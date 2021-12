Dodik sumnja u dobre namjere Amerike : Korupcija sumnjiv izgovor SAD za eliminaciju političara

Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu američkog ambasadora u BiH Erica Nelsona da su “sankcije za one koji podrivaju stabilnost na Zapadnom Balkanu na stolu”, te da “nova verzija izvršne uredbe uključuje korupciju i mogućnost sankcionisanja onih koji podržavaju one koji podrivaju napredak”, Dodik je odgovorio da prijetnje sankcijama od američkih službenika kako u BiH tako i van nje nisu ništa novo, kao što nije novost ni to da se godinama uporno miješaju u unutrašnja pitanja u BiH.

Pozivajući se na Dejtonski sporazum, rekao je Dodik, upravo oni podržavaju njegovu devastaciju i razgradnju BiH na koju je Republika Srpska pristala 1995. godine.

– Nagledali smo se procesa koji su vođeni protiv neposlušnih političara, koji su nakon tih procesa postajali konstruktivniji partneri za taj dio međunarodne zajednice koju predvode SAD – istakao je Dodik.

On je podsjetio da je nedavno u BiH boravio pomoćnik ministra finansija SAD koji se sastao sa ministrom bezbjednosti u Savjetu ministara Selmom Cikotićem, protiv kojeg je nepunih mjesec ranije podignuta optužnica za visoku korupciju.

– Sve to ne bi imalo obrise takve karikature da tema razgovora, kako se vidjelo iz medija, nije bila sankcionisanje kriminalnih grupa i kako SAD mogu pomoći BiH u borbi protiv organizovanog kriminala. Ako pomoćnik ministra finansija SAD nije znao ko je Selmo Cikotić, ambasador Nelson jeste – naglasio je Dodik.

(Kliker.info-Srna)