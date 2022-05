Dodik na sastanku sa britanskom ministricom Truss: Ko vas je zvao, BiH je nefunkcionalna i propala država

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je na sastanku članova Predsjedništva s britanskom ministricom vanjskih poslova Elizabeth Truss da je BiH nefunkcionalna i propala zemlja.

– Rekao sam da je BiH nefunkcionalna i propala država jer postoji ogromno miješanje, pa i njihove (britanske) vlade, te da je (bivši visoki predstavnik u BiH) Paddy Ashdown srušio Dejtonski sporazum uz asistenciju te vlade – rekao je Dodik novinarima nakon sastanka.

Navodi kako nema informacije o ugroženosti BiH, referirajući se na izjave Truss da su Moldavija, Gruzija i BiH ugrožene i da ih treba braniti.

– Rekao sam joj da sam član vrhovne komande u BiH i da mi nemamo takve informacije, da je komandant Altee rekao da je ovdje stabilno i mirno, da je zamjenik Združenog štaba NATO-a isto tako rekao da nema sigurnosnih izazova, a to smo mogli da čujemo i od Stuarta Peacha (specijalnog izaslanika za zapadni Balkan) koji je bio tu prisutan. Rekao sam joj da ne može da tvrdi da ovdje treba nekoga da brani – istakao je on.

Dodik je, kako je rekao, nakon navoda Truss o njenom dolasku i prisustvu Velike Britanije u BiH, upitao “ko je zvao i zašto imaju pravo da uđu u neku suverenu zemlju i da o tome govore”.



On je naglasio da je šefici britanske diplomatije rekao da u BiH ne postoji visoki predstavnik.



– Rekao sam joj da je Velika Britanija zemlja koja je garantovala Dejtonski sporazum i da treba da se držimo onog što je napisano, a napisano je da članice potpisnice Aneksa 10 ovog sporazuma treba da imenuju visokog predstavnika, a Vijeće sigurnosti UN da to potvrdi, ali da se ni jedno ni drugo nije desilo – naveo je Dodik.



Potcrtava da je Truss odgovorila da Velika Britanija smatra da u BiH postoji visoki predstavnik i da je to Christian Schmidt.



– Јa sam joj nakon toga dao Aneks 10 da malo pročita. Vjerujem da će promijeniti stav ako bude dosljedno čitala – zaključio je Dodik, prenosi RTRS.

(Vijesti)