Dodik otvorio karte : Potpisaću zakone, idemo na referendum do kraja godine!

On je poručio da će RS do kraja godine o svom statusu odlučivati na referendumu do kraja godine, ako se pritisci nastave.

On je odbacio odluke visokog predstavnika i upitao zašto Schmidt ovo nije uradio u Bavarskoj.

– Mi to ne prihvatamo. Ustav BiH je izričit kada kaže da zakone donosi Parlamentarna skupština BiH i niko drugi, pa ni visoki predstavnik. On krši tu odredbu Ustava. Ko onda krši Ustav. Otkuda Sud i Tužilaštvo na nivou BiH, otkuda SIPA. 280 zakona su nametnuli. Koga vi pravite budalama ovdje. Mi bi veoma rado otišli iz ove zemlje sa svojih 49 posto, rekao je Dodik.

On je dodao da će RS nastaviti svojim putem.

– Ja ću potpisati odluke NSRS kao predsjednik. Ja ću potpisati zakone i oni će biti objavljeni u Službenom glasniku. Onog trenutka kad ja potpišem ukaz i onda će me procesuirati. Vidjećemo onda. RS će uskoro donijeti odluke o zabrani djelovanja Suda i Tužilaštva BiH I SIPA-e na svom teritoriju. Ukoliko bude dalje pritisak vjerujemo da bi RS do kraja godine mogla ići na referendum, rekao je Dodik.

U dijelu odgovaranja na pitanja novinara on je rekao:

– Probajte da nas procesuirate. RS ima resurse da se odbrani, nemojte da nas potcjenjujete. Ja sam imao cilj da skinem Bakira Izetbegovića i Osmana Mehmedagića, mi nikakvu koaliciju nismo napravili s Trojkom, rekao je Dodik.

Rekao je da RS odbacuje Schmidta kao visokog predstavnika jer nije potvrđen u Savjetu bezbjednositi UN-a. Dodao je da Schmidt nema legitimitet da bude visoki predstavnik i da je on podvala srpskom narodu.

– Radi se o podlom napadu na RS i Srbiju, s namjerama da se sruše vlast u RS i Srbiji. Na sceni je sinhronizovani napad na mene i Vučića. Ako nas skinu onda je nestalo Kosovo i nestala je RS. Vučić i ja to razumijemo, rekao je Dodik.

On je govorio o Aneksu 10 kojim je, kako kaže, regulisano biranje visokog predstavnika.

– Taj Aneks 10 je rekao da visokog predstavnika biraju strane potpisnice Dejtona, a da tu odluku potvrđuje Savjet bezbjednosti UN-a. Ovdje to nije ispoštovano. Schmidt se lažno predstavlja od prvog dana, rekao je Dodik.

On je potom rekao da američki i britanski ambasadori imaju plan, a da EU ispada smiješna prateći njihovu politiku.

– Ono što je urađeno jučer je dio tog plana. Ja bih razumio da se ovdje radi o 1523. godini kada su muslimani sa mosta skakali na glavu kada im dolazi strani izaslanik. Nema suvereniteta gdje upravlja stranac, to je onda kolonija. Mi smo kolonija, ako to prihvatamo, rekao je Dodik i dodao da je plan da se RS ukine i da nestane.

On je dodao da je način kako je Schmidt došao ravno tome kada bi neko došao i rekao – ja sam rimski papa.

– Mi razmatramo da Schmidta tužimo njemačkom zakonodavstvu. Tužit ćemo ga. Ovo je dio projekta koji je smislila Angela Merkel da bi ga se otarasila i izmjestila od afere u kojoj je bio u Njemačkoj, rekao je Dodik.

On je dodao da su SAD u funkciji muslimanskih rješenja u BiH i da su im u Dejtonu obećali da će razgraditi RS.

– Tako je i na Kosovu gdje Escobar kaže da ne razumije Kurtija jer rade sve da im pomognu. Sve je to pokušaj da Srbija ostane bez Kosova i da se razgradi RS. Zato je pritisak na Srbiju i pokušaj da se napravi razdor između Banjaluke i Beograda. Vrijeme je da odlučimo kakvu BiH hoćemo. Hoće li biti dejtonska ili protektorat. Mi smo protiv protektorata, kaže Dodik.

On dodaje da ne želi da Vučića dovede u poziciju da mu bilo šta bude teret od onoga što rade u RS.

– Mi ne osporavamo teritorijalni integritet BiH. Za sada, rekao je Dodik.