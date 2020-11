Dodik sve nervozniji : Srušen mit o nemogućnosti smjene vlasti u RS, izbori 2022. najbitniji od rata

Pred svake izbore u Bosni i Hercegovi najavljuje se „vruća politička jesen“. Nije bila izuzetak ni ova godina, no oslanjajući se na višegodišnje pokazatelje izbornih rezultata, što se bh. entiteta RS tiče malo ko je očekivao bilo kakve značajnije promjene.

Prvo iznenađenje bila je odluka DNS-a, najdugovječnijeg koalicionog partnera SNSD-a, da istupi iz vladajuće koalicije na početku kampanje za lokalne izbore. Potom je uslijedio težak poraz kandidata SNSD-a za izbor gradonačelnika Banjaluke, kao i poraz Miće Mićića u Bijeljini. Iako se očekivalo da su time okončane turbulencije na političkoj sceni RS-a, izvršni komitet SNSD-a, podržan najvjernijim partnerima (Ujedinjena srpska, DEMOS i SP) donio je odluku o isključenju Socijalističke partije Srpske iz vladajuće koalicije jer nisu „na bjanko“ potpisali sporazum o formiranju većine u banjalučkoj gradskoj skupštini.

SMJENA POLITIČKIH GENERACIJA

U javnosti se stoga otvorilo i pitanje da li se iz navedenih događaja daju iščitati nagovještaji promjena na političkoj sceni RS-a u narednom periodu, koje bi bile verifikovane na opštim izborima 2022. godine.

„Sami ovi događaji jesu promjene na političkoj sceni. DNS je postao dio opozicionog bloka i djeluje kao stranka opozicije. Neki od rezultata izbora u pojedinim opštinama bili su upravo izazvani izlaskom ove partije iz reda vladajućih. Međutim, isto tako smo vidjeli uspjeh pojedinaca, dok su stranke iz opozicije bilježile stagnaciju ili pad. Dakle, u pojedinim strankama opozicije potrebna je konsolidacija, a bez te konsolidacije teško da su promjene moguće“, ističe Tanja Topić, politička analitičarka.

Topić: Gledali smo kako političari bivaju nagrađeni za sva loša djela, korupciju, nepotizam, klijentelizam, i to nam dugo nije smetalo

Opozicija u RS-u, tačnije SDS, valja podsjetiti, pretrpjela je od 2018. godine niz unutrašnjih udaraca koji su se, pokazali su lokalni izbori, izuzev Bijeljine, teško odrazili na njen j. Sada je na SDS-u da ponovo konsoliduje vlastite redove, ali i da promišlja kako da, zajedno s PDP-om, stvori širu koaliciju sposobnu da se uhvati u koštac s vladajućim strukturama u RS-u.

Topić ističe da ono što je ipak jako važno jeste to „što su nam ovi izbori pokazali, a što je njihov najveći rezultat, jeste rušenje mita o nesmjenjivosti vlasti i pojedinaca“.

„Mi smo kao društvo decenijama bili učahureni u matricu da je nemoguće bilo šta promijeniti, da nema smisla izlaziti na izbore. Promjene ne moraju nužno značiti da smo dobili i da ćemo dobiti nešto bolje – bitno je da su se desile i da političari shvate da niko nije nezamjenjiv, te da može biti kažnjen od strane građana. Do sada smo gledali kako političari jedni uvijek isti bivaju nagrađeni za sva loša djela, korupciju, nepotizam, klijentelizam i to nam dugo nije smetalo. To je bitnije od samog čina promjene. Ovi rezultati i trendovi nagovještavaju jednu drugu bitnu promjenu, a to je smjena političkih generacija. Tako da ćemo vidjeti rezultate razvoja politike i društva u tim nekim novim klincima“, kazala je Topić za naš portal.

Aktivniji angažman na političkoj sceni najavio je i bankar Milan Radović, koji je u februaru ove godine napustio DNS i sada djeluje kao nezavisni poslanik u Narodnoj skupštini RS-a. Hoće li prići nekoj od opozicionih stranaka ili osnovati novu stranku – Radović se nije izjasnio. Ipak, naveo je da su lokalni izbori pokazali da građani smatraju da je vrijeme za promjene, da žele da se ekonomske teme stave u prvi plan. Uz to, smatra da je RS potrebno ukrupljavanje političke scene, odnosno jaka stranka centra koja bi svoju izbornu bazu trebala tražiti među 50 posto građana koji ne izlaze na izbore.

U IŠČEKIVANJU PRELETAČA

Koliko će moguća prekompozicija vlasti na opštim izborima zavisiti od toga kako će se opozicija grupisati, zavisi i od dešavanja unutar vladajuće koalicije. Vratimo li pogled unatrag, SNSD je zadnje dvije godine više radio na slabljenju svojih koalicionih partnera nego na dodatnom jačanju stranke. Za posljedicu to je dovelo do razbijanja prvo DNS-a, potom Socijalističke partije.

Vladimir Šušak, novinar BHRT-a, koji dugo prati političku scenu u RS, smatra da je u ovom trenutku nezahvalno predviđati dešavanja.

„Teško je procijeniti u kojem će pravcu ići razvoj odnosa u vladajućoj koaliciji i to će u mnogome zavisiti od preraspodjele pozicija u vlasti. Vladajuća koalicija funkcioniše na način da se koalicioni partneri zadovolje funkcijama, i vidljivo je da između njih ta borba traje i to bi moglo dovesti do još većih razmimoilaženja koalicionih partnera. Da li će SNSD jačati svoj redove, ili će zadovoljavajući interese koalicijskih partnera pokušati sačuvati vlast, tek će se vidjeti“, kaže Šušak.

Foto: Nenad Stevandić, lider Ujedinjene Srpske i Dodikov odani “partner”, učiniće sve za vlast i funkcije, na čemu počivaju i temelji njegove partije

I Topić navodi da su stranke koje sudjeluju u vlasti „interesno vezane za vladajuću koaliciju“ i dok taj svoj interes ostvaruju sasvim sigurno da neće praviti iskorake koji bi ih koštali izlaska iz vlasti.

„Međutim, vidjeli smo da je najjača politička partija pravila širi front potencijalnih partnera, kako bi one neposlušne mogla izbaciti, (primjer SPS), a da ne ugrozi funkcionisanje u vlasti. Ključ odgovora na ovo pitanje hoće li naredni opšti izbori donijeti promjene, leži u Banjaluci, ma koliko se neki trudili da prikažu kako nisu poraženi u ovom gradu te da je važnije imati četrdesetak opština nego ovaj grad. To nije tačno. Naši građani ne prave jasne razlike između opštih i opštinskih izbora, bas kao ni političke partije. Mislim da ćemo imati jasniju sliku kad se završi prelazni rok, kad preletači pokazu svoje pravo lice. Biće tu još raznih transfera, pa su moguća i iznenađenja“, zaključuje Topić.

Da ne trpi poraze i da je ne samo osvetoljubiv nego spreman i svim silama očuvati vlast Milorad Dodik jasno je dao do znanja nakon što je Igor Radojičić izgubio utrku za gradonačelnika Banjaluke. Nakon otvorenih prijetnji sankcijama Banjalučanima jer nisu glasali kako je to očekivao, otišao je i korak dalje najavom hitnih izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim bi se načelnici i gradonačelnici potpuno razvlastili i sveli na puke demokratske figure.

Iz opozicije su uslijedile oštre reakcije. Već sama izjava novoizabranog gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da neće mirno gledati poništavanje demokratske volje građana jasna je poruka da aktuelna vlast treba povući ručnu kočnicu.

„Ako neko bude spreman da uradi tako nešto, biću prvi gradonačelnik koji će ljude pozvati na protest”, rekao je Stanivuković, dodajući da neće biti engleska kraljica i da protokolarno dočekuje ljude.

Banjaluka od 15. novembra 2020. nije isti grad. I kako zaključuje Šušak, osionost s kojom se odnosi prema građanima Milorada Dodika i SNSD mogla bi skupo koštati i prije 2022. godine.

Gordana Katana (Inforadar)