zapadnjaka, zaintersovana za dobra rješenja u Srbiji, pišu Vijesti.ba.

“Mi ne odustajemo od podrške takvim rješenjima i radujemo im se. Znamo koliko je teško u ovom vremenu i pregovatati o tako krucijalnom pitanju kao što je Kosovo, ali isto tako smatramo da je nacionalni prioritet za Srbiju kao državu i naciju RS, jer tamo živi milion i 200 hiljada Srba. U tom pogledu, tu lekciju moraju naučiti ne samo u Sarajevu, nego i na Zapadu”, poručio je Dodik.

Navodeći da je na sastanku bilo riječi i o važnim pitanjima za odnose Srbije i Republike Srpske, Dodik je istakao da je najveći dio razgovra bio posvećen situaciji u vezi sa Kosovom i Metohijom, te da ga je Vučić upoznao o svim pozicijama i određenim prijedlozima, kao i svojim stavovima u vezi sa tim.

“Moram da kažem da veoma razumijem poziciju Vučića, koji ne prihvata da se na štetu Srbije i srpskog naroda napravi bilo kakvo rješenje”, rekao je Dodik.

On je naveo da neki ljudi iz Srbije sa različitih mjesta pokušavaju da otežaju pregovaračku poziciju Vučića.

“Vučić me je obavijestio o tome da će se nastaviti razgovori Beograda i Prištine u Briselu krajem ovog mjeseca, sa jasnim pozicioniranjem Srbije, a to je odbrana srpskih nacionalnih i državnih interesa na Kosmetu, od čega nema odstupanja”, rekao je Dodik.

On je naveo da to razumije, jer je mnogo puta bio u sličnim razgovorima.

“Veoma je važno da ljudi u Srbiji, bez obzira na kojim političkim pozicijama se nalaze, treba da podrže i ojačaju pregovaračku poziciju Vučića i delegacije Srbije u tim razgovorima”, rekao je Dodik.

U avgustu zajednička sjednica vlada

On je najavio da će RS i Srbija početkom školske godine izjednačiti školske programe kada je u pitanju nacionalna grupa predmeta.

“Nastavićemo da sarađujemo po mnogim drugim pitanjima, jer je to naše legitimno pravo i legitimna politička pozicija”, kazao je Dodik.

Na današnjem sastanku u usaglašeno je da krajem avgusta u Trebinju bude održana zajednička sjednica vlada RS i Srbije.

“Nakon Trebinja, posjetićemo Foču, gdje će RS i Srbija zajedno graditi dvije elektrane na rijeci Drini i time pokazati kako naša saradnja praktično izgleda”, najavio je predsjednik RS.

Srbija se neće miješati u izbore

Dodik se osvrnuo i na predstojeće opšte izbore u BiH, na kojima je kandidat za člana Predsjedništva BiH iz RS, poručivši da je jasno da se Srbija neće miješati u njih.

“Vučić nije spreman da to čini i mislim da je to dobra mjera. Srbija želi fer i poštene izbore i zainteresovana je da se brzo implementiraju rezultati”, kazao je Dodik.

Tema razgovora sa predsjednikom Srbije bile su i izmjene Izbornog zakona BiH, pišu Vijesti.ba.

“Objasnio sam mu da zahtjevane promjene ne tangiraju RS u pogledu implementacije izbornog rezultata, nego da je problem u FBiH, što onda proizvodi problem na nivou BiH iz FBiH u vezi sa formiranjem Doma naroda. Mi u RS nećemo imati problem, niti želimo da razgovaramo o mogućnosti prolongiranja izbora”, naglasio je Dodik.

On je istakao da, bez obzira na to šta dogovore partneri u FBiH kada je riječ o Izbornom zakonu, RS će se morati pitati, odnosno da ne može biti nikakvih rješenja, pa ni privremenih, ukoliko ne budu zadovoljeni interesi srpske strane u BiH.

“Naš stav je da se tamo u potpunosti mora zaštititi pravo Srba, autentično izabrati predtavnike naroda, odbaciti teorije o univerzalnim građanskim pravima, nego afirmisati ustavno pravo o konstitutivnosti svih naroda na prostoru BiH”, naglasio je Dodik.

Govoreći o nastupu na izborima, istakao je da u ovom trenutku može proglasiti svoju pobjedu na oktobarskim izborima, jer svi relevantni pokazatelji govore upravo tako.

“Potrebno je samo tehnički završiti i doći do 7. oktobra kada će se to vidjeti na najbolji mogući način. Očekujem apsolutnu pobjedu na svim pozicijama, dakle ne samo za mene kao člana Predsjedništva, nego i za predsjednika RS Željku Cvijanović. Ona je pokazala značajno umijeće i odgovornost prema srpskom narodu i RS. U komunikaciji sa faktorima koji su odlučivali o procesima u BiH, prije svega evropskim, ona je pokazala umijeće da na najbolji mogući način pozicionira i brani RS. To je nešto što će narod prepoznati”, naveo je Dodik.

(Kliker.info-Vijesti)