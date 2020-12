Dodik nakon susreta sa Lavrovom: Dejtonski sporazum nije napravljen da bude mijenjan

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, kazao je kako Republika Srpska ima posebnu čast da, u danu kada je potpisan Dejtonski sporazum (14. decembar), ugosti ‘najdražeg gosta’, ministra vanjskih poslova Ruske Federacije, Sergeja Lavrova. Dodik se zahvalio Rusiji zbog kreiranja i implementacije Dejtonskog sporazuma.

„Važna tema našeg razgovora je bila Dejtonski sporazum, koji nije napravljen da bude mijenjan i ukinut bez dva entiteta i tri suverena naroda. Mi smo dugo godina izražavali protivljenje intervencionizmu koje dolazi u liku visokog predstavnika, zato tražimo da Kancelarija visokog predstavnika bude ukinuta. Naše viđenje bonskih ovlaštenja je da to je podvala i da je Vijeće za implementaciju mira formirano poslije Dejtonskog sporazuma i da ta ovlaštenja nije moglo dati visokom predstavniku.

Gospodin Lavrov je došao u prijateljsku Republiku Srpsku i pričali smo o međusobnim odnosima koji su dobri i nema nijedno otvoreno pitanje RS i Ruske Federacije. Imamo vrlo uspješnu ekonomsku saradnju koja se odvija u niz projekata“, kazao je Dodik.

Prvi čovjek Kolektivnog šefa države je kazao i da ‘Republika Srpska ne prihvata integraciju u NATO’.

“Niti prihvatamo da BiH ima Komisiju za integraciju u NATO. Izražavamo spremnost da sarađujemo, ne da se integrišemo. Republika Srpska ne vidi dobrobiti integracije sa NATO-om. Pitanje našeg odnosa vezano je za pozicioniranje Srbije i njene vojne neutralnosti“, rekao je Dodik.

Ministar vanjskih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov stigao je u ponedjeljak (14. novembra) u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini (BiH). U Istočnom Sarajevu u ponedjeljak navečer susreo se sa predsjedavajućim Predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je 14. decembra, uoči susreta sa ministrom vanjskih poslova Rusije, kako očekuje da ‘bude potvrđeno međusobno razumijevanje Republike Srpske i Rusije’. Dodik je ovo izjavio nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

“To je međunarodno pravo i vjerujem da će to biti potvrđeno i danas. Lavrova ću sutra na Predsjedništvu BiH, gdje sjede i Šefik Džaferović i Željko Komšić, pitati kakav je to njegov i ruski maligni uticaj, jer Komšić koristi svaku priliku da kaže da on i Rusija utiču maligno na BiH. Ja ću tako početi sastanak, jer ja vodim sastanak”, rekao je Dodik u Beogradu.

Tokom službene posjete, ruski ministar vanjskih poslova, Sergej Lavrov, će se u utorak, 15. decembra, sastati sa sva tri člana Predsjedništva BiH, Miloradom Dodikom, Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem.

Susret sa šeficom bh. diplomatije

Nakon susreta u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, ministar vanjskih poslova Ruske Federacije, Sergej Lavrov, sastaće se i sa ministricom vanjskih poslova BiH Biserom Turković, nakon čega će biti održana konferencija za novinare.

Posjeta šefa ruske diplomatije Bosni i Hercegovini i Srbiji bila je planirana 28. i 29. oktobra, ali su, zbog samoizolacije i pandemije COVID-19, sve planirane posjete odložene.

Tokom planirane posjete u oktobru, rusko Ministarstvo vanjskih poslova zvanično je najavilo da su planirani razgovori o daljnjem razvoju bilateralne, političke, trgovinske, ekonomske, kulturne i humanitarne saradnje.

Rusija protiv OHR-a

Lavrov u Bosnu i Hercegovinu dolazi nedugo nakon razgovora u Vijeću sigurnosti UN-a, gdje se Rusija otvoreno zalagala za zatvaranje Ureda visokog predstavnika (OHR), što je ponovljeno i iz Ruske ambasade na nedavnoj sjednici Vijeća za provedbu mira (PIC).

“Upravni odbor je ponovio da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od Bosne i Hercegovine (BiH) i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH”, jedan je od zaključaka iz komunikea (communiqué) političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) u BiH.

Rusija, koja je jedna od članica Vijeća za provedbu mira, odbacila je ovaj zaključak.

“Polazimo od potrebe da se što prije ukine vanjski protektorat nespojiv sa suverenitetom BiH, koji predstavlja Ured visokog predstavnika i koji ne samo ne doprinosi procesima stabilizacije u zemlji, već često postaje i izvor lokalnih problema”, saopšteno je 2. decembra iz Ambasade Rusije u BiH.

Isti dan stigla je reakcija iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH u kojoj se odbacuje mogućnost otcjepljenja entiteta u BiH.

“Svaka radnja preduzeta s ciljem razgradnje Bosne i Hercegovine predstavljala bi kršenje Dejtonskog sporazuma. Postojanje bilo kojeg od dva entiteta u potpunosti je ovisno o postojanju BiH”, precizirano je reakciji Ambasade SAD-a u BiH.

Rusija i protiv NATO u BiH

Ruska Federacija, također, se protivi i ulasku BiH u NATO, a taj stav je bio vidljiv i tokom istupa šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, koji je na sjednici međunarodnog diskusionog kluba “Valdai” u oktobru 2019, godine kazao kako “SAD i jedan broj država Zapadne Evrope vode politiku uvlačenja BiH u NATO”, te da “time krše rezolucije Vijeća sigurnosti UN”.

Slično je u julu ove godine napisao i ambasador Rusije u BiH, Petar Ivancov, u autorskom tekstu objavljenom u Glasu Srpske.

“Pokušaji da se ‘progura’ integracija BiH u NATO-u, koji podrivaju temelje funkcionisanja BiH kao države tri ravnopravna naroda i dva entiteta sa širokim ustavnim ovlaštenjima, dovode u pitanje sigurnost i stabilnost. Rusija kao jedna od zemalja garanata mirovnog sporazuma ima pravo i obavezu da na to ukaže i da radi u korist bezuslovnog pridržavanja dejtonskih principa”, zaključio je Ivancov.

Na ove stavove reagovao je i član Predsjedništva BiH Željko Komšić, koji je istup Ivancova ocijenio kao “agresivan pristup Ruske Federacije, i atak na ono što je država Bosna i Hercegovina kroz svoje zakone i odluke definirala, što upravo daje Senatu SAD-a za pravo kada se tvrdi da Rusija ugrožava suverenitet Bosne i Hercegovine”, navedeno je u saopštenju iz Komšićevog kabineta.

“S tim u vezi, smatram da moramo biti naročito oprezni kada je riječ o destruktivnoj ulozi Rusije na ovim prostorima, jer poruke koje šalje ambasador Rusije nisu nimalo bezazlene. Ono što je možda i dobro jeste to što danas mnogi u BiH to uviđaju, a ranije su osuđivali svakog ko bi pokušao skrenuti pažnju na to”, smatra Komšić.

Zbog posjete Lavrova Istočnom Sarajevu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) poduzeo je pojačane mjere sigurnosti.

Pored zabrane saobraćaja na nekoliko lokalnih saobraćajnica u određenim terminima, građani Istočnog Sarajeva pozvani su da u ponedjeljak, 14. decembra, „svoje kretanje u saobraćaju na području opština Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo svedu na minimum“, te da poštuju naredbe policijskih službenika.

Također iz MUP-a RS preporučuju građanima Istočnog Sarajeva da sa sobom imaju važeći identifikacioni dokument “te da zbog lakšeg kretanja uz sebe ne nose veće torbe ili ruksake”.

Lavrov je posljednji put bio u BiH uoči opštih izbora 2018. godine, kada je posjetio Sarajevo i Banjaluku.

Tada je poručio da Moskva želi dosljednu provedbu Dejtonskog sporazuma, ali je protiv demonizacije Republike Srpske (RS), te rekao da odavno bilo vrijeme da se BiH oslobodi spoljne uprave. Naglasio je kako Ruska Federacija podržava Dejtonski mirovni sporazum, u čijem kreiranju je i sama učestvovala, te uvažava cjelovitost BiH, države sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

(RSE)