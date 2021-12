Dodik se ograđuje od odluka skupštine : “Ja nisam poslanik i ne donosim odluke Narodne skupštine”

– Ja nisam parlametarac i ja ne odlučujem umjesto Narodne skupštine, ali vidim da je u javnom diskursu napravljena priča kako sam ja taj koji zakazuje i određuje rad Narodne Skupštine, kazao je juče novinarima član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

On je ovim jasno dao do znanja da se on ograđuje od odluka Narodne skupštine i svu odgovornost prebacuje na druge, u ovom slučaju na rukovodstvo i poslanike NSRS.

“Vidjeli smo one koji su se utrkivali ovih dana da kažu nešto loše o inicijativama koje su veoma jasne. Ovo su političke inicijative – da se povuče saglasnost sa vojske, indirektnih poreza i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta”, kazao je Dodik, navodeći da to nisu ratne inicijative.

Međutim, Dodik je na istoj konferenciji za novinare sam sebe demantovao kada je rekao da on već zna šta će se desiti na posebnoj sjednici NSRS, koja je zakazana za petak.

“Ono što će se desiti u NSRS, ja zovem ljude iz NSRS da se u to uključe, zovem patriote da se uključe, mi ćemo povući saglasnost s ove tri oblasti (odbrane, finansija, VSTS…) i poništiti 140 zakona koje je nametnuo visoki predstavnik i uputiti se u normativno uređenje ovih svih oblasti”, kazao je Dodik.

Lider SNSD-a ovim u “vatru” gura ministre, poslanike i rukovodstvo Republike Srpske, koji će morati ukoliko ga poslušaju donijeti te pravne akte i biti spremni da odgovaraju za njih ukoliko do toga dođe.

Zato i ne čudi što se već nazire da neki poslanici iz većine neće ni doći na tu sjednicu, ukoliko ih neka, “veća” sila na to ne primora.

Na posebnoj sjednici NSRS u petak predviđeno je Dodikovo izlaganje do sat vremena, kao član Predsjendištva BiH, a ostalim šefovima parlaentarnih stranaka do 10 minuta.

