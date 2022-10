Dodik na skupu SNSD-a u Banjoj Luci: Jednog dana ćemo otići i odnijeti 49% BiH ! (VIDEO)

Na skupu pod imenom “Otadžbina zove”, koji je i bio najavljen za 25. oktobar, u banjalučkom parku Mladen Stojanović, okupilo se prema procjenama Policijske uprave Banje Luke, oko 30 hiljada članova i simpatizera stranaka vladajuće koalicije u RS.

Te stranke, predvođene Savezom nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), organizuju skup, a njihovi lideri, uključujući i Milorada Dodika i novoizabranu članicu Predsjedništva BiH, Željku Cvijanović.

Nakon što su se okupili u parku, gdje im se obratio Dodikov savjetnik za unutrašnju politiku i portparol SNSD-a, Radovan Kovačević, okupljeni su se zaputili ka samom centru Banje Luke, Trgu Krajine.

Tamo su im se obratili lideri koalicionih partnera – Narodne demokratske partije, Demokratskog saveza, Narodne partije Srpske, Ujedinjene Srpske, Socijalističke partije, ali i poznati režiser Emir Kusturica, koji otprije gaji bliske veze sa Miloradom Dodikom, javlja Glas Amerike.

Kako navodi TV N1 Milorad Dodik je govorio je o izborima, ali i psovao, uputio poruku Bakiru Izetbegoviću i zaprijetio: “Ići ćemo sigurno, a i jednog dana odnijet ćemo 49 posto Bosne i Hercegovine”.

“Ovo je još jedna naša noć, ona u kojoj smo pokazivali da samo sabrani imamo snagu da se odupremo svima onima koji bi mijenjali naš način života, utjecali na to ii željeli da kažu kako da živimo i da bi jednog dana nestali, otišli ili ovdje u ničemu bili. To je bit onoga za šta se borimo i što Milorad Dodik radi, sluša zov i poruke naroda. Milorad Dodik, SNSD i koalicioni partneri već 12 puta pobjeđujemo u RS i pobijedit ćemo ponovo jer radimo za narod. Dok narod kaže da ja trebam biti ovdje, ja ću biti. Neću nikada pokušati da to mimo volje naroda učinim. Danas je bio važan gost u Banjaluci. Rekao sam, više mi je stalo do ovog čovjeka koji šeta ovim gradom nego tebe i tvojih koje nikada ne želim da vidim”, rekao je Dodik.

Naveo je kako “nisu narod koji bi nekima drugima držao lekcije, koji mrzi i koji hoće nešto da nije njegovo”.

“Pristali smo da je RS naša i da u njoj mogu da žive svi drugi i drukčiji veoma slobodni i ja sam ponosan na nju. RS je naš zavjet i ona će ostati jer je široka za sve. Ona nikada neće postati riječ mržnje. Nije ovo narod koji je spremna da izgubi svoju slobodu da bi se dodvorio nekima koji već gube svoju. Nismo dozvolili da izgubimo naša stečena prava. Bilo je teških dana i noći kada ste vi u svojim kućama i ne znajući šta se dešava, očekivali daleke sastanke, a onda mi po nekim Butmirima, nosačima aviona i pitaj Boga gdje, u ime naroda govorili ono što mislimo. Jedino mi bilo važno da se vratim ovdje i da mi kažete hvala ‘gospodine Dodik’. Svašta smo čuli ovih dana. Neki kažu Bakir izgubio, Čović se povukao, pa ne može i Dodik. Ja sam Srbin, oni nisu, mene bira srpski narod. Ja ne mrzim nijednog Bošnjaka kako Bakir mrzi RS”, rekao je Dodik.

Psovao je i to zbog stavljanja riječi entitet ispred RS, kao i zbog skraćivanje naziva Republika Srpska na RS.

“Vratite nam Ustav BiH ili ćemo mi otići”, poručio je dok su okupljeni uzvikivali “Mile, Mile”.

“Možemo da odemo gdje hoćemo, ali možemo da nešto zemlje povučemo na svojim cipelama, odemo u Srbiju ili gdje. Mi vama kažemo, ići ćemo sigurno, a i jednog dana odnijet ćemo 49 posto Bosne i Hercegovine. A kada je to? Ja vjerujem u ideale samostalne i nezavisne RS. Ne mogu nam zabranjivati, ovaj narod ne smije da se odrekne svojih velikana koji su svoj život založili za RS”, rekao je Dodik.

(Kliker.info)