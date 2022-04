Dodik ‘ponizio’ Vučića: Ja ne kalkulišem, ponosan sam na odnose s Putinom

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je nakon posljednjeg susreta u Beogradu s Aleksandrom Vučićem uputio nekoliko poruka koje se mogu iščitati kao kritika predsjedniku Srbije.

Naime, Dodik je, iako ne tim riječima, pokazao neslaganje s Vučićevim pokušajima da balansira između Rusije i Zapada i to je uradio na ruskom Sputnjiku.



Dodik je rekao da ima potpuno različitu poziciju od one koju ima Vučić “koji pokušava da vodi neutralnu politiku u odnosima Rusije i Zapada”.

– Mogu da razumijem taj izbalansirani odnos i potrebu da se očuva stabilnost, razvoj Srbije i ostalo i da je to nemoguće uraditi bez saradnje sa svima. Meni su ovi sa Zapada zatvorili mogućnost da sarađujem – zatvorili su finansijska tržišta, u političkom smislu vrše pritiske, to je odmazda što oni radi prema RS – rekao je Dodik.



Potom je kritikujući opoziciju u RS izgovorio ono što se odnosi i na Vučića.



– Naučio sam da pomaže samo jasan stav, a ne nikakve kalkulacije, jer onda samo dobijete sljedeću kalkulaciju – izjavio je Dodik za Sputnjik.



Za razliku od Vučića, Dodik naglašava da je ponosan na dobre odnose sa Rusijom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da to ne krije ni u ovom vremenu kada je jeres to reći.



– I baš me briga šta će reći jedan Britanac ili neko ostrašćen kojem su, nakon što je opljačkao po Africi i Indokini, sada potrebni resursi Rusije za džabe. To je njihova ideja, ali ta ideja ne može da prođe – govori Dodik.



Navodi i da BiH nije uvela sankcije Rusiji i podsjeća da je tužio ambasadora BiH pri UN-u Svena Alkalaja, “koji zastupa ortodoksnu muslimansku politiku, što je samoinicijativno glasao u Vijeću sigurnosti UN-a”.



No, baš poput Alkalaja i ambasador Srbije u UN-u je glasao isto, što jasno govori šta Dodik misli o Vučićevom potezu.

