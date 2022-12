Dodik o kandidatskom statusu BiH : Zatražiti od EU 20 milijardi eura do 2027. godine, sve drugo je šarena laža…

Pozdravljam odluku šefova vlada i država Evropske unije da BiH prepoznaju kao kandidata za članstvo u EU. Dvadeset godina od ‘velikog’ solunskog obećanja o članstvu, EU je potrošila u praznim pričama i šarenim lažama. Vrijeme da Evropska unija i BiH, zajedno i kao partneri, na obostrano zadovoljstvo finaliziraju proces ulaska.

S tim ciljem predložit ću svim političkim akterima u BiH i entitetima da od EU do 2027. godine zatražimo finansijsku podršku u iznosu od 20 milijardi eura”, rekao je Dodik.

On je dodao je da bi to omogućilo BiH, uz “poštovanje ustava i Dejtonskog sporazuma”; da do 2027. godine zakone, standarde i institucije uskladi s onim u EU.

“Sve drugo je šarena laža”, zaključio je Dodik.

(Kliker.info-agencije)