Dodik ispred crvene linije: Uzaludni pozivi Johannesa Hahna (Video)

Rok od 30 dana koji su lideri SDA, SNSD-a i HDZ-a BiH sami sebi dali za poštivanje sporazuma o principima za formiranje vlasti jučer je istekao, a dogovor o “dogovorenom” nije postignut. Univerzitetski profesor iz Mostara Slavo Kukić kazao je da je 5. septembar “jedna od usputnih stanica ukupne bh. tragikomične zbilje”.

-Posljednje poruke Milorada Dodika na to upućuju. Uostalom, ja sam to i predviđao. Milorad Dodik je pragmatičan čovjek, sa istančanim makijavelističkim nervom. Zna gdje se mora stati. On zna da je ovom prijetnjom došao do crvene linije, kaže Kukić za TV1.

Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn pozvao je članove Predsjedništva BiH u Bruxelles na sastanak, ali su predsjedavajući Željko Komšić i član Šefik Džaferović to odbili. Komšić je rekao da je odmah u Bruxelles potrebno dostaviti ANP za NATO, te istovremeno imenovati mandatara Vijeća ministara BiH.

——-

Peti septembar došao je i prošao. Lideri tri partije, SDA, SNSD-a i HDZ-a BiH, rok koji su sami sebi postavili o formiranju državne vlasti nisu ispoštovali. Evropski komesar za politiku susjedstva i proširenja Johannes Hahn podsjetio je jučer da je formiranje vlasti u BiH od suštinske važnosti za proces evropskih integracija.

Ključni korak

– Angažovao sam se sa Predsjedništvom BiH da ohrabrim političko vodstvo da provede sporazum od 5. augusta. Od njih očekujem da preuzmu odgovornost i nastave dijalog s ciljem imenovanja Vijeća ministara, bez daljnjeg odgađanja, skoro godinu nakon održavanja izbora. Ovo je neophodno kako bi se krenulo dalje nakon Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. Ne postoji kredibilna alternativa EU perspektivi BiH. Trenutni zastoj podriva opravdana očekivanja građana BiH za prosperitetnu budućnost u svojoj zemlji, kazao je Hahn.

No, Hahn je zapravo pozvao članove Predsjedništva BiH kako bi razgovarali o provedbi Sporazuma o formiranju vlasti u BiH. Međutim, predsjedavajući Željko Komšić i član Šefik Džaferović poziv su odbili, obavijestivši Hahna da jedan sastanak neće promijeniti ništa. Predložili su mu da iskoristiti svoj uticaj kako bi ubijedio trećeg člana Milorada Dodika da pristane na kompromisno rješenje u vezi sa slanjem ANP-a u Bruxelles, šaljući mu uz taj zahtjev i redukovani prvi Godišnji nacionalni program za NATO.

Član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik jučer je pak kazao da će ova stranka održati sjednicu Glavnog odbora polovinom septembra i utvrditi Političku platformu kao odgovor na novonastalu situaciju, te je predložiti NSRS-u na razmatranje i usvajanje.

Naglasio je da ANP u NATO-u nikada nije bio uslov za formiranje vlasti i potpuno je jasno da je sada ispostavljen kao uslov da se spriječi ulazak SNSD-a u zajedničke institucije.

– I dok je formiranje vlasti ključni naredni korak, kontinuirani napredak ka euroatlantskim integracijama jednako je važan za BiH i pomaže provođenje reformi koje će biti suštinske za njen budući prosperitet. Ovi koraci ne isključuju jedan drugi – ovo su komplementarni procesi koji traže kompromis i građenje konsenzusa među političkim liderima i strankama. U ostvarivanju ovog cilja, politički lideri imaju obavezu da se pridržavaju Ustava BiH, zakona i drugih obavezujućih pravnih aranžmana, navode za Oslobođenje iz Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD-a.

Dio pravnog poretka

– Slaganje i zalaganje HDZ-a BiH je retoričko, verbalno i licemjerno. Sve što izvan toga radi Dragan Čović, pokazuje da je on pouzdan partner Milorada Dodika. Sve što izvan toga radi, pokazuje da je on sve pouzdaniji partner Moskve. Što se tiče uvjetovanja, ne radi se o ANP-u u krajnjoj liniji kao jednom tehničkom pitanju. ANP je dobro došao da se stavi na sto pitanje poštivanja pravnog poretka ove zemlje. Ako bi se politička volja pretpostavila pravnom poretku, a ANP je dio pravnog poretka, onda bi bio učinjen presedan, koji bi širom otvorio vrata da se sutra umjesto ANP-a na sto stavi neko drugo, treće pitanje, kazao je za TV1 akademik Slavo Kukić.