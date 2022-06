Dodik s Putinom: Zatražio da se produži misija EUFOR ali bez povećavanja broja vojnika

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik sastao se u petak kasno navečer u Sankt Peterburgu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Iza Milorada Dodika bila je zastava BiH.

Dodik je za RTRS rekao da je sastanak sa Putinom bio pun razumijevanja i otvorenosti, da je razgovarano o više tema, prije svega političkih, poput uloge Rusije kao garanta Dejtonskog sporazuma.

On je istakao da je Putina informisao da se Kristijan Šmit predstavlja kao visoki predstavnik u BiH iako nema odluke Savjeta bezbjednosti UN o tome.

Dodik je rekao da je razgovarano i o važnim infrastrukturnim pitanjima i da je potvrđeno opredjeljenje da se gradi gasovod u RS i dvije elektrane, jedna kod Prijedora, druga kod Banjaluke te da se završe procedure odnosno ugovornog odnosa između BiH i Srbije.

“Srbija je to već uradila, a BiH to tek treba da uradi, ali vjerujem da ćemo to završiti”, kazao je.

On je naveo da je ruskog predsjednika informisao i o tome da se ljudima iz Republike Srpske uvode sankcije, uključujući i njega.

Dodik je rekao da ga je Putin pozvao na novi sastanak u septembru, na kojem će biti razgovarano o realizaciji projekata.

“Rusija ostaje značajan faktor odlučivanja u SB UN”, istakao je Dodik.

Dodik je zatražio od Putina da Rusija podrži nastavak misije EUFOR u BiH ali bez povećavanja broja vojnika.

“Naš će prijedlog biti kad to dođe dnevni red da glasaju bez proširenja misije Althea, vidimo da Njemačka želi poslati vojnike. Ja nemam povjerenje, ne trebaju nam oni koji bi se bavili modeliranjem BiH i značilo bi da silom hoće da nametnu. Mi želimo da očuvamo ustavnu poziciju u BiH. Bosna će, ako ostane zemlja, ostati zemlja dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Mi ne želimo ništa da uzimamo od BiH što njoj pripada po Ustavu BiH. Nama su ranije oteli i sada to pokušavaju da održe i sila zapada želi da legalizuje tu otimačinu”, kazao je Dodik.

Predsjednik SNSD-a kazao je kako Putin razumije poziciju RS kada je riječ o protivljenju sankcijama Rusiji.

Kada je riječ o plinu postignut je sporazum o cijeni do kraja ove godine, a koja je manja nego za druge evropske zemlje.

Ruski Tass objavio je saopćenje Kremlja nakon sastanka u kojem se navodi izjava Vladimira Putina.

“U posljednje vrijeme postoje poteškoće u odnosima između Rusije i Bosne i Hercegovine zbog podrške zemlje antiruskim sankcijama, ali odnosi između država će se razvijati” rekao je Vladimir Putin na sastanku sa Dodikom.

