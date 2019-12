Dodik o najavi nametanja “zakona o zabrani negiranja genocida” : Inzko može da ide iz BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da bi visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko trebalo da prestane sa nezakonitim, vanustavnim, vandejtonskim i vancivilizacijskim ponašanjem, javlja RTRS.

Komentarišući izjavu Inzka kojom najavljuje nametanje “zakona o zabrani negiranja genocida”, Dodik je upitao da li je potrebno da se nečija istina brani takvim nametanjem i nasiljem.

– Mi to odbacujemo, kao i prethodne odluke koji su donosili visoki predstavnici, jer to nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom, to je međunarodni kriminal i nasilje, istakao je Dodik na konferenciji za medije u Banjaluci.

On je poručio Incku da se “pokupi i ode ako već nema šta da radi”.

(Kliker.info-Oslobođenje)