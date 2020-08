Dodik računa na vjernog saveznika : S Čovićem integrisati sva kršenja Dejtona

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će pokušati zajedno sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem da integriše sva kršenja Dejtonskog sporazuma prema srpskom i hrvatskom narodu i da to upute međunarodnoj javnosti.

– Treba ukazati na to da je proteklih 25 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma vrijeme masovnog kršenja međunarodnog prava i naših nacionalnih prava – rekao je Dodik za “Alo”.



U tom kontekstu, kaže Dodik, treba reći kako je moguće da na Kosovu pokušava bezočno da se razori teritorijalni integritet Srbije, a u BiH pokušava da se napravi unitarna država.

– Šiptarima se daje pravo da prave državu, a nama ne daju pravo ni da očuvamo naš status koji smo dobili Dejtonskim sporazumom. Naš je interes da Dejtonski sporazum očuvamo u njegovom izvornom obliku – rekao je Dodik.

On je istakao da dvije trećine BiH smatra da visoki predstavnik treba da ode i da, samo zato što muslimani smatraju da OHR treba da ostane, oni skrnave stav potpisnika Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma.



– Koliko sam razumio i Hrvatska je nezadovoljna ponašanjem visokih predstavnika, barem su to iskazivali kroz određene stavove. Isto tako Srbija, Republika Srpska i polovina Federacije BiH oličene u Hrvatima smatraju da visoki predstavnik treba da ode – rekao je Dodik.



On kaže da se međunarodno pravo krši i u BiH i na Kosovu i Metohiji.



– Rano priznanje nezavisnosti Kosova je isto ono koje je Amerika učinila kad je priznala BiH, nakon čega je počeo građanski rat – rekao je Dodik i dodao da je Amerika svojstvena po ignorisanju realne situacije.



On je istakao da taj koncept, koji je Amerika gurala krajem prošlog i početkom ovog vijeka, konačno mora da prestane.



– Sada smo u prilici da im kažemo, pa čekajte vi se ponašate prema našem narodu na neadekvatan način, vi želite da slomite naš status. Mi računamo da bi to neko mogao u Americi da čuje i razumije – rekao je Dodik.



Govoreći o predstojećim predsjedničkim izborima u SAD, Dodik je rekao da bi Srbi u Americi trebalo da podrže reizbor aktuelnog predsjednika Donalda Trampa, koji je promoter politike nemiješanja u unutrašnje stvari drugih država.



On ističe da ta Trampova politika, koja nije mogla da se iskaže do kraja, treba da rukovodi Srbe i ovom prilikom na predsjedničkim izborima i treba da ga podrže.



– Ako se ne miješaju u unutrašnje stvari drugih zemalja, onda mi ovdje možemo slobodno da odlučujemo o statusu i svom načinu života – rekao je Dodik.

(Kliker.info-Vijesti)