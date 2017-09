Dodik demantovao navode NIN-a : “Nije tačno da sam poslao tri pisma američkoj administraciji, u kojima, navodno, nudim saradnju”

“Nije tačno da sam poslao tri pisma američkoj administraciji, u kojima, navodno, nudim saradnju”, poručuje danas za ATV pisanim odgovorom Milorad Dodik i tako odbacuje navode beogradskog NiN-a.



Ne poriče da je saradnja neophodna, ali tvrdi da od Donalda Trumpa ukidanje sankcija nije tražio, a pogotovo ne poštom. O navodima beogradskog nedjeljnika nama danas piše decidno, iako je sinoć, pred našom kamerom, izgledao kao da ne zna o čemu se radi.

“Pa bilo je sigurno nekih pisama. Ne znam o čemu pričamo, šta? Da je bilo pisama u zadnjih dvadeset godina, bilo je, da”, rekao je predsjednik RS za ATV.

Iako je svaku priliku Milorad Dodik iskoristio da javnosti da do znanja da ga američke sankcije ne interesuju, analitičari pričaju drugu priču. Svi njegovi postupci, kažu, kontritaju njegovim tvrdnjama. Najavljeni, i u Narodnoj Skupštini podržani Referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH, jedan je od razloga Dodikove svađe sa Amerikom, a od njega je ekspresno odustao. Po svemu sudeći, digao je ruke i od referenduma o nezavisnosti RS, a sve, kažu analitičari, kako bi zadobio simpatije Vašingtona.

“Sve to govori da on, na neki način, iako to možda ne želi da prizna, praktično šalje neku poruku zapadu ili precizinije Amerikancima, da, evo, sankcionisali ste me zbog jednog referenduma, ja sad u ovom momentu povlačim dva, pa vi vidite šta ćete dalje”, rekao je novinar Žarko Marković.

Prije samo par mjeseci novi američki predsjednik Dodiku je sankcije produžio za još godinu dana. Pored njegovog, na crnoj listi ostala su i imena Radovana Karadžića, Biljane Plavšić i Momčila Krajišnika. Šef Predstavništva RS u Vašingtonu, Obrad Kesić, tada je za ATV pojasnio, kako se radi o automatskom produžavanju sankcija. I danas smo s njim pokušali da stupimo u kontakt, ali je bio nedostupan.

