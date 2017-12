Dodik hoće kući : Ja hoću da Bosna ima suverenitet, neću da slušam strance i ambasadore … (Video)

TV1: Dosta je aktuelnih tema, posebno krajem godine. Cijela godina bila je turbulentna, no krenućemo od onoga što je bilo danas. Mladen Ivanić zatražio je od Vas da preispitate odluku u vezi sa sudjelovanjem pripadnika OS BiH, odnosno Trećeg puka u obilježavanja Dana RS. Šta ćete odlučiti ili ste već odlučili?

DODIK: Dan Republike za nas je važan datum. Mi to slavimo i obilježavamo, bez obzira na nastojanja i politizaciju Ustavnog suda, koji je iz političkih razloga donio odluku o nekoj zabrani. Mi smo primijenili odluku Ustavnog suda i donijeli zakon koji nam omogućava i mi se tog dana ne možemo odreći. To je tačno.

Prošle godine ispalo je mnogo nepoznanica. Mi smo svaki put do tada tražili, zvanično od Kbineta predsjednika, da jedinica OS BiH bude postrojena u čast Republike. U tom pogledu nije bilo nikakvih problema do prošle godine, kada su ispali mnogi problemi i kada su čak bili zahtjevi za smjenu pomoćnika ministra, pa su pripadnici OS BiH srpske nacionalnosti koji bi trebalo da budu dio te počasne jedinice imali strah od toga šta će se desiti – da li će se protiv njih preduzeti mjere progona i ostalo.

Mladen Ivanić odlučio je da tu jedinicu postroji kao da je njegov uobičajni dolazak bilo gdje, gdje se izvodi jedinica koja pozdravlja člana Predsjednitšva BiH i ništa više. Ta jedinica bila je smještena negdje sa strane, u pokušaju da se fingira neko učešće u toj ceremoniji, što je bilo ponižavajuće za RS. Mi smo svakako smatrali da je u tom pogledu bilo neko prelazno rješenje. Nismo željeli da upadnemo u neke gluposti, za nas je praznik čist i dostojanstven. Mi hoćemo da ga upravo tako proslavimo.

Početkom ove godine donijeli smo odluku i formirali smo počasnu jedinicu policije RS, sa uniformamam RS i obilježjima RS. Ta jedinica biće postrojena u čast Republike i biće dio ceremonijala.

TV1: Što znači da nećete promijeniti odluku?

DODIK: To znači da mi ove godine nismo uputili zahtjev za učešće OS BiH, jer nam ne treba.

TV1: Hoćete li ga uputiti?

DODIK: Ne. Nemam namjeru da ga upućujem. Prošle godine je bio upućen, pa su odbili. Ivanić je samo za sebe postrojio tu jedinicu, pa nismo htjeli o tome da vodimo polemiku. Prema tome, oni su rekli svoje. Mi ne želimo da nas neko u Sarajevu mrcvari sa pričom treba li ili ne i gotovo. Nije ovo nikakav ustupak nikome, ovo je čin koji će pozdraviti većina ljudi u RS. Naša počasna jedinica policije ne vrijeđa nikoga. To je naše pravo i mi ćemo našu jedinicu postrojiti.

Ako Ivanić bude dolazio na tu ceremoniju, on ima pravo da, kao i prošlih godina i kao što je to uradio prošli put, pozove tu jedinicu da se postroji u njegovu čast. Ja nemam ništa protiv. No, to djeluje ponižavajuće i za jedinicu i za OS BiH i za RS da ih stavite negdje sa strane, na periferiji i margini svih tih dešavanja, te da onda pokušate to kao integrisati u neku zabavu.

TV1: Je li ponižavajuće za pripadnike Trećeg puka kada ste rekli da ih ne smatrate svojima?

DODIK: Ne. Rekao sam da OS BiH ne smatram svojima. Nisam rekao da vojnike ne smatram svojim. Svaka čast vojnicima i hrvatske i bošnjačke nacionalnosti. Ja ljude cijenim, ali OS BiH su nametnute nasiljem stranaca. To nije ustavna kategorija. Mada, mi smo najmanje to osporavali jer je Narodna skupština RS dala saglasnost da se tako nešto uradi. Kao što ste mogli da vidite u silnim debatama koje smo imali godinama unazad, mi nikada nismo to osporavali, mada se nikada nismo ni mentalno složili sa tim da gubimo potencijal koji se zove vojska RS.

Dakle, ti ljudi mogu da učestvuju. Ovdje se ne radi o pojedincima, ovo što Ivanić pokušava da politički zloupotrijebi, radi se o jedinici OS BiH, a ne o pojedincima. Ja govorim o jedinici. Svi pojedinci, kao i prethodnih godina, mogu da učestvuju i učestvovaće u onome što je obilježavanje Dana Republike na svečanoj akademiji, biće pozvani na svim prijemima.

TV1: Ivanić kaže da ovim idete na ruku bošnjačkoj politici i međunarodnoj zajednici.

DODIK: A šta je bošnjačka politika danas?

TV1:… I da ne želite da, uslovno rečeno, pravite probleme koje ste pravili prošle godine.

DODIK: Ja mislim da je čast i moj posebni ponos formiranje posebne počasne jedinice policije RS. Kada se ta jedinica postroji, mnogi će shvatiti da sam bio u pravu.

TV1: Ne znam da li ćete se sjetiti, ali na današnji dan prije godinu dana ste, nakon što Vam je prethodno odbijen zahtjev za diplomatsku vizu, u američkoj ambasadri predali ste zahtjev za redovnu vizu. Jeste li tada pretpostavljali da će Vam dvadesetak dana kasnije biti nametnute sankcije?

DODIK: Pretpostavljao sam. Prije toga imao sam neke razgovore sa gospođom Kormak i gospodinom Hojt Jiem, koji je tražio neke stvari. Imali smo oštar razgovor, gdje sam naravno odbio njegove zahtjeve, njegove tvrdnje, njegove konstrukcije. Vidi se da je on jedan obični spletkaroš koji je ovdje hodao i pravio spletke, nije doprinosio rješenju, nego je pokušao da manifestuje silu.

Dakle, bio sam svjestan nekih akcija i da će se bukvalno zadnjih dana stare administracije desiti sankcije. Ne osjećam nikakav problem zbog toga. Možda se osjećam bolje što ne moram više da trpim američkog ambasadora koji dođe i nameće svoje stavove o politikama. Ovu godinu baš živim ugodno zbog toga.

TV1: Američka administracija, odnosno zvanična američka politika rekla je da će ukinuti sankcije tek onda kada Vi promijenite svoju politiku. Imate li namjeru mijenjati politiku?

DODIK: Nemam namjeru. Molim ih da mi ne ukidaju sankcije. Što se toga tiče, RS ništa nije osjetila, nije osjetila realno ni BiH. A ja? Ja se osjećam veoma dobro i veoma mi je ugodno što ne moram da trpim izmišljanja razne vrste i da slušam svašta, što sam inače morao da slušam. Tako da su oni mene sami oslobodili toga.

TV1: O čemu ste razgovarali sa Nerminom Nikšićem?

DODIK: Bili su ovdje… O čemu bi dva političara razgovarala nego o politici.

TV1: Dva socijaldemokrata ili ne više?

DODIK: Moja partija je Savez nezavisnih socijaldemokrata. To je tačno. Radeći u vlasti u RS, mi pokušavamo da upravo tu socijalnu dimenziju naše politike nametnemo ili na neki način provučemo kroz ono što su oficijelne odluke vlasti: od niza stvari koje idu na ruku tome da poboljšaju položaj običnih ljudi, onoga što je veoma važno, a to je da se razvijamo, da rastemo, da smo osjetljivi na svaki pojedinačni izazov, bez obzira na to koliko on bio težak. Baš smo ovih dana puni tih aktivnosti koje bi mogle da obilježe upravo taj naš socijaldemokratski karakter.

Nikšić je bio tu. Razgovarali smo o stanju u BiH. Mislim da smo se složili oko toga je da stanje u vlasti na nivou BiH u potpunom ćorsokaku, da BiH ima ozbiljnu krizu institucija i da se ne vidi čak, na neki način, da se iz tog ćorsokaka izvuče.

Imali smo različite stavove oko akciza, kao što se moglo vidjeti. Mi smo željeli i kao vlast u RS bilo nam je važno da se uvedu akcize, jer tada možemo da obezbjedimo razvojne projekte i programe. On je opozicija u FBiH, njima nije stalo, jer bi to navodno išlo na ruku ovima koji su na vlasti. Uglavnom, nismo se tu ni mnogo zadržali.

Bilo je priče i oko Izbornog zakona. I oni su imali neki prijedlog. Mi smo saopštili da smo na strani prijedloga HDZ-a BiH. To smo manifestovali. Sve o čemu pričam mogli ste da vidite.

TV1: Jeste li pričali o nekom partnerstvu prije izbora, poslije izbora?

DODIK: Mislim da SNSD na nivo BiH sigurno neće uću u nikakvo partnerstvo u vlasti. Kada dođemo u poziciju, a vjerujem da ćemo imati veliku pobjedu na opštim izborima, nama je važno da popunimo kvote koje pripadaju Srbima i srpskom narodu i RS.

Ko će pobijediti i ko će biti vlast u FBiH, to će nas opredijeliti i za neko eventuelno, nije to nikakvo koaliranje, ali se mora ući u zajedničku vlast.

TV1: Ima li neko sa kim nikada ne biste ušli u vlast kada je u pitanju FBiH?

DODIK: Ne bavim se tim razmišljanjem uopšte. Ako federalna javnost, narod u FBiH, Bošnjaci i Hrvati izaberu partije koje mogu uime njih da upravljaju društvom, oni su za mene legitimni i legalni. Nemam namjeru da govorim o tome je li neko pogriješio u tome. Ne.

TV1. Rekli ste da je SNSD socijaldemokratska stranka, što govori i sam njen naziv. Međutim, 2014. godine izbačeni ste Socijalističke internacionale upravo zato što ste skrenuli sa tog socijaldemokratskog puta. Kažu zato što ste skrenuli ka desno, odnosno započeli priču o secesionizmu, nacionalizmu, ekstremizmu… Hoćete li se ikada vratiti na socijaldemokratski kurs?

DODIK: Sve su to legitimna pitanja. Nećemo se nikada vratiti u Socijalističu internacionalu, jer to i ne postoji. Taj put je specifičan. Ne dešava se ništa odjednom. Tada su se Zlatko Lagumdžija i SDP žalili, kada smo mi ušli kao pobjednici u RS. SDA je bila pobjednik u FBiH.

Mi smo bili bukvalno primorani da uđemo u zajedničke institucije. Nas ne zanima ko je sa druge strane. Može biti SDA, može biti SDP. Onaj ko dobio većinsku podršku naroda sa tog prostora, on je za nas legitiman. Tada se SDP žalio Etičkom komitetu Internacionale i rekli su da smo napravili savez sa ultradesnom politikom. Tada je gospodin Tihić bio živ.

TV1: Jeste li skrenuli desno?

DODIK: Ja vodim pragmatičnu politiku, bila ona lijeva ili desna, ona je u interesu naroda koji me bira. No, da završim prethodni odgovor – desilo se da je taj Etički komitet odlučio i prihvatio primjedbe SDP-a i Lagumdžije. Samo godinu dana nakon toga ili prije konačne odluke, Lagumdžija ulazi u federalnu vlast sa SDA-om. Mi kažemo: “Vidite da su i oni ušli”. Naravno, dupla pravila kod stranaca važe vezano za nas i za njih. Jedino što mi je žao jeste što sam platio 140.000 funti članarine toj internacionali od koje niko nema nikakve koristi.

TV1: Kažete vodite pragmatičnu politiku. Može li Vas ta pragmatična politika dovesti do one politike kakvu ste vodili do 2005. godine?

DODIK: Ne znam u čemu je razlika.

TV1: Bili ste socijaldemokrata.

DODIK: Ja sam uvijek socijaldemokrata. I 2005. godine smatrao sam da treba da napravimo uspješno društvo, bez međunarodnog intervencionizma. Razlog zašto ja nisam bio u vlasti između 2001. i 2005. godine je upravo to što nisam prihvatio međunarodni intervencionizam, pa su se onda izmislile neke priče, kao što su Ivanić i ostali, koji su tada bili pet godina na vlasti.

Prije nego što sam ponovo došao na vlast, imao sam, dvije godine, ozbiljan problem sa tadašnjim visokim predstavnikom Pedijem Ešdaunom, koji je ovdje radio svašta, a ja se sa tim nisam slagao. Prema tome, to je bilo to prije 2005. godine.

TV1: Tada ste bili za MAP, za NATO, za jedinstvenu BiH… Nećemo govoriti šta ste sve tada govorili…

DODIK: Pustite jedinstvenu BiH. Ja sam i danas za jedinstvenu BiH.

TV1: Na koji način?

DODIK: Zasnovanu na Ustavu i onome što piše u Ustavu, a ne onome što izmišljaju i krpe stranci i stvaraju nam nemoguću zemlju. Nisam je ja napravio nemogućom. Zašto sam ja ostao problem u Sarajevu, kada nisam u vlasti na zajedničkom nivou? Jesu li Milorad Dodi i njegova partija tamo? Nisu. Šta ste uradili? Nisam ja kriv Bošnjacima što imaju loše političare, pa ne mogu ništa da urade.

TV1: Može li je mogućom napraviti Dejton 2?

DODIK: Nije moguće. Ali hoći da kažem da u federalnoj vlasti nije mora partija, u zajedničkim institucijama nije moja partija. Mi radimo ovdje. RS je ispunila reformsku agendu, uradila je sve što je trebalo u tom pogledu. Sada izvlačimo tu situaciju u vezi sa zakonom o akcizama, pa čak i za budžet vjerovatno, jer želimo da to funkcioniše. A nama stalno neko krpi, pnaj ko zaustavlja BiH da bilo šta uradi…

TV1: Ko je to?

DODIK: Ta vlast na nivou BiH.

TV1: Cijela vlast ili?

DODIK: Cijela vlast. Mi trebamo institucije na nivou BiH koje će biti u funkciji i građana i naroda, i entiteta i kantona i opština, ali mi to nemamo. Na nivou BiH ne možete ništa da dogovorite što bi bilo u interesu onoga što u Sarajevu smatraju apriori, a to je suverena zemlja. Hajte mi prinačte o suverenoj BiH! Zašto nije bilo moguće prije pet ili deset godina, kada sam ja još imao taj entuzijazam i mislio da se nešto može uraditi… Ja mislim da ne može i ne mislim da više treba da ulažem napor.

TV1: Je li danas mislite da se više ne može ništa uraditi?

DODIK: Ne može se ništa uraditi.

TV1: Sa ovom garniturom političara ili sa nekom drugom?

DODIK: Ni sa jednom garniturom političara ova Bosna ne može opstati. Ja tako mislim. Prije sedam, osam godina sjedeš sa SDP-om koji je tada na vlasti i dogovorimo se deset ključnih tačaka u vezi s BiH koje su isključivo vezane za ekonomiju. Od toga na koji način dalje voditi politiku, pa do zaštite domaće proizvodnje, zaštite uvoza poljoprivrednih proizvoda u momentu dospjeća. Kada dospjeva krompir, ne možete uvoziti krompir, da naši proizvođači mogu da prodaju. Sve smo to fino potpisali, imate taj ugovor i dan danas ovdje. Nakon tri dana, kada su stranci uletjeli u to, SDP se povukao iz svega toga. Ni jedna mjera nije prošla.

TV1: Hoćete reći da u Federaciji nemate partnera s kojim biste razgovarali?

DODIK: Nema ni jedan. Tamo nema političara. Jadan je bošnjački narod s političarima, bez obzira u vlasti ili opoziciji koji nemaju autoriteta da vode autentičnu politiku potrebnu narodu. I ne možete se dogovoriti ni s kim.

TV1: Je li nema političara lidera, kao što tvrdite ili niko nema apsolutnu vlast kakvu vi imate u RS?

DODIK: Nemam ja apsolutnu vlast.

TV1: Imate većinu u Skupštini…

DODIK: To je koaliciona Skupština.

TV1: Velike ovlasti kao predsjednik…

DODIK: To nije nimalo jednostavno održati. Od potrebna 42 poslanika, ja imam 29.

TV1: Je li skupo to održati?

DODIK: Radimo na principima političkih dogovora koji su korisni za RS i društvo u cjelini. 90 posto tih dogovora uspjeva. Ponekada imamo različita mišljenja, pa mnogi misle da je to palo. Ova koalicija koja je danas na vlasti u RS funkcioniše 20 godina. Ni jedne koalicije u bivšoj Jugoslaviji tako dugo nemate. Ta koalicija izlazi sada na izbore i ova moja koalicija će dobiti te izbore ponovo.

TV1: Sigurni ste da ćete dobiti izbore?

DODIK: Napravite ankete pa ćete vidjeti koliko sam siguran. Sve ankete govore da SNSD prelazi danas 40 posto podrške. Da se SDS survao sa 24, koliko je imao na opštim izborima na sada 13, 14 posto. Da PDP, bez obzira koliko se napinjao, sa devet je skočio, zamislite, na deset posto. Eto, to je sve. SNSD je jači od svih njih zajedno.

TV1: Kada je u pitanju Federacija i razgovori s tamošnjim liderima, da se primjetiti da imate dobru komunikaciju s Draganom Čovićem.

DODIK: Da, imamo dobru komunikaciju. Kada sam to govorio, mislio sam na sarajevski politički krug. I mislim da bošnjački narod zaslužuje bolje političare i ove koji su na vlasti i koji su u opoziciji. Isti sindrom koji je srušio bivšu Jugoslaviju ovdje se dešava. Niko ne spori da je bošnjački narod većinski. Ali i Bosna je organizovana na nekim principima federalno, konfederalnog karaktera. Ako su Bošnjaci i njihovi političari zainteresovani za ovu zemlju, više nego drugi, bar se tako predstavljaju, onda bi morali voditi neke druge politike.

TV1: Koje politike?

DODIK: Politike koje bi se morale usmjeriti na razumjevanje pozicije i hrvatskog i srpskog naroda. I da, ako žele tu Bosnu, moraju da daju. Milošević to nije dao. Izgubio je zemlju. To je ista priča.

TV1: Razumijete li vi bošnjačke probleme? Hrvatske probleme?

DODIK: Razumijem.

TV1: Razumije li Čović srpske i bošnjačke?

DODIK: Razumijem. Trebamo imati granicu na kojoj ćemo zaustaviti otpad koji nam se ovdje ubacuje. Jedemo otpad iz Evrope. Češka odbija uvoz roba njemačkih preduzeća koja proizvode tu robu veće kvalitete za njemačko tržište, a za tržište Češke drugog kvaliteta. Možete misliti šta nama guraju ovdje.

A mi kada dođe ambasador se izgubimo. Ko su ambasadori?! Ko upravlja ovom zemljom?! Hoćete reći da upravljaju ovi političari, je li?! Ne upravljaju! Zato ja nemam volje da učestvujem u tome. Ambasadori upravljaju ovom zemljom. Dok god budu ambasadori upravljali ovom zemljom mi ćemo dobijati otpad ili uništenje naše privrede! Otvorili smo granice i šta smo dobili?!

TV1: Ima stvari koje ovdašnji lideri mogu riješiti bez ambasadora?

DODIK: Ne mogu. Niste u pravu.

TV1: Kazali ste da bošnjački lideri trebaju pokazati više…

DODIK: Trebaju.

TV1: …senzibiliteta prema Srbima i Hrvatima. Razumjeti njihove prohtjeve, želje… To isto, složit ćete se, moraju i Srbi i Hrvati kada su u pitanju Srbi odnosno Bošnjaci. Nemaju Bošnjaci pravo na bosanski jezik u RS. U HNK, gdje je HDZ većina Srbi nemaju skoro nikakva prava. Svi imaju problem da ne razumiju ove druge.

DODIK: Ja razumijem, imam dosta prijatelja Bošnjaka s kojima se družim kada su njihovi praznici, dolaze meni na krsnu slavu…

TV1: Većina će ljudi koji Vas lično zna reći da ste sve samo ne nacionalista.

DODIK: Ja pripadam svom narodu. Ne mrzim Bošnjake. Volim pripadništvo mom narodu. Volim ono što je moj narod. Volim jezik, kulturu, volim krsnu slavu koju imam. Ja to poštujem. Ja to nisam nikada nikome nametnuo. Niti pokušao da nametnem. Ni jednom Bošnjaku, ni jednom Hrvatu. To neću nikada uraditi. Poštujem i njihovu vjeru i njihovu kulturu i nemam ništa protiv toga. Bosanski jezik je nametnuta priča.

TV1: Gospodine Dodik nećemo govoriti o bosanskom. Ja sam to pomenula da pitam, da li svi trebamo imati senzibiliteta prema onom drugom?

DODIK: Ja imam, ja sam pun toga, ja imam i viška toga. Ja sam spreman da radim za dobrobit svakog Bošnjaka ovdje i gdje god živi. Bilo koje selo oko Travnika ili bilo gdje da živi, ja sam spreman kao političar da mislim na to, ali izvinite ovdje se radi o političkim procesima. Nismo za centalizovanu Bosnu, bošnjački politički krug jeste, mi nismo, Hrvati nisu.

TV1: Može li to riješiti Djeton 2?

DODIK: Ne može, može samo da nas vrati na ono što piše u Ustavu, ako ne ne vrati na to što piše u Ustavu onda će to dobiti realan proces, to je treći entiet. Dobićete realan proces zamora. Ja nisam protiv Bosne i Hercegovine. Ja sam protiv ove Bosne i Hercegovine koju su nametnuli visoki predstavnici i uveli nam da se razne bitande kreću po sudovima i tužilaštvimai politički progone ovuda ljude i ne rade svoj posao onako kako treba. To mora da prestane i mora da se vrati suverenitet ove zemlje koja se zove Bosna i Hercegovina.

TV1: Pitala sam samo da li ste za neke nove razgovore pod međunarodnim patronatom da se dogovore svi o nekom boljem uređenju BiH?

DODIK: Ne nisam pod međunarodnim patronatom.

TV1: A lideri unutar BiH?

DODIK: Jesam.

TV1: Ko će vas sastaviti za isti stol kada jednostavno ne razgovarate?

DODIK: Ja ću uvijek.

TV1: Gospodin Čović ne razgovara sa gospodinom Izetbegovićem.

DODIK: To je njhov problem, ja nemam ništa s tim.

TV1: Ne pričate ni Vi sa gospodinom Izetbegovićem.

DODIK: Ko kaže, neki dan sam ga pozdravio kad je bio, bilo mi ga je žao koliko je bio jadan. Izgledao mi je jadno. Napadaju ga svi a onda on kaže šta je, svi misle da sam ja nešto kriv. Mislim da Izetbegović katastrofalno vodi bošnjačku politiku. Ona je usmjerena ka tome da oslabi potencijal ne samo bošnjačke političke ideje nego i bosanskohercegovačke političke ideje. On je to maestralno uradio. Znate teško je SNSD-u bilo palo kada smo kao pobijednici ovdje očekivali da ćemo biti vlast na nivou BiH. Onda je Izetbegović svojim sećijaškim pristupom uveo SDS. Nije to bilo jednostavno podnijeti. Odjednom ste morali da izgubite mjesta da se povučete, da dobijete neku vlast koju podržavaju i stranci i šta je napravio. Oni su opozicija u RS.

TV1: Niste mu to oprostili?

DODIK: Ne, ne, šta ja imam opraštati, ja ću to vratiti, ako on bude ušao ili ako ja budem mogao vraćati, ali u svakom slučaju ako SDA dobije vlast i bude vlast, bude vladajuća partija u Federaciji, ja nemam razloga da kažem da sam gadljiv, da mi nešto smeta.

TV1: Kažete da ćete vratiti?

DODIK: Ima vremena. Njemu lično da, ne u smislu da…ali mislim da se već vraća. Dva tri puta me zvao da nešto radimo. Jednom sam bio u Šipovu, zvao me nešto, rekao sam, imaš svoju većinu pa radi.

TV1: Mislite li da se jadno osjećaju Srbi u Mostaru, godinama se ne riješava njihov status.

DODIK: Da naravno.

TV1: Jeste li ikada sa gospodinom Čovićem razgovarali zašto se to ne riješi. Tamo je HDZ vlast?

DODIK: Naravno da smo razgovarali. Što se tiče gospodina Čovića i njegovog uvjeravanja, uopšte nije problem i vjerujem da će se to brzo riješiti. Isto tako nije to jedini problem u Federaciji. Činjenica je da Srbi nikada nisu imali popunjen dom naroda, kako je to predviđeno ustavom i to predstavlja ozbiljan problem. Da su Srbi bili autentično izabrani onda se i to u tome kantonu ne bi dešavalo. Mi djelujemo iz RS, i to je tačno, ali vjerujem da će HDZ učiniti ono što može da se taj problem riješi. Što se tiče Čovića, mi samo imamo politike koje imamu razumijevanja, ono što se dogovorimo ispoštujemo, ono što se ne slažemo, a ima pitanja gdje se ne slažemo, recimo NATO, ali to nije razlog da mi ne pričamo o drugim temama.

TV1: Vi niste za put BiH ka NATO-u, dok to ne odluči Srbija, je li tako?

DODIK: Ne nije, nego dok to ne odluči ovaj narod ovdje. Jeste da se mi vežemo za Srbiju, to je tačno, ali Srbija nije kriva zbog toga.

TV1: Međutim, ima bitna razlika između BiH i Srbije, Srbija još uvijek zvanično ne želi ući u NATO, ima vremena za to kada će donijeti odluku, ali Srbija sve radi da riješi sve što treba da ispuni uvjete i danas sutra kada dođe vrijeme da može biti primljena u NATO. Šta je onda sporno da to radi i BiH.

DODIK: Sporno je što se NATO miješa u unutrašnje stvari BiH, što je kada je donosio odluku o MAP-u u Talinu tražio da se proda vojna imovina koja bi trebala da se proda ministarstvu, i rekli su ako to ne uradite nema MAP-a, i onda nas to mrcvari sedam osam godina. Vidimo da je to politički zahtjev koji je došao iz Sarajeva a koji su prihvatili u centrali NATO-a, sa druge strane NATO je stao na stranu bh pravosuđa koje je navodno nešto presudilo u vezi imovine u Han Pjesku. To su sve dodatni motivi, suštinski motiv i razlog je što smo mi izgubili percepciju o objektivnosti NATO-a i onome što on treba da bude, i pogotovo što smo uvjereni da u uslovima ulaska BiH u NATO mi bi imali ozbiljan problem diskriminacije koja bi bila vođena od NATO struktura prema RS i zašto bi mi onda ulazili u NATO, to niko normalan ne bi uradio.

TV1: Srbijanski vojni ataše pri Vašingtonu apsolutno radi sve da Srbija uđe u NATO.

DODIK: To pitajte njih u Srbiji.

TV1: Šta je onda problem da BiH u međuremenu ispunjava uvjete.

DODIK: Mi ne priznajemo Kosovo a radi se sa Prištinom i šta sad. Oni imaju svoje politike. Nisam ni ja protiv saradnje sa NATO-om, da BiH sarađuje, ali da Bosna i Hercegovina..što bi ja ispunjavao uslove, dosta više ispunjavanja uslova. Nikada nije bio uslov Srbiji vojna imovina, nikada, a zašto je to Bosni i Hercegovini uslov, zašto? Prema tome, čak smo i napisali sporazum, od 2013. ja, Bosić, u ime Srba, Čović i Ljubić u ime Hrvata, Tihić i Lagumdžija u ime Bošnjaka i kasnije Radončić, potpisalo nas je sedam, i ima tačno u ugovoru, koji je kasnije NATO spriječio da bude proveden.

TV1: Zašto ste promijenili stav, bili ste za NATO?

DODIK: Ma pustite vi to, promijenio, tad nije bila relevantna tema NATO.

TV1: Zašto je danas relevantno a tada ne.

DODIK: Prije 15, 20 godina NATO je bombardovao Srbe, zato sam išao da.

TV1: Nakon toga bombardiranja Vi ste bili za ulazak BiH u NATO a niste 20 godina poslije.

DODIK: To je bilo kada je i Rusija sarađivala sa NATO i umalo se nije učlanila u NATO.

TV1: Je li razlog Rusija?

DODIK: Nije Rusija, znao sam da ćete baš tako reagovati, ali kažem vam, koliko je tu bilo suprostavljenih stvari koje su izgledale drugačije, opšta atmosfera. Tad i Srbija, nije se izjašnjavala ali isto tako nije ni donijela neku odluku.

TV1: Vi ste nekad bili američki čovjek a danas ste ruski.

DODIK: Ja sam čovjek ovog naroda, i svoj. Poštujem druge, poštujem bošnjački narod, njihovu historiju i kulturu. Isto tako poštujem i Ruse. Rusiju doživljavam objektivno za razliku od bošnjačkih političara, jer oni doživljavaju amerikance objektivno, a ja ih ne doživljavam tako. Priznajem da sam kao mlađi političar imao zabludu i vjerovao da je zapadni svijet pravičan. Potpuno sam se prevario. Ovo što rade, najmanje štete Srbiji a dugoročno će najviše štetiti Bošnjacima

TV1: Vi i gospodin Vučič ste se prevarili na suprotan način.

DODIK: Kako?

TV1: Ono što ste bili Vi 1995 i 2005. danas je on.

DODIK: Slušajte, ja pretpostavljam da Vi imate takvu percepciju, ali u svakom slučaju ja ne vidim da je kontinuitet moje politike bitno promijenjen. Ja sam čovjek koji je htio i bio spreman na razgovore i dogovore, da se ekonomski razvijamo i da idemo dalje, ali i čovjek koji je shvatio da to ne može, i neću da trošim svoje vrijeme da sjedim sa nekim Bakirom Izetbegovićem sa kojim ne mogu ništa da dogovorim, kao ni sa Lagumdžijom. Sjećate se Pruda. Tihić je pisao sporazum koji smo mi potpisali, ja i Čović, i ja došao kući navečer, gledam televiziju, zemlja gori. Na FTV-u se organizuje vanredna emisija, Lagumdžija se javlja, Silajdžić se javlja i propade sve. Šta više da dogovaramo. Šta da dogovoramo kada ja smatram da ne trebamo da zaustavimo nijedan projekat u Federaciji a kad ja dođem na red da pravim Južni tok ovdje u RS i kada tražim da u Bijeljini pređemo preko Drine onda Sarajevo neda, i ne daju federalni partneri.

Nikada nisam spriječio nijedan projekat u Federaciji a svaki dan sam pun spriječavanja iz Sarajeva bilo kojeg projekta da se realizuje. U isto vrijeme, krenula je rekonstrukcija kliničkog centra u Banjaluci i Tuzli. Tada je holandska vlada nudila 40 miliona eura donacija i jednoj i drugoj bolnici. Tada su mi rekli da je projekat u Tuzli u boljem stanju i da može da ide dalje. Otišao sam na skuštinu sa svojim poslanicima i glasao za taj projekat. Kad smo mi sredili ovdje i kad smo došli da koristimo istu tu liniju, onda je to spiječeno, mi smo to izgubili. Morali smo da uzmemo 89 miliona kredita. I danas za sve projekte za koje je Federacija spemna, ne želim da pitam, šta ko misli, ako to odlučuju organi Federacije neka rade, i ja ne želim bilo šta da zaustavim.

TV1: Dakle nemate partnera u Sarajevu sa kojim bi nešto dogovorili?

DODIK: Moje iskustvo je tako. Ono što smo dogovorili nikada nismo proveli.

TV1: Je li mislite da je to zbog prevelikog uticaja međunarodne zajednice ili?

DODIK: Srbi se ovdje oslobađaju tog međunaronog intervencionizma, Srbi su narod koji kolektivno ne gaji taj pristup podaništva i narod koji ima neki svoj kolektivni karakter. On poštuje strance ali nije spreman da se povinuje volji stranca pogotovo ako je ta volja nekorektna. Sa druge strane bošnjački političari sve svoje odluke zasnivaju na tome da će to uraditi stranci. Kada razgovarate sa bilo kim od njih bez obzira ko je kada bio u vlasti, uvijek ne žele da imaju neki pristup dok ne dođe neki stranac da to modelira i popravi, sjećate se reforme policije, i drugih reformi koje su nam na vrh glave.

TV1: Pred nama je vjerovatno vrlo burna godina, gdje se vidite nakon izbora?

DODIK: Ovdje u RS-u je sve jasno. Mi pobijeđujemo, samo čekamo taj dan da se proglasi pobjeda. Mislim da će to biti najveća pobjeda SNSD-a i naših kandidata.

TV1: Za šta ćete Vi biti kandidat?

DODIK: Za ono što partija predloži.

TV1: Šta je Vaša želja? Je li to Predsjedništvo BiH?

DODIK: U tome smislu nemam želja.

TV1: Imate li potrebu?

DODIK: Imamo veliku i moćnu partiju, mnogo je ljudi unutra, imamo očekivanja. Ja nisam čovjek koji je spreman da se povuče. Ja ću biti tu dok neko želi da mi daje podršku. Šta će biti vidjet ćemo. Razgovarao sam sa nekim ljudima na tu temu, ali svakako ću..

TV1: Biti predsjednik nečega, to ste nam rekli u prošlom intervju.

DODIK: Hajde ovako, nije politički korektno da pričamo o željama i mogućnostima, prerano je, ali sam spreman da vi budete prvi koje ću o tome obavijestiti kada odlučim o tome.

TV1: U 20 sati počinje humanitarno donatorsko večer za liječenje teško oboljele djece. Značajna sredstva. Značajna sredstva ste prikupili.

DODIK: Već osam godina, otkako sam predsjednik organizujemo donatorsku večer. Okupimo dosta ljudi iz javnog života, politike, kulture, zabave i pokušavamo animirati društvo da reaguje solidarno na zaista izrazite patnje djece i njihovih roditelja, zatečnih tim opakim bolestima. Ranijih godina smo pravili određene objekte, ove godine smo donijeli Zakon o liječenju djece u inostranstvu, gdje smo uveli da na 0,25 posto na lični dohodak se uplaćuje na taj fond. Onaj koji ne želi da uplaćuje dovoljno je da samo obavijesti službu fonda, i rekli smo da 5 posto od kupovine službeniha automobila u javnom sektoru se uplaćuje u taj fond. Po nekoj procjeni skupit će se od 6 do 7 miliona samo u prvog godini, a čak i iz budžeta se mora izvojiti određena stavka, iz budžeta opština i da se to objedini. Kada već nekoga zadesi ta taregedija da bar ne mora o tome da se misli. Stručnjaci će reći gdje je najbolje mjesto za liječenje i pomoć tome djetetu. Sa druge stane već je izgubilo javni smisao i postalo predmetom špekulacija da se putem javnih telefona prikupljaju sredstva, gdje dolazi do zloupotrebe a ovako je zakonom sve riješeno.

Večeras imamo humanitarnu večer koja se neće usmjeriti na to da se skupi novac za neki objekat. Prošle godine smo pravili Institut za majku i dijete ovdje u Banjaluci, pretprošle godine smo napravili Roditeljsku kuću, pomagali smo i jedno federalno udruženje, na to sam ponosan, ponosni smo svi, i volio bih da to tako svi. Ja sam svjedok kada mi ljudi dođu u očaju i odjednom im treba 700 hiljada eura a malo ko to ovdje u BiH ima, a to možete imati odmah, tu je fond koji to riješava. Ponosan sam na to. Već prije ove večeri znam da smo skupili milion i 300 hiljada koji će se uplatiti na račun toga fonda i on je od 1.1 formalno uspostavljen i može da radi. Postoje komisije koje će odlučivati gdje ko treba da ide , da li je potrebno, ima li domaćih resursa za liječenje ili ne, dakle sve je sada stavljeno na stručnjake i volontere, koji kada rade to volonterski znači da imaju jedan poseban odnos prema tome, jer ako je to nešto plaćeno uvijek se kalkuliše. Prema tome vjerujem da je to jedna dobra stvar koju smo uradili, da će pomoći ljudima, i pogotovo djeci.

TV1: Čestitam Vam na tome. Djeca u ovoj zemlji trebaju pomoć. Puno se oslanjalo na roditelje i dobru volju pojedinaca, a ovako će se to biti riješeno, Gospodine Dodik, na samome kraju, moramo reći da su građani očajni, BiH napuštaju i Srbi i Hrvati i Bošnjaci. Sjednite i dogovorite se.

DODIK: Meni nije problem dogovor. Poštujem svakog čovjeka. Rekao sam medijima, da imam prijatelja i Hrvata i Bošnjaka, čak i rodbine i meni to ne predstavlja problem. Bavim se politikom. Volio bih da budem dio uspješne, pa čak i bosanskohercegovačke politike ali politike za koju ću imati osjećaj da mogu da stanem iza te politike i da smatram tu politiku za dio mojih zaključaka. Ovako je to nemoguće jer se stalno pokušava zloupotrebama i strancima. Ja vjerujem da Bosna može da krene kad ovi stranci…ne mogu oni otići, mi ćemo sarađivati sa njima, ali da odu iz procesa mikroodlučivanja Ovdje se ambasadori sastanu petkom pa odlučuju kako u Bosni šta treba da se kreće, šta će proći, šta neće. Kakva je to zemlja, nek je voli koliko ko hoće, ali to je zemlja koja nema suvereniteta. Ja hoću da Bosna ima suverenitet, neću da slušam strance i ambasadore koji dođu tri godine i ovdje nama…upotrebljuju svoj mandat da određuju moj životni mandat.

TV1: Milorad Dodik želi Bosnu i Hercegovinu sa suverenitetom, lijepo je to čuti gospodine Dodik.

DODIK: Ja sam rekao u onakvu u koju bih ja mogao da unesem svoju političku volju. Takvu Bosnu i Hercegovinu možda je moguće graditi i ja ne stojim tome na putu.

