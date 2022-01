Dodik komentirao najavu novih sankcija Amerike : Znate da sam tamo, ‘muslimani’ i Amerikanci rade protiv RS

Govoreći ispred zgrade Vlade RS u Banjaluci povodom donacije sanitetskih vozila Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH govorio je o narednim koracima u smislu političkih aktivnosti.

U 2022. godinu ulazim sa željom da Republici Srpskoj vrati, kako kaže, ustavni položaj poručio je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, dodajući da mu je glavni cilj da se povuče Zakon o negiranju genocida te, odluke Ustavnog Suda BiH, u suprotnom, neće se nikada vratiti u institucije BiH.

“Način na koji bi se mogli mi vratiti u zajedničke institucije, jeste da se iz pravnog prometa povuče, ukine, ili bili šta da mu se desi“, rekao je Dodik, te dodao da se trebaju povući i odluke Ustavnog suda BiH, upućujući na Zakon o poljoprivrednom zemljištu, i šumama u RS.

Dodik je rekao da ukoliko do toga ne dođe predstavnici RS se “nikada neće vratiti u institucije BiH”. Dodik je dodao da narod koji živi u RS, svaki dan trideset godina živio za RS, zbog čega nije bilo lako slomiti Republikui Srpsku.



“Za nas je BiH velika nevolja, i velika regresija, niti je moguće napraviti nešto pozitivno. Zato mi kao sazreo narod imamo pravo tražiti svoj status”, rekao je Dodik.



O najavljenim sankcijama



Iako nema namjeru da aplicira za američku vizu, član Predsjedništva MIlorad Dodik sarkastično predlaže da se u SAD i Veliku Britaniju pošalju izaslanici koji bi se borili protiv korupcije u tim zemljama.



Na pitanje reporterke N1 Snežane Mitrović, o najavljenim sankcijama, Dodik odgovara: “Šta mene pitate, znate da sam ja tamo. Pustite gospođu ona je nedonošće u pitanju. Ali onda to rade muslimani i Amerikanci zajedno, kao i neki mediji koji su njihovi”.



“Sankcije to je više njihova nemoć, ali je svakako indikativno da se Bisera Turković ponaša kao portparol tih subjektiviteta“, kazao je Dodik.



Predsjednik SNSD je istakao da će vjerovatno doći do sankcija, kada je Amerika u pitanju, da se predstavnici ove zemlje ponašaju arogantno, te da to zadovolja osobe poput bh ministrice spoljnih poslova.



“To su njihove sankcije, nisu naše. Kaže da nisu sveto pismo. Nemam namjeru da tražim vizu za Ameriku, pa makar mi sutra ukinuli sankcije“, rekao je Dodik, te dodao da je ne može zamisliti zemlju u kojoj se, kako navodi, poput Turković, minis tri raduju sankcijama za svoje građane.



“Krajnje je vrijeme da počnemo imenovati specijalne izaslanike da se bore protiv korupcije u Americi, ili Britaniji, da počnemo uvoditi sancije”, poručio je Dodik, dodajući da je to sarkastičan odgovor.



Iako je više puta u poslednjih nekoliko mjeseci ulazio u diskusiju, prije svega sa novinarima, zašto bošnjački narod zove muslimanima, Dodik je i danas koristio isključivo taj naziv, između ostalog i pozivajući građane RS na Masovnu proslavu 9. januara.



“Kada vidimo da muslimani organizuju proteste širom svijeta, važno je da pošaljemo poruku 9. janura”, rekao je Dodik, pozivajući građane Republike Srpske na proslavu 9. januara, kojeg je ranije Ustavni Sud BiH proglasio neustavnim.

