Dodik: Migrante ćemo i dalje dovoditi do granice entiteta i reći im: “Eno vam tamo”

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a,izjavio je za N1 kako Republika Srpska neće poštovati odluku MUP-a Unsko-sanskog kantona o zabrani prevoza migranata. On je rekao kako će nadležni u RS i dalje prevoziti migrante do entitetske linije do dijela BiH u koji žele da dođu, te je još jednom potvrdio da je stav vlasti ovog bh. entiteta da nema zadržavanja migranta, kao ni otvaranja sabirnih centara za migrante.

– Naša politika oko migranata je poznata i nije ništa novo. Mi pokušavamo, najviše preko dojava građana, da saznamo gdje se nalaze migranti, kojim rutama se kreću, ne želeći da se oni slobodno kreću u RS, da vrše pritisak na stanovništvo i razbojnički se ponašaju, kazao je Dodik.

Vozimo ih gdje žele

On je potom pojasnio kako MUP RS postupa sa migrantima koje nađe na području entiteta.

– Onda kada ih prikupimo na jedno mjesto, ogranizujemo im prevoz gdje žele da idu. Oni idu u USK. Mi naprosto da ne bi iz Bijeljine išli kroz RS, mi ih prevezemo tamo gdje žele. Neki idu u Sarajevo, neki za Tuzlu, učinimo im uslugu. Ponudimo im prevoz da se ne zadržavaju u RS. Imamo odličnu reakciju stanovništva i nastavit ćemo da se tako ponašamo, izjavio je Dodik.

– Sada je neka zabrana. Šta mislite da smo mi uzeli i postavili zabranu, čitav svijet bi se digao oko toga. Razumijem ljude u USK, ali mi nećemo prestati sa našom praksom da ih prevezemo gdje žele van Republike Srpske. U RS neće biti sabirnih centara, rekao je Dodik u Newsroomu na N1.

– Nećemo poštovati zabranu. Dovest ćemo ih na krajnju tačku entiteta i reći – eno vam tamo, zaključio je Dodik.

Podsjećamo, vlasti u Unsko-sanskom kantonu su donijeli odluku o zabrani ulaska i prevoza migranata na teritoriji ovog kantona.

Na jučerašnjem sastanku Operativne grupe Unsko-sanskog kantona odobrena je zabrana prijevoza migranata u Kanton i unutar tog kantona.

Zaduženja policiji i inspekciji

Operativna grupa podržala je odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva da se pooštre mjere Naredbe od 13.marta 2020., a koja podrazumijeva zabranu ulaska migranata na područje USK, van trenutnog prihvatnog kapaciteta kampova, zabranu prevoza migranata svim prevoznim sredstvima, zabranu kretanja migranata i okupljanja na javnim površinama, zabranu pružanja usluga smještaja migrantima.

Zadužena je Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK da na ulazima na područje Kantona postavi stalne punktove i spriječi dodatni priliv migranata. Kako saznajemo, bit će ih četiri na različitim lokacijama na ulasku u USK.

Zadužena je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da, zajedno sa pripadnicima MUP-a USK, u okvirima nadležnosti, vrši kontrole prevoznika koji prevoze migrante te da, u takvim slučajevima pokrene postupak oduzimanja licenci, kao i pojačane kontrole iznajmljivača smještaja migrantima.

Od Ministarstva sigurnosti Vijeća ministara BiH se traži se da, zajedno sa predstavnicima UN agencija, u roku od pet dana izmjesti maloljetne migrante bez pratnje u centre van USK-a.

Bira i Miral

Od pravosudnih institucija se traži da uzmu u prioritet rada predmete i sankcionišu osobe identifikovane kao lica koja narušavaju javni red i mir i čine krivična djela samovlašća kao i druga krivična djela kojima usložnjavaju situaciju na terenu uzrokovanu migrantskom krizom

Ostaju na snazi svi zaključci Operativne grupe koji se odnose na aktivnosti postupnog zatvaranja kampova Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši.

Unsko-sanski kanton je područje u Bosni i Hercegovini odnosno Federaciji BiH izrazito pogođeno migrantskom krizom. Sve su glasniji protesti građana u zahtjevima za rješavanje problema. Proteklih noći je bilo i incidenata u Velikoj Kladuši, kada je u okupljanju građana u blizini migrantskog kampa blokirana cesta za saobraćaj, pa je situaciju smirivala policija.

(Kliker.info-Oslobođenje)