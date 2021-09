Dodik otkrio detalje ‘teškog razgovora’ : Escobar mi je rekao da su sankcije pripremljene

U Istočnom Sarajevu održana je večeras konferencija za novinare člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

Dodik je rekao je da je danas razgovarao sa izaslanikom State Departmenta za zapadni Balkan Gabrielom Escobarom, te dodao da se razgovaralo i o pitanju otcjepljenja. Dodik je istakao da RS nema plan, ali da se otcjepljenje samo nameće.



– U BiH je nemoguće napraviti dogovor, ali mi poštujemo Dejtonski sporazum, rekao je Dodik.



Dodao je je da su razgovarali na zahtjev Escobara.



– Dotakli smo se i ostalih važnih pitanja kao što je potreba stabilizovanja političke situacije u BiH, koja već dugo živi u “nepravu” i u kojoj postoji visoki predstavnik koga mi ne priznajemo. Gospodin Escobar, naravno, podržava ulogu visokog predstavnika, rekao je Dodik.



On je rekao da mu je Escobar rekao da postoje pripremljene sankcine.



– Odgovorio sam mu u svom stilu, mislim da ova javnost ne zaslužuje da čuje do što sam mu rekao, ali sam rekao … I on i njegove sankcije, rekao je Dodik i dodao da je upozorio Escobara da mu ne prijeti, a da mu je Escobar rekao da to nisu prijetnje nego činjenice.



– Tog dobrog čovjeka Gejba ja znam odavno, ali sigurno se i on promijenio, danas ima izvršnu funkciju. Ali mu mogu poručiti da ambijent nasilja koji je vršila njegova administracija više nije moguć. Ako hoće dogovor možemo razgovarati, ako hoće nasilje i sankcije, to se apsolutno odbacuje. Razgovor ni za mene ni za njega nije bio lak i bilo je tu I teških riječi. Ali ja se radujem ipak da ćemo se sresti kad dože ovdje, jedno je pričati telefonom, drugo uživo , rekao je Dodik.



Podsjetimo, specijalni predstavnik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar razgovarao je danas sa Dodikom kako bi mu prenio stav SAD-a da su prijetnje otcjepljenjem i vraćanje reformi na institucije na državnom nivou antidejtonske i da građanima RS-a ne nude ništa drugo osim izolacije i ekonomskog očaja.



Ambasada SAD-a objavila je ovu inofomaciju na svom Twitter profilu.



“Escobar je naglasio jaku posvećenost SAD-a suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, kao jednoj državi u kojoj će oba entiteta – RS i FBiH i Brčko distrikt biti prosperitetniji i sigurniji kada lideri počnu voditi borbu protiv korupcije, jačanjem integriteta, osiguranjem fer i poštenih izbora, i kada povedu državu naprijed putem reformi i ekonomskog oporavka”, objavila je na svom Twitter profilu Američka ambasada u BiH.

(Kliker.info-Vijesti)