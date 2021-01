Dodik: “Mi smo leglo najveće korupcije i kriminala”

Na današnjoj vanrednoj pres konferenciji u Sarajevu, Miloerad Dodik je između ostalog najavio izmjene Zakona o javnim nabavkama.

“Mi samo leglo najveće korupcije i kriminala. Danas je važnije biti član komisije za žalbe nego bilo šta u ovoj zemlji. Spremni smo da prihvatimo najbolje evropske prakse i da se one unesu u zakon.”

Što se tiče evropskih integracija, Dodik je rekao da put prema Evropskoj uniji nije sporan, te da oko toga postoji jedinstven stav u Predsjedništvu BiH.

“Oko toga postoji kakvo-takvo jedinstvo, iako EU polako gubi povjerenje svojim nesposobnostima oko pandemije i vakcina”, izjavio je Dodik na konferenciji za medije.

Po pitanju članstva u NATO, nema dogovora.

“Imamo različita mišljenja po pitanju članstva u NATO. To smo regulisali Programom reformi, tamo stoji da se ne prejudicira članstvo u NATO. To pitanje ostaje neriješeno za BiH i NATO to tako razumije. Ostali u Predsjedništvu misle da je to riješeno. Možda za njih jeste, ali nije za BiH”, kazao je Dodik, dodajući da saradnja sa NATO nije sporna, ali da je integracija neprihvatljiva.

