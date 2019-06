Dodik odbio primiti ambasadoricu Njemačke : Radili ste na štetu srpskog naroda

Odlazeća ambasadorica Njemačke u BiH Christiane Hohmann poslala je zahtjev za oproštajni prijem kod predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika. Dodik je u pismu ambasadorici taj zahtjev odbio jer je nezadovoljan radom u njenom mandatu.

“Imajući u vidu da Vas, kao predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH, nisam ni primio u nastupnu posjetu, obavještavam Vas da ne mogu udovoljiti Vašem zahtjevu za oproštajnim susretom”, kaže Dodik na početku pisma.



On ističe da su njeni javni istupi i diplomatske aktivnosti tokom boravka u Sarajevu bili politički obojeni, subjektivni i diplomatski neprimjereni, a obećao je o tome “obavijestiti i najviše predstavnike Savezne Republike Njemačke”.



“Pored toga, kao ambasador Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini u protekle više od tri godine radili ste na štetu srpskog naroda i Republike Srpske, a time i protiv same Bosne i Hercegovine i njenog Ustavom predviđenog uređenja. Kao predstavnik zemlje, koja na ovim prostorima nosi teško historijsko breme, očekivano je bilo da pokažete više razumijevanja i diplomatskog senzibiliteta u Vašem radu”, napisao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.



On je napomenuo kako visoko cijeni napore Savezne Republike Njemačke da svojim iskustvima i pomoći doprinese procesu pomirenja i izgradnje trajnog mira na cijelom prostoru Balkana.



Dodik ipak, piše na kraju pisma, sa žaljenjem konstatuje da ona nije bili adekvatan predstavnik takve jedne Njemačke.



Podsjećamo, aktuelna njemačka ambasadorica Christiane Hohmann napustit će BiH u julu, a nastavak karijere očekuje je u Estoniji. Na njeno mjesto doći će njemačka diplomatkinja Margaret Ubber.