Dodik pozvao da se postupa u skladu sa zakonom – kako će Tužilaštvo BiH?

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Bonskim ovlastima obustavio je primjenu zakona o nepokretnoj imovini RS-a. I to dva dana uoči njegovog stupanja na snagu. Ponavljamo, jer vlasti u RS-u očito nisu pročitale naredbu koju je donio Christian Schmidt. Od danas sporni zakon je na snazi, tvrde iz ovog entiteta. A kreator, Milorad Dodik, pozvao je da postupaju u skladu s tim. Ključno pitanje je kako će postupiti državno tužilaštvo?

Jedna država, dva dijela. Dvije politike, verzije i istine. Pa i one pravne. U RS-u je od danas važeći vlastiti zakon o nepokretnoj imovini. I to uprkos ranijim sudskim presudama i odluci Schmidta koja bi trebala da važi za cijelu državu. A ne važi, jer, kako kaže sekretar Vlade RS-a Siniša Karan, Schmidt nije visoki predstanik.

I kreće igra mačke i miša. Dok se ne vidi ko je uporniji i gdje su granice. Jer priča nije nova. Ovaj zakon samo je jedan u nizu kojim RS pokušava razvlastiti državu. I nije im prvi put. Teško da je i posljednji.

“Obaveza svih organa u RS-u je da postupaju u skladu s tim. Nikakva odluka pojedinca, pogotovo takvog kao što je Schmidt, ne može to da zaustavi i neće zaustaviti. Oni će pokušati da to guraju putem Tužilaštva BiH, ali dobro – to očekujemo”, kazao je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik (SNSD).

Iz Tužilaštva BiH danas bez odgovora. Aktivnosti su, očito je, tek u pripremi. Jer svi čekaju konkretnu primjenu spornog zakona. Čeka i Schmidt jer, kaže, igra nije gotova. Za prekršaje, do sad su se dijelili tek kartoni. Žuti. Oni crveni još su u džepu. Utakmica traje, sudijska nadoknada u toku.

“Niko ne želi da uzme nešto od RS-a ili srpskog naroda u RS-u. Potreban je razuman pristup. Spreman sam da tome dam svoj doprinos. Mislim da sam poznat kao neko ko ne nameće odluke, već sam jedino naredio da treba da otvorimo igru, i da molim sve da dođu i igraju”, kazao je Schmidt.

Trebalo bi se igrati u državnom parlamentu koji je nadležan za postizanje dogovora o ovom pitanju. Pokušaja je bilo, ali uspjeha ne. I upravo za takve situacije, visoki predstavnik i postoji. Da presiječe.

“Taj zakon važi i jedino taj zakon važi. Dodik i dodici mogu da govore šta god žele. Svako onaj ko bi napravio transakciju sa nepokretnom imovinom, koja je suprotna zakonu koji je donio visoki predstavnik, izlaže se ogromnim rizicima”, upozorava predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović (SDA).

Ništa Dodik ne može uraditi pored odluke Ustavnog suda BiH ranije i odluke visokog predstavnika, podsjeća član Predsjedništva BiH Željko Komšić (DF): “On može govoriti da je to njegovo, odnosno RS-a, ali to nije njegovo – to ne proizvodi nikakve pravne posljedice”.

Šta sada? Pravnici poručuju, prekršaja je više. Od Schmidtove odluke, preko Dejtonskog sporazuma do presuda Ustavnog suda koji je ranije neustavnim proglasio zakone o poljoprivrednom zemljištu i šumama RS-a. Ako do primjene dođe, pojašnjavaju, riječ je o krivičnom djelu.

Profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu UNZE Sedad Dedić objašnjava kako su na potezu Tužilaštvo BiH – da analizira i reaguje na ovu pravnu situaciju i visoki predstavnik – koji ima jasne mogućnosti sankcioniranja pomoću eventualnih smjena, kako je to rađeno u prethodnom periodu.

Upravo bi smjene i nove sankcije mogle biti ključna kočnica u dosadašnjim potezima političara iz RS-a. Na sve bi mogao lako utjecati i stav susjeda sa druge strane Drine. Milorad Dodik o svemu će sutra sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Savjeta će biti, samo je upitno u kojem smjeru.

