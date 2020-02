Dodik se posuo pepelom : Niko nema plan otcjepljena, ovdje nema toga

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u intervjuu za N1 kazao je, između ostalog, da “niko nema plan otcjepljenja”.

Planirate li se vi osobno, pa onda i svi dužnosnici, za vrijeme te blodake odreći plaće?

Ne namjeravam, ja sam plaćen da dolazim na posao, svi ljudi će sjediti na svojim poslovima, dolaziti na sjednice skupštine, parlamentarne sjednice i sjednice Savjeta ministara. Mi ćemo samo imati svoj stav, hoćemo li glasati za ili protiv to je uvijek naša stvar, ali ne blokiramo. To je nakaradna konstrukcija propagatora koji govori o blokadi. Kakva blokada, ja sam neki dan bio na sjednici Predsjedništva, blokada je da ja nisam došao. Evo, sami ste rekli da Bošnjaci to neće, kako oni imaju pravo reći da neće, a ja nemam to pravo?

Zašto već godinama inzistirate na odcjepljenju Republike Srpske? Jer nemate podršku ni Aleksandra Vučića na tom planu

Jeste li ga pitali? Naravno, Vučić je protiv bilo kakvog urušavanja teritorijalnog integriteta i to nije sporno. Ta priča o odcjepljenju je mogućnost koju ne isključujemo, no mi preferiramo Ustav i ono što u njemu piše. Mi možemo prihvatiti BiH s njezinim Ustavom, a onda nam dođu stranci koji ovdje upravljaju godinama i kažu “To ne vrijedi”, da moramo napraviti aranžmane, a oni su mimo Ustava. BiH nema vojsku, a ima vojsku, BiH nema indirektne poreze, a ima poreze, nema redovni sud i tužiteljstvo, ali ga ima. Sve mimo Ustava, a sve nametnuto od strane međunarodne zajednice.

Mi hoćemo Daytonski ustav i prihvaćamo tu Bosnu i Hercegovinu, ovu Bosnu ne prihvaćamo. I sada vi možete izvlačiti zaključke koje želite

Uvjeren sam da će se pokazati da BiH ne može egzistirati, to nije moja mržnja ili hir, to je moja procjena da ne može. Zašto Amerikanci podržavaju BiH kojom su Bošnjaci nezadovoljni jer nisu dobili sve, u kojoj su Srbi nezadovoljni, Hrvati devastirani u političkom smislu sa stajališta prava?

Nitko nema plan odcjepljenja, ovdje toga nema, nama se inputira što mi ne isključujemo mogućnost da se to jednog dana dogodi. Ne zato što mi hoćemo, već zato što Bosna ne može. Ja propagiram da se ovdje učini nešto održivo i da nema konflikta, Uz najobilnije intervencije međunarodne zajednice, od Bosne i Hercegovine se nije napravila funkcionalna zemlja. Što sada, da sav svoj život upotrijebim da bi slušao liberale iz svijeta koji govore da moramo tu sjediti?

Jučer sam rekao američkom ambasadoru “Oprostite, vi imate svoj mandat od tri godine, vama je ovo posao, nama je ovo život”.

Što očekujete od Zagreb Summita u proljeće koji inicira premijer Andrej Plenković?

Očekujem da će se reflektirati problemi prisutni u Europi, pokušat će se premostiti problem što je francuska politika zaustavila status Albanije i Sjeverne Makedonije, naći će se neko prijelazno rješenje i to će se slaviti kao velik i ozbiljan uspjeh, iako će ostati problemi unutar Europe koji su daleko veći no što nam je vidljivo.

Europa više nije podijeljena na razvijeni sjever i siromašni jug, sad imate istočnu Europu koja se okuplja oko Višegradske grupe, Macron ima dosta problema s politikom u svojoj zemlji. to nije kritika, samo ukazujem. Doći će do dijaloga o tome što je ta Europa, sačuvat će se osnovni pristup – dok se Europa ne riješi nema ni koraka dalje

Očekujete li da će do tada doći do pomaka u donošenju novog izbornog zakona na čemu inzistira Dragan Čović?

To je tako fer i korektno i ja inzistiram. Najveći politički bezobrazluk Bošnjaka je da izaberu Hrvata kao hrvatskog predstavnika. Ako hoće imati stabilnu zemlju mora se uvažiti subjektivitete. Ne možete očekivati od Čovića da aplaudira tome.

(Kliker.info-N1)