Dodik o Zagrebu kao novom Karađorđevu : U Zagrebu ništa nismo crtali

Milorad Dodik, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, dao je intervju za Večernji listi, kazavši da tokom njegove posjete Zagrebu njegovi domaćini i on nisu ništa crtali.

Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić posjetu Zagrebu okarakterizirao je kao nastavak Karađorđeva, aludirajući na susret Tuđmana i Miloševića.



“Jasna mi je aluzija. Ali ako ga baš zanima, u Zagrebu nismo ništa crtali”, kazao je Dodik kroz smijeh prije nego što se “uozbiljio”.



“Da su Hrvati i Srbi postigli dogovor u bivšoj Jugoslaviji, ona se ne bi raspala. Hrvati sada imaju svoju državu, Srbi imaju dvije države, Srbiju i Republiku Srpsku”, rekao je.



Navodi da su se u nekim dijelovima Srbi toliko arogantno ponašali u godinama raspada Jugoslavije da su dali pravo drugima da pronađu razloge za izlazak iz Jugoslavije.



“Bošnjaci su još gori. Oni u svojoj aroganciji čak osporavaju postojanje drugih naroda. Ja preko Izetbegovićeve uvrede Hrvatima da su manjina ne bih prešao”, istakao je Dodik.



Dodik je prokomentarisao i djelovanje Komšića, kazavši da on ima iluzije i snove.



“On pokušava opravdati vlastitu poziciju kojom provodi državni udar. On bez ikakvih skrupula krade hrvatski legitimitet i predaje ga Bošnjacima”, smatra Dodik.



Upitan da prokomentariše transkripte bivšeg predsjednika Billa Clintona u sklopu kojoj se govorilo o ideji podjele BiH, Dodik je kazao da su na stolu bili ravnopravni prijedlozi graditi BiH ili dopustiti da se narodi raziđu.



“Katastrofalna je pogreška bila što se to nije dopustilo. Sada bismo imali mirnu regiju i ne bismo imali žive iluzije. A iluzije su opasne. Bosna je iluzija, prije svega zarobljena bošnjačko-muslimanskom paradigmom da ona pripada samo njima”, kazao je.



U nastavku razgovora ističe da je američka administracija dala potporu Bošnjacima, čemu je jednom i sam svjedočio u Washingtonu, dok još nije bio na crnoj listi Sjedinjenih Država.



“Silajdžić je tada Nicholasu Burnsu spomenuo da je SAD najavio ojačati BiH, odnosno stvoriti je unitarnu, a Burns mu je odgovorio da na tome rade”, rekao je Dodik za Večernji list.



Dodaje da visoki predstavnik i tri sudije Ustavnog suda na tome sada rade i da oni ne žele “više biti naivne budale i tome pljeskati”.



“Dobro je da se i kod Hrvata pojavio gospodin Čović koji snažno radi na ostvarenju konstitutivnosti naroda nakon što su Hrvati preživjeli ozbiljan pritisak s Hercegovačkom bankom i drugim stvarima”, zaključio je Dodik.

