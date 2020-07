Dodik opet povezuje razdvajanje Kosova sa statusom Republike Srpske: ‘Vučić treba da zna da mi imamo ista prava’!

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tvrdi da je “nemoguće razgovarati” o eventualnom razdvajanju Kosova, a da se u tome ne razgovora i o statusu bh. entiteta RS.

Naveo je da, ako Kosovo ostaje u Srbiji i RS ostaje u dejtonskoj BiH, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na to rekao da će u narednom perodu odgovoriti Dodiku i predsjednici RS Željki Cvijanović, da se politika Srbije nije promijenila, ali će s “odgovornošću i ozbiljnošću pristupiti pripremi odgovoriti na ta pitanja”.

– Ukoliko svijet insistira na pitanjima i pregovorima oko Kosova, da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić treba da zna, kao i oni koji s njima razgovaraju, da RS je tu i da ima ista prava – naveo je Dodik.

Tvrdi da je „nemoguće razgovarati o eventualnom razdvajanju Kosova, a da se u tome ne razgovora i o statusu bh. entiteta RS”.

– Smatramo da Kosovo ne može biti međunarodno priznata država na način na koji to neke zemlje u svijetu prihvataju. I RS bi trebala imati pravo na isti tretman jer su gotovo identične okolonosti u kojima se to pitanje rješava. Vučiću smo predočili da treba veoma jasno istaći zahtjeve o tome da je nemoguće razgovarati o eventualnom razdvajanju Kosova, a da se u tome ne razgovora i o statusu RS. Vidjeli smo da je Vučić to pitanje ozbiljno shvatio, ali nije ništa odgovorio na to pitanje. Pokušat ćemo da ga ubijedimo da se to pitanje posmatra jedinstveno. Ovo nije protiv Dejtonskog mirovnog sporazuma. RS neće prihvatiti nikakvo prizanje Kosova. RS ostaje privržena svome bratskom životu sa Srbijom – naveo je, između ostalog, Dodik.

Nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandarom Vučićem, Dodik je ustvrdio i „da RS živi u uvjerenju da će se jednom naći sa Srbijom“.

Kazao je kako Kosovo treba da ostane intengralni dio Srbije u skladu s Rezolucijom 1244, te da RS mora da ima ista prava kao i drugi, kao i pravo na svoj identitet i nacionalni interes.

Rekao da ovim razgovorima s Vučićem nikome ne žele da nanesu bilo kakvo zlo te najavio da će bh. entitet RS i Srbija izraditi identične zakone o zaštiti ćirilice.

– Dogovorili smo se da u nekoliko narednih mjeseci radimo na izradi zakona o zaštiti ćirilice i srpskoj jezika i da to u identičnim tekstovima usvojimo u RS i Srbiji – naveo je Dodik.

Ponovo je ustvrdio da je srpski narod „pod moranjem u BiH, od koje RS nije ništa dobila…“.

Nakon sastaka je rečeno da postoji mogućnost na koncesionom modelu Srbija izgradi aerodrom između Trebinja, Bileće i Gacka sa kompletnom infrastrukturom, kao i da se Srbija obavezala da od mosta na Rači do Bijeljine izgradi dio autoputa.

Srbijanski predsjednik je rekao da će njegova zemlja, ukoliko bude potrebe, pružiti finansijsku injekciju RS.

– Ići ćemo na značajnu podršku izgradnje autoputa od granice Srbije do Bijeljine od 17 kilometara , i to košta oko 140 miliona eura, a Srbija je spremna da uloži 100 miliona eura u taj projekat – naglasio je Vučić, koji je u Banjoj Luci posjetio i srpsko-ruski centar u izgradnji.

Prethodno je uručio pomoć Srbije od 15 sanitetskih vozila te posjetio objekat mjesne zajednice, vrtića i ambulante, čiju izgradnju finansira ta država.

(Kliker.info-Fena)