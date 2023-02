Dodik, Čović i Krišto u Banjoj Luci : “HDZ i SNSD se prate, nismo spremni jedni bez drugih ići unutra ili vani”

Delegacija HDZ-a BiH predvođena Draganom Čovićem, održala je danas sastanak s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom u Banjaluci. Nakon sastanka je rečeno da su sve ono što su dogovorili prije formiranja vlasti realizovali te poručili: “HDZ i SNSD su spremni pratiti se i nisu spremni jedni bez drugih ići unutra ili vani”.

“Pratimo jedni druge”

Lider SNSD-a još jednom je izrazio zadovoljstvo što su uspjeli formirati Vijeće ministara BiH u tako kratkom roku.

“Pratimo jedni druge”, kazao je Dodik.

Naveo je kako su saglasni oko evropskog puta Bosne i Hercegovine, ali da, kao što je poznato, imaju različita mišljenja u vezi NATO-a.

“Ali, ta se mišljenja uvažavaju i svjesni smo da moramo rješavati pitanja za koja nema saglasnosti”, dodao je Dodik.

Najavio je i sastanak sa strankama “Osmorke” kako bi se dogovorili o dnevnom redu sjednica koja se tiču evropskog puta i 14 prioriteta, te naglasio kako treba postići konsenzus da je “BiH pregovaračka strana sa EU, a ne podanička”.

Lideri dvije stranke razgovarali su i o kadrovskim pitanjima te izrazili uvjerenje da će brzo doći do okončanja procedure izbora direktora OSA-e kao i usaglašavanja budžeta.

Razgovarano je i o istočnoj i zapadnoj interkonekciji, te je Dodik naveo kako je najbolje da se održi zajednički sastanak koalicije prije odlučivanja na organima.

“Što se tiče rada Vijeća ministara, HDZ i SNSD dobro sarađuju. Nema razloga da se ne održavaju redovne sjednice i konsultacije, uključujući i trećeg partnera”, rekao je Dodik i kazao kako je zadovoljan dosadašnjim odlukama Vijeća ministara jer je njima realizovano sve ono što tu se dogovorili prije formiranja vlasti.

“Nema razloga za blokade”

Kazao je i to kako misli da se ako praksa trebaju uvesti sjednice Vijeća ministara sa entitetskim vladama, a kako bi se dogovorile politike koje su različite.

“Razgovarali smo i o Vladi FBiH i želim da što prije dođe do njenog formiranje, da imamo mogućnost s novom strukturom Vlada RS i naša partija da usaglašava određene politike i projekte. To treba da da novi sadržaj naših ukupnih odnosa, nema razloga za blokade. Ako Njemačka ili neka druga banka blokira sredstva za RS mi nismo spremni podržati te projekte u FBiH i to će ostati politika i u buduće HDZ i SNSD su spremni pratiti se i nisu spremni jedni bez drugih ići unutra ili vani. To nikada nije usmjereno protiv trećih. Želimo dodatnu konsolidaciju naših partnera u Federaciji BiH”, rekao je Dodik.

Čović: Puno tema je stavljeno u ladicu i treba ih izvući

Čović je kazao kako duboko vjeruje da Vijeće ministara može imati izraženiju dinamiku u svom radu te za petak najavio sastanaka s članovima koalicije.

“Za nas je prioritet da stvorimo ambijent da budžeti prođu, da možemo normalno funkcionisati, da nismo u režimu odluka privremenog finansiranja kako je to do sada često bilo”, rekao je Čović.

Naveo je kako je “informisao Dodika o onome šta rade na nivou FBiH te da će sutra s kolegama iz Osmorke razgovarati o tome”. Istakao je kako dijeli optimizam Dodika i da nema razloga da se Vlada FBiH ne uspostavi što prije.

“Nadam se da će unutar bošnjačke političke scene shvatiti da je ovo aktuelni politički trenutak koji se treba pratiti i da ne treba ići u blokade. Uvjeren sam da će HDZ s partnerima naći dovoljno mudrosti da se na Zastupničkom domu potvrdi Vlada FBiH”, kazao je to i dodao kako vjeruje da će za 10-ak dana biti formirane vlade i u kantonima gdje HDZ čini većinu.

“Puno tema je stavljeno u ladicu i treba ih izvući. Spremni smo da budemo partneri do kraja”, naveo je Čović.

Dodik Bećiroviću: Mora naučiti da vrijedi 33 posto

Odgovarajući na pitanje novinara, Dodik je imao poruku za člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića kazavši, između ostalog, da je njegova politika prepotentna i da stalno “kleveće po RS i njemu”.

“On je običan podanik. Ima umišljenu politiku koja je prepotentna. On mora da nauči da je jedan od troje i da vrijedi 33 posto”, poručio je Dodik.

(Kliker.info-N1)