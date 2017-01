Dodik nudi rješenje : Spajanje Srbije i RS-a dugoročno bi stabiliziralo stanje na području Balkana

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako će u 2017. godini biti napada, prije svega političkih, koji podrazumijevaju uvažavanje realnosti i značit će novo pozicioniranje RS-a.

“Sigurno ćemo raditi na novom pozicioniranju Republike Srpske, i na unutarnjem i na globalnom planu. Ako ne bude razumijevanja za dogovor u BiH, nemamo razloga ostati u njoj”, rekao je Dodik za srbijanski “Kurir”.

On je istaknuo kako je njegov partner u toj misiji na unutarnjem planu narod Republike Srpske koji to hoće i želi, a na vanjskom, kako kaže, treba pametno razumjeti kontekst u kojem se stvari događaju i bez “posebne vezanosti uz ovo ili ono”.

“Evo, postoji jedna sjajna ideja o kojoj smo nedavno mogli čitati, a to je da se Republika Srpska izdvoji i napravi zajednicu sa Srbijom i to zajedno s četiri općine na Kosovu. Uz to ide i vraćanje dominantno srpskog predznaka Crnoj Gori. To sve bi nam dalo dugoročno rješenje za stabilnost Balkana”, rekao je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske ističe da u BiH nema razvoja u konstelaciji odnosa koji su nametnuli Amerikanci kada su rekli da BiH nema tri naroda već jedan, dodajući da je u tome pogreška, javlja Srna.

“Ovo je mučilište u kojem nitko nije zadovoljan, ni mi koji tamo živimo ni stranci koji su željeli drugačiju BiH, ali ni muslimani koji su željeli svu BiH, a dobit će je sve manju. Hrvati pogotovo nisu sretni jer su frustrirani zbog svoje pozicije u Federaciji BiH. Prema tome, to je mjesto nezadovoljstva, a ne perspektive”, rekao je Dodik.

Ubrzanje raspada BiH

On je naglasio kako dolazi vrijeme reafirmacije država i da će ono ubrzati raspad ovakve BiH.

“BiH se ne može reafirmirati jer nikada nije bila dovoljno stvorena da bi postojala i da bi je kritična masa ljudi voljela. Tko voli BiH? Možda nekoliko desetaka tisuća ljudi na Baščaršiji. Dosta je trpljenja! Vjerujem da ne moramo više trpjeti”, rekao je Dodik. Kada je riječ o predstojećoj proslavi 9. siječnja – Dana Republike, Dodik je rekao kako će to biti prilika da ljudi diljem Republike Srpske na najbolji način pokažu zajedništvo i jedinstvo.

Predsjednik Republike Srpske prije nekoliko dana izjavio je kako Oružane snage BiH smatra neprijateljskom vojskom zbog stava prema Danu RS-a, što je samo dodatno dolilo ulje na vatru kada su u pitanju ova tema i obilježavanje ovoga datuma.

