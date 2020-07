Dodik protiv nametanja zakona o zabrani negiranja genocida : U Srebrenici počinjen “ozbiljan zločin nad Bošnjacima”

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da je u Srebrenici počinjen “ozbiljan zločin nad Bošnjacima”, ali je protiv namjetanja zakona o zabrani negiranja genocida.

Kazao je da poštuje bol majki Srebrenice “i u bijelim i u crnim maramama, da se mora osuditi zločin nad bilo kim, ali da se ne može favorizovati jedna istina, već se ona mora graditi na činjenicama, a ne na spekulacijama”.



– Čuo sam u posljednje vrijeme stalni zahtjev da se zabrani nešto i da se negira. Ne može se na tome graditi istina. Je li se nešto desilo ili nije. Ako je nešto sumnjivo, kao što je ta njihova priča, kojom hoće da kažu da se desio genocid, onda se to ne može natjerati zakonom. To je samo priča o novom verbalnom deliktu ili nešto slično – ustvrdio je Dodik.



Naveo je da Haški tribunal ne može da piše istoriju.



– Ako se možemo dogovoriti da se istina gradi na činjenicama, a ne na spekulacijama i ako istina može da se utvrdi egzaktno, a može, onda mi možemo da budemo dio čitavog tog projekta pomirenja u BiH. Ako neko hoće da putem favorizovanih međunarodnih institucija, kakav je bio Haški tribunal koji je samo sudio Srbima, napiše istoriju, mi iza toga ne stojimo. Ne može nas niko na to natjerati – rekao je Dodik.



Ustvrdio je da bivši predsjednik SAD-a Bill Clinton ne može govoriti o Srebrenici.

(Kliker.info-Fena)