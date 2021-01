Dodik odbio smjestiti migrante na područje entiteta RS : “EU je ohrabrila milione ljudi da krenu k njoj, a onda su stavili žicu na granicu“

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik odbacio je u razgovoru s visokim predstavnikom EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Josephom Borellom mogućnost da se migrante smjesti na prostoru entiteta Republike Srpske (RS) kako bi se lakše riješila humanitarna kriza vezana uz smještaj migranata u BiH.

“Rekao sam da RS ima pravo na svoj stav o migrantskoj krizi i neće ga mijenjati, odnosno na prostoru RS-a neće biti migrantskih centara”, rekao je u utorak Dodik. Pojasnio je kako je visoki predstavnik EU Joseph Borrell to od njega tražio sumnjajući da je to učinio pod utjecajem iz Sarajeva, prenosi Hina.

Dodik je naveo i kako je odbio finansijsku pomoć za smještaj migranata na području Republike Srpske, tvrdeći da je za migrantsku krizu najodgovornija Evropska unija.

“EU je ohrabrila milione ljudi da krenu k njoj, a onda su stavili žicu na granicu, što govori o odnosu prema migrantima koji su isključivo problem EU, a ne naš”, dodao je.

Po njegovu mišljenju najbolje je rješenje smjestiti migrante u centar Bira kod Bihaća, kojeg je potpuno opremila i financirala Evropska unija.

Ljudi ne mogu umirati u snijegu

Na svom Twitter nalogu sam Borell je nakon telefonskog razgovora s Dodikom istaknuo kako je stanje s migrantskom krizom u BiH iznimno teško.

“Ljudi ne mogu umirati u snijegu ako postoje potpuno opremljeni objekti koje finansira EU. Humanitarna pomoć uvijek treba stajati iznad razlika političkih vođa i ujediniti, a ne razjediniti”, napisao je Borell na Twitteru.

“EU je pružila finansijsku podršku u iznosu više od 88 miliona eura, između ostalog u potpunosti opremivši prihvatni centar Bira, koji je ostao neiskorišten”, navela je Služba za vanjske poslove EU. Dodaje se da je Borrel pozvao vlasti u BiH da rade na održivim rješenjima, posebno otvaranjem centara koji će biti ravnomjernije raspoređeni na cijelom teritoriju zemlje.

Smještaj kod Bihaća

Blizu 200 ilegalnih migranata u subotu je, nakon više od dvije sedmice, dobilo privremeni smještaj u šatorima postavljenim kod sela Lipa u blizini Bihaća, a vojnici i pripadnici Crvenog križa BiH nastojali su osigurati smještaj za još nekoliko stotina ljudi koji se danima smrzavaju boraveći na otvorenome.

Migranti su ostali bez smještaja nakon što je rasformiran privremeni prihvatni centar kojim je upravljala Međunarodna organizacija za migracije (IOM). Njih više od 900 tada je ostalo bez bilo kakve skrbi, a protekle su dane proveli na razvalinama nekadašnjeg kampa očekujući pomoć lokalnih vlasti i međunarodnih organizacija koje djeluju u BiH.

Crveni križ im je počeo dostavljati hranu, no međunarodne humanitarne organizacije upozoravaju na katastrofalno stanje u naselju.

Vijeće ministara BiH ranije je donijelo odluku kako će u selu Lipa, udaljenom oko 20 kilometara od Bihaća, biti uspostavljen stalni kamp za smještaj migranata koji bi trebao biti opremljen kontejnerima, no procjena je kako će to potrajati najmanje do kraja marta.

Prema podacima Službe za poslove sa strancima BiH u zemlju je tokom 2020. ušlo nešto više od 16 hiljada ilegalnih migranata a ulazak njih još oko 11 hiljada preko granice sa Srbijom i Crnom Gorom spriječili su pripadnici granične policije BiH.

Procjene o tome koliko ih trenutačno boravi u BiH variraju između sedam i devet hiljada. Oko dvije trećine boravi u prihvatnim centrima u Unsko-sanskoj županiji i u okolici Sarajeva, dok ostali pokušavaju prezimiti spavajući u napuštenim objektima, ali i u šumama u blizini granice s Hrvatskom, navodi Hina.

(Kliker.info-AJB)