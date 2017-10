Dodik raspalio po bivšem predsjedniku Hrvatske : “Umišljeni mirotvorac Stjepan Mesić opet obukao ustaško odijelo “

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je “umišljeni mirotvorac Stjepan Mesić opet obukao ustaško odijelo koje navlači po potrebi i samo kada treba napadati Srbe i Republiku Srpsku ili držati ustaške govore po Australiji”.

Na pitanje Srne da prokomentariše Mesićevu izjavu “da bi odmah trebalo presjeći koridor kad bi Republika Srpska pokušala da se otcijepi i da bi to bilo gotovo za par sati”, Dodik je rekao da bi “taj političar, koji je dio prošlosti u svakom smislu i koji je već dugi niz godina ostavljen na smetljištu istorije, u čijoj glavi očigledno vlada oluja, ponovo da ratuje i presijeca koridore i priziva NATO”.

Pošto se BiH i u međunarodnim političkim krugovima sve više spominje kao njen propali eksperiment, istakao je Dodik, srpski narod, koji iznad svega cijeni slobodu, jednostavno ne smije dopustiti da doživi potop u propaloj zajednici.

“Zato i mislim da je pri takvom stanju stvari racionalan dijalog o mogućem mirnom razlazu najbolje rješenje za sve u BiH”, rekao je predsjednik Srpske.

Dodik je konstatovao da zagovornike ratne opcije, poput jednog od grobara bivše Jugoslavije – Mesića, na svu sreću niko ništa i ne pita, niti bilo ko drži do njegovog mišljenja. “A što se tiče Mesićevog istomišljenika Valentina Incka i njegovih snova, poručujem mu da ide u svoju zemlju i tamo sanja, jer ne znam šta će više ovdje”, zaključio je Dodik.

Govoreći za Dnevnik D Federalne televizije, bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, između ostlog, prokomentirao je i sve učestalij snove Milorada Dodika o otcjepljenju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Mesić je naveo da ukoliko do takvog pokušaja dođe, “trebalo bi odmah da se presječe koridor i to bi bilo za par sati gotovo”.

“Dodik je došao na vlast kao veliki kritičar politike Slobodana Miloševića prema Bosni i Hercegovini, međutim kad je došao na vlast on je sasvim promijenio svoj prvac djelovanja i ja mislim da on iskreno vjeruje da se BiH može podijeliti i da u tome smislu on sve i poduzima. Međutim njega će vrijeme razuvjeriti kao i mnoge druge. BiH je nedjeljiva i na ovom prostoru ta arhitektura je do kraja završena, prema tome svako onaj ko troši energiju i sredstva na neostvarive ciljeve čini gluposti, rekao je Mesić u Dnevniku D.

Upitan da prokomentira gdje je u svemu tome Međunarodna zajednica, on je kazao da je međunarodnim obavezama preuzet opstanak Bosne i Hercegovine.

“Hrvatska je potpisnica sporazuma, dakle jednog ugovora kojim preuzima određene obaveze, a obaveza je opstanak Bosne i Hercegovine, cjelovite Bosne i Hercegovine i svako onaj ko bi razbijao Bosnu i Hercegovinu morao bi doživjeti određenu akciju onih koji garantiraju opastanak Bosne i Hercegovine, a u svakom slučaju to je i Hrvatska”, rekao je Mesić.

– Kada bi neko otcijepio dio Bosne i Hercegovine, da se mene pita ja bih presjekao koridor i to bi bilo za par sati gotovo – naglasio je Mesić.

