Dodik se zbog Rusije naljutio na Konakovića: Ovo neće niko trpiti, doći će do raspada koalicije

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, zaprijetio je raspadom koalicije na državnom nivou zbog UN-ove rezolucije “Principi koji podržavaju sveobuhvatan pravedan i trajan mir u Ukrajini”.

Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH, čiji je ministar lider NiP-a Elmedin Konaković, poslana je instrukcija našoj Stalnoj misiji da glasa za usvajanje rezolucije. To je naljutilo Dodika koji kaže da Predsjedništvo BiH nije usaglasilo taj stav.

– Nadležnost spoljne politke se nalazi u Predsjedništvu. To nije teško utvrditi. Očigledno da se nastavlja stara praksa Bisere Turković koja je unilateralno djelovala. To pitanje se razmatralo i nije bilo saglasnoti. Ali neko je iz Ministarstva vanjskih poslova poslao drugačiju instrukciju, rekao je Dodik.

To bi moglo uzrokovati raspad koalicije na državnom nivou.

– To će dovesti do raspada ovog sistema vlasti. Niko ovo neće trpiti. To treba da odluči Predsjedništvo, kazao je on.

(Kliker.info-Oslobođenje)